Un représentant politique de Trump a fait son plaidoyer pour une « immunité collective » pour lutter contre le coronavirus par le biais d’une infection de masse en termes bruts qui sont maintenant révélés dans des documents gouvernementaux non scellés.

Paul Alexander a été nommé « conseiller scientifique » d’un haut responsable de la santé et des services sociaux au printemps et a utilisé son poste pour exiger que les jeunes soient infectés en masse ou enfermés dans des collèges – et que le Dr Tony Fauci ait été réduit au silence.

Le chercheur canadien – un universitaire avec une science, plutôt qu’un diplôme en médecine – a apparemment été recruté pour ses opinions et a utilisé son perchoir pour faire valoir l’idée controversée que l’infection d’un grand nombre de personnes conduirait éventuellement à une large immunité.

La Maison Blanche a nié à plusieurs reprises qu’elle poursuivait « l’immunité du troupeau », bien qu’elle ait également élevé le Dr Scott Atlas au groupe de travail sur les coronavirus après avoir utilisé une série d’apparitions à Fox News pour promouvoir l’idée. Atlas a démissionné après les élections.

Alexander a articulé son plan – qui impliquait que des millions d’Américains aient contracté le virus afin qu’il finisse par manquer d’hôtes et mourir – dans des courriels à un autre nommé par Trump, Michael Caputo, un ancien secrétaire adjoint du HHS.

« Les nourrissons, les enfants, les adolescents, les jeunes, les jeunes adultes, les personnes d’âge moyen sans conditions, etc. ont zéro à peu de risques … nous les utilisons donc pour développer un troupeau … nous voulons qu’ils soient infectés », a-t-il écrit, dans des e-mails époustouflants. Le sous-comité de sélection des coronavirus du comité a été obtenu et fourni à Politico.

Défendant la position du troupeau, Alexander a écrit dans la note du 4 juillet à Caputo et à d’autres: « Il n’y a pas d’autre moyen, nous devons établir un troupeau, et il ne s’agit que de permettre aux groupes non à haut risque de s’exposer au virus. PÉRIODE.’

Un e-mail de juillet adressé au commissaire de la Drug Administration Stephen Hahn avec d’autres fonctionnaires et Caputo décrivait la théorie.

‘[I]Il se peut que ce soit mieux si nous ouvrions et inondions la zone et permettons aux enfants et aux jeunes d’être infectés. Cela leur permettrait d’obtenir «une immunité naturelle… une exposition naturelle», a écrit Alexander.

Un conseiller scientifique a écrit à Michael Caputo, ancien secrétaire adjoint du HHS maintenant en congé de maladie, vantant l’immunité du troupeau, écrivant « nous voulons qu’ils soient infectés »

Paul Alexander a exigé que le Dr Fauci soit réduit au silence, affirmant « qu’il n’était pas crédible », et a envoyé un courrier électronique au commissaire des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, au petit matin, disant que les étudiants devraient être enfermés jusqu’à après Noël.

Le 3 juillet, il a écrit à propos de sa campagne pour l’immunité des troupeaux que si les jeunes étaient infectés plus «qui s’en soucie?

« Donc, l’essentiel est de savoir si c’est plus infectieux [sic] maintenant, la question est de savoir qui s’en soucie? Si cela cause plus de cas chez les jeunes, ma parole est de savoir qui s’en soucie… tant que nous prenons des décisions sensées et que nous protégeons les personnes âgées [sic] et les maisons de retraite, nous devons continuer avec la vie…. qui se soucie si nous testons plus et obtenons des tests plus positifs… »écrit-il.

Et il a colporté des affirmations qui ont ensuite été reprises par le président, y compris une affirmation selon laquelle il y aurait plus de décès par « désespoir » que par COVID. Ainsi, plus de 300 000 personnes sont décédées des suites du COVID et les statistiques de mortalité excessive suggèrent fortement que les décès dus au « désespoir » sont bien inférieurs, selon les experts.

« L’accent doit être mis sur la réouverture de l’économie, car les décès, le désespoir et les pertes dus à cela dépasseront de loin tout ce que COVID peut visiter », a-t-il écrit le 15 juin.

«La grande majorité ira bien. La responsabilité doit passer de l’État à l’individu ».

Alexander a également attaqué Fauci dans les courriels, suggérant qu’il en savait plus que le chef vétéran de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du CDC.

« Arrêtez Fauci de parler … il déroute les gens … il fait trop basculer le message … et le résultat est qu’il n’est plus crédible … », a-t-il écrit.

«Je parle à beaucoup de gens et je lis le monde informatique. D’autres sont … il ne l’est pas.

Ce n’était pas sa seule attaque contre Fauci.

Le 3 juillet, il a fait rage contre Fauci apparaissant à la télévision pour avertir d’une mutation sur COVID qui avait été identifiée.

« Maintenant, Fauci se lance dans la nouvelle pour effrayer à nouveau le monde … nous devons verrouiller pendant 10 ans … s’il avait ce qu’il voulait », a-t-il écrit.

«Il n’arrêtera pas !!!!!!!!!!!!!!!!!! Il ne peut pas se taire … et il n’est tout simplement pas sur la même longueur d’onde que le gouvernement … pense-t-il être le président?

Alexander a également envoyé un e-mail à 15 h 57 le 27 juillet au Dr Robert Redfield, le directeur du CDC, disant que les étudiants auraient dû être enfermés sur les campus jusqu’à Noël au lieu d’être renvoyés chez eux en mars et avril.

Dans un message haletant rédigé avec une ponctuation minimale, il a suggéré que c’était une «erreur» d’avoir renvoyé des étudiants chez eux.

Au lieu de cela, ils auraient dû être forcés de rester sur les campus, d’autres étudiants qui faisaient la navette s’y sont chargés aussi et y sont restés longtemps après Noël.

Les étudiants qui ont déménagé à travers le pays lorsque les collèges ont en grande partie fermé ou sont devenus virtuels à Pâques étaient, selon lui, à l’origine du pic de la maladie à l’époque.

«Bonne nuit Dr Redfield, je pense que c’est l’étudiant universitaire / étudiant en Amérique du Nord qui a semé beaucoup de virus à travers les nations … pourquoi? il a écrit.

« Parce que juste avant les vacances de Pâques de mi-mars à fin mars (??), nous avons fermé les écoles et après Pâques, nous avons dit aux parents que les enfants ne pouvaient pas retourner à l’école … nous en débattrons pendant des années et je dis que c’était mal pour peu de temps après nous avons découvert que c’étaient des personnes âgées de 75 à 80 ans souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui étaient les principales cibles du virus COVID.

« Des gens qui seraient morts sans COVID … des gens qui sont très malades d’ordinaire …

« Pour moi, maintenant que je réfléchis, ce sont peut-être les étudiants universitaires, quelques millions d’entre eux à travers le pays, que nous avons dû verrouiller, voire mettre en quarantaine, et simultanément enfermer les personnes âgées. »

Les étudiants, a-t-il écrit, «ont ramené ce virus à la maison à maman / papa qui a ensuite infecté mamie».

« D’une manière tordue, nous avons besoin qu’ils retournent tous à l’université, rapidement, et y restent en novembre / décembre … ne rentrez pas à la maison pour ce Noël 2020. »

Et en juillet, il a lancé une théorie selon laquelle la ville de New York avait atteint l’immunité collective, basée sur une étude de l’époque qui avait suggéré que jusqu’à 25% des habitants de la ville avaient des anticorps contre le coronavirus. La conclusion a depuis été contestée.

Alexander a déclaré à Caputo qu’il n’y avait aucun moyen pour une ville avec une « santé publique en désarroi » d’avoir « tassé » le virus depuis sa première place au sommet du fer de lance des décès et des infections en mars, avril et mai.

Au lieu de cela, suggéra-t-il, la ville avait atteint l’immunité des troupeaux. De même, théorisa-t-il, l’USS Roosevelt, le porte-avions devenu un super-épandeur flottant avec un marin mourant.

Apparemment impressionné par l’idée, Caputo – qui n’avait aucune qualification scientifique mais travaillait auparavant en Russie – lui a répondu: «Comment cela peut-il être une recherche et prouvé vrai ou faux?

Les e-mails internes sont arrivés alors même que le groupe de travail sur les coronavirus implorait les Américains de porter un masque et une distance sociale pour « arrêter la propagation ».

Alexander a déjà été identifié comme envoyant des changements pour le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, qui répertorie les décès nationaux.

Caputo, qui entretient des liens de longue date avec Trump et était nommé politique, a recruté Alexander, un chercheur canadien, comme adjoint.

Alexander a obtenu un doctorat en méthodologies de recherche en santé à l’Université McMaster au Canada en 2015 et y était professeur adjoint à temps partiel.

La première fille Ivanka Trump a offert des suggestions sur les écoles, a déclaré l’ancien chef de cabinet du CDC au New York Times

« Chaque fois que la science se heurtait au message, le message l’emportait », a déclaré Kyle McGowan, ancien chef de cabinet des Centers for Disease Control and Prevention.

Les hauts responsables confrontés à la pandémie n’ont pas été en mesure d’éliminer les e-mails. Ils ont compris qu’Alexandre avait tiré. « Il était entendu qu’il parlait au nom de Michael Caputo, qui parlait pour la Maison Blanche », a déclaré l’ancien chef de cabinet du CDC Kyle McGowan à la publication. «C’est ainsi qu’ils voulaient que cela soit perçu.

HHS a annoncé en septembre qu’Alexandre partait et que Caputo partirait en congé après les commentaires faits appelant les alliés à se préparer pour une insurrection armée.

Caputo a ensuite pris un congé de maladie et un porte-parole a déclaré qu’il était traité pour un cancer. Il tweete maintenant en tant que «Cancer Slayer».

Alexander semble l’avoir suivi à la porte.

Les documents sont apparus un jour où McGowan et une autre collègue du CDC, Amanda Campbell, ont déclaré au New York Times que des responsables de la Maison Blanche s’impliquaient dans des directives de santé critiques rendues publiques.

Les deux républicains ont parlé ouvertement de ce qu’ils ont appelé la politisation du CDC.

McGowan a déclaré que lui et le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, avaient négocié avec le directeur de l’OMB Russ Vought sur les lignes directrices de distanciation pour les restaurants.

Ivanka Trump a pesé avec des suggestions sur les écoles. L’ancienne conseillère du président Kellyanne Conway a fourni des commentaires d’édition sur les conseils pour les chorales et la communion. Les chorales ont été identifiées comme les premiers propagateurs du virus.

«Chaque fois que la science se heurtait au message, le message gagnait», a déclaré McGowan.

«Ce qui était si différent, cependant, était l’implication politique, non seulement du HHS mais ensuite de la Maison Blanche, qui a entravé à bien des égards ce que nos scientifiques étaient capables de faire», a déclaré Campbell.

Tous deux travaillaient auparavant pour le représentant du GOP Tom Price, qui a été le premier secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de Trump.