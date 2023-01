“Nous, les femmes, les hommes et les enfants, devons nous battre”: des manifestants en colère exigent l’éviction du président péruvien Boluarte

Des manifestations massives ont frappé le Pérou alors que les gens appellent à la démission de la présidente Dina Boluarte.

Jusqu’à présent, le nombre croissant de morts est de 45.

Le président Pedro Castillo a été renversé le 7 décembre.

Des milliers de manifestants au Pérou, dont beaucoup du sud fortement indigène du pays, sont descendus jeudi à Lima, la capitale, irrités par un nombre croissant de morts depuis que les troubles ont éclaté le mois dernier et appelant à un changement radical.

La police a estimé la marche à environ 3 500 personnes, mais d’autres ont émis l’hypothèse qu’elle en avait attiré plus du double.

Des rangées de policiers en tenue anti-émeute ont affronté des manifestants lançant des pierres dans certaines rues, et un bâtiment historique du centre historique de la ville a pris feu jeudi soir.

Le bâtiment, sur la place San Martin, était vide lorsque l’énorme incendie s’est déclenché pour des causes inconnues, a déclaré un commandant des pompiers à la radio locale.

Au cours du mois dernier, des manifestations bruyantes et parfois meurtrières ont conduit à la pire violence que le Pérou ait connue depuis plus de deux décennies, car de nombreuses personnes dans les régions rurales les plus pauvres ont exprimé leur colère contre l’establishment de Lima à cause des inégalités et de la hausse des prix, mettant à l’épreuve la démocratie de la nation andine riche en cuivre. établissements.

Les manifestants exigent la démission de la présidente Dina Boluarte, des élections anticipées et une nouvelle constitution pour remplacer celle favorable au marché datant de l’homme fort de droite Alberto Fujimori dans les années 1990.

“Nous voulons que l’usurpatrice Dina Boluarte démissionne et appelle à de nouvelles élections”, a déclaré le manifestant Jose De la Rosa, prédisant que les manifestations de rue ne feront que continuer.

Les protestations ont été déclenchées par l’éviction dramatique le 7 décembre de l’ancien président de gauche Pedro Castillo après avoir tenté de fermer illégalement le Congrès et de consolider le pouvoir.

Dans des bus et à pied, des milliers de personnes se sont rendues à Lima jeudi, portant des drapeaux et des banderoles fustigeant le gouvernement et la police pour des affrontements meurtriers dans les villes du sud d’Ayacucho et de Juliaca.

Les troubles se sont propagés bien au-delà de la capitale.

Dans le sud d’Arequipa, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des centaines de manifestants qui tentaient de prendre le contrôle de l’aéroport, a montré la télévision locale, amenant les responsables à annoncer la suspension des opérations aux aéroports d’Arequipa et de Cusco.

Le nombre de morts s’élève à 45, selon le médiateur du gouvernement, la dernière victime jeudi venant de la région sud de Puno, une femme qui a succombé à des blessures subies la veille.

Neuf autres décès sont attribués à des accidents liés aux barrages de protestation.

Un incendie de maison est observé lors d’une manifestation contre le gouvernement du président Dina Boluarte à Lima. AFP PHOTO : Ernesto Benavides, AFP

Dans tout le pays, des barrages routiers ont été observés dans 18 des 25 régions du pays, selon des responsables des transports, soulignant la portée des manifestations.

La police a renforcé la surveillance des routes entrant dans Lima et les dirigeants politiques ont appelé au calme.

La semaine dernière, le gouvernement Boluarte assiégé a prolongé l’état d’urgence à Lima et dans les régions méridionales de Puno et Cusco, restreignant certains droits civils.

“Nous ne voulons pas plus de morts, nous ne voulons pas plus de blessés, assez de sang, assez de deuil pour les familles du Pérou”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Vicente Romero aux journalistes.

Boluarte a demandé “pardon” pour les morts des manifestants, alors même que les banderoles des manifestants la qualifient de “meurtrier” et qualifient les meurtres des forces de sécurité de “massacres”. Elle a rejeté les appels à la démission.

Des manifestants tiennent des banderoles avec des portraits de victimes de manifestations passées lors d’une manifestation contre le gouvernement de la présidente péruvienne Dina Boluarte à Lima. AFP PHOTO : Ernesto Benavides, AFP Des manifestants affrontent la police lors d’une manifestation contre le gouvernement de la présidente péruvienne Dina Boluarte à Lima. AFP PHOTO : Ernesto Benavides, AFP

Des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé la police et l’armée d’avoir utilisé des armes à feu meurtrières lors des manifestations. La police affirme que les manifestants ont utilisé des armes et des explosifs artisanaux.

“Nous n’oublierons pas la douleur que la police a causée dans la ville de Juliaca”, a déclaré une manifestante se rendant à Lima, qui n’a pas donné son nom.

Elle a fait référence à la ville où une manifestation particulièrement meurtrière a eu lieu au début du mois.

Elle a ajouté:

Nous, femmes, hommes, enfants, devons nous battre.

D’autres manifestants ont souligné des raisons stratégiques pour cibler la capitale côtière.

“Nous voulons centraliser notre mouvement ici à Lima, qui est le cœur du Pérou, pour voir s’ils sont déplacés”, a déclaré le manifestant Domingo Cueva, qui avait voyagé depuis Cusco.

“Nous avons observé une augmentation des répressions partout”, a-t-il ajouté.