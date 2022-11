Nous lisons “Specimen Days” de Michael Cunningham avec l’auteur

Le prochain (et dernier) livre de notre série 2022 est “Specimen Days” (2005) de Michael Cunningham. Raconté en trois parties, il commence par l’histoire de Lucas, un garçon de 12 ans qui a tendance à réciter Walt Whitman et qui, après avoir commencé à travailler dans la même machine d’usine qui a tué son frère aîné, en vient à croire que son frère perdu l’âme vit à l’intérieur de ses engrenages vrombissants. Plus d’un siècle plus tard, dans un New York post-11 septembre, un psychologue médico-légal au passé tragique doit trouver un groupe d’enfants terroristes, parmi lesquels un garçon nommé Luke, derrière une vague d’attentats-suicides. La troisième histoire se déroule dans un futur dystopique dans lequel un androïde et un extraterrestre ressemblant à un lézard font équipe avec un autre Luke. Malgré les sauts dans le temps et le genre, toutes les sections traitent, à la manière de Whitman, de l’amour et du désir, de l’Amérique, de la transcendance et de la vie elle-même.

Commencez à lire aujourd’hui, puis RSVP pour notre discussion du 8 décembre avec Cunningham, le romancier Neel Mukherjee et Kate Guadagnino, un contributeur de T.