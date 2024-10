« Nous leur avons pris du temps et de l’espace autant que nous le pouvions… Nous avons bien vérifié »

Craig Berube s’est adressé aux médias après la victoire 2-0 des Maple Leafs contre les Red Wings de Détroit lors de l’avant-dernier match de la pré-saison 2024.

Sur la performance de l’équipe :

Je pensais que, du point de vue de l’éthique du travail, nous leur prenions du temps et de l’espace autant que possible. Nous avons bien rechargé et avons été au top toute la nuit. Nous avons bien vérifié.

Sur le blanchissage d’Anthony Stolarz :

C’est un gros joueur devant le filet et il a réalisé de très bons arrêts ce soir. Je pensais qu’il s’était battu dans le trafic ce soir et avait fait des arrêts. Il n’y a pas eu beaucoup de rebonds. Il a gardé le silence autour de notre réseau.

Sur l’impressionnante pré-saison de Nick Robertson (cinq buts en quatre matchs) :

Il a été génial. Il a été très bon défensivement, tuant des penaltys et produisant également offensivement avec des buts. La vitesse est excellente et il a un superbe tir. Il utilise très bien ses compétences et ses pieds. Encore une fois, il est responsable défensivement, ce qui est formidable à voir.

Sur le backcheck de Robertson avant son but :

C’est de cela dont je parle : les recharges. Ce n’était pas seulement lui mais toute notre équipe ce soir. Nous jouions contre une bonne équipe là-bas avec de très bonnes compétences. Nous devons faire un très bon travail avec nos attaquants qui reviennent et aident notre D. Ils ont fait du bon travail.

Sur la progression de l’équipe à l’approche de la fin de la pré-saison :

Il nous reste encore un match, et il y a encore du travail à faire et des choses dans lesquelles nous pouvons être meilleurs. Nous allons continuer à travailler dessus.

Anthony Stolarz sur son blanchissage de 30 arrêts

J’aime la façon dont j’ai pu contrôler certains rebonds. J’ai pu voir le premier plan. Je lisais très bien les dégagements, et pour toute seconde chance, les gars ont fait un très bon travail en les nettoyant et en ramassant les bâtons ou en me laissant voir la rondelle pour effectuer le deuxième arrêt.

Nick Robertson sur les clés de son camp hors concours

Je m’entraîne vraiment dur l’été… C’est juste la façon dont je me prépare. Je fais la préparation en été pour pouvoir entrer, être calme et savoir que j’ai fait les répétitions. Évidemment, si vous mettez quelques rondelles dans le filet, vous vous sentirez en confiance et détendu. Cela fonctionne ensemble.

Faits saillants du match : Leafs 2 contre Red Wings 0