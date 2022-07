“Nous les considérons ici comme des frères d’armes”: le Royaume-Uni forme des milliers de recrues ukrainiennes en Angleterre | Nouvelles du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a commencé à transformer la première des quelque 10 000 recrues ukrainiennes en soldats de première ligne dans quatre bases à travers l’Angleterre, à l’abri des tirs de missiles russes, peut-on révéler.

Les nouvelles troupes, opérant en groupes d’environ 200, arrivent quotidiennement d’Ukraine pour rejoindre un programme de formation spécialement condensé proposé par des soldats britanniques. Ils rentreront ensuite chez eux pour combattre les forces d’invasion russes.

Les commandants britanniques ont pour objectif d’avoir 2 400 recrues en rotation tout au long du cours à tout moment alors qu’ils se mobilisent pour atteindre l’objectif de former 10 000 Ukrainiens en 120 jours.

L’Ukraine perdant jusqu’à 200 soldats toutes les 24 heures dans sa guerre contre la Russie, la capacité à générer de la main-d’œuvre est vitale. Ce sont des “remplacements de blessés au combat”, a déclaré un officier supérieur.

L’exécution du programme de formation au Royaume-Uni donne aux recrues la chance d’apprendre des soldats britanniques et – surtout – les protège de la menace d’attaques russes.

Un centre de formation ukrainien a été touché par une frappe aérienne le mois dernier alors qu’un certain nombre de stagiaires se préparaient à effectuer leur voyage en Grande-Bretagne, a révélé un officier ukrainien.

“Nous pensons que [a] L’organisation militaire russe savait que nous nous préparions à aller au Royaume-Uni pour étudier et préparer nos soldats et c’est pourquoi ils ont effectué une frappe aérienne sur notre base”, a déclaré le lieutenant de 26 ans, qui a demandé à rester anonyme.

Il s’exprimait dans un camp d’entraînement militaire du nord-ouest de l’Angleterre où des soldats britanniques enseignent à environ 600 recrues les compétences de base de l’infanterie dans le cadre de la nouvelle mission d’entraînement.

Image:

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a rendu visite aux soldats ukrainiens. Photo : UK MOD © Crown copyright 2022



Le ministère de la Défense a demandé à Sky News et à d’autres agences de presse de garder le lieu secret pour des raisons de sécurité.

Ben Wallace, le secrétaire à la Défense et candidat potentiel pour devenir le prochain Premier ministre, s’est rendu sur le site jeudi pour rencontrer des recrues et parler avec des commandants.

“La formation compte”, a-t-il déclaré dans une interview pendant le voyage.

“Lorsque vous êtes en guerre et que vous êtes contre la Russie, vous devez vous assurer que vous pouvez être le meilleur possible et que c’est le processus que nous suivons ici.”

“Beaucoup de recrues n’avaient jamais touché à une arme auparavant”

Il a signalé que le Royaume-Uni pourrait proposer de former encore plus que l’objectif de 10 000 recrues.

“Si les Ukrainiens demandent plus, nous serons ouverts à plus”, a déclaré M. Wallace.

Lorsqu’on lui a demandé combien d’autres, il a répondu: “Nous pourrions en faire des milliers et des milliers.”

La vitesse étant une priorité étant donné que leur pays est en guerre, les recrues ukrainiennes sont transformées en fantassins à un rythme beaucoup plus rapide que toutes les recrues britanniques en temps de paix.

Il faut généralement six mois pour réussir la formation de base de l’infanterie pour les soldats au Royaume-Uni. Les Ukrainiens devraient parcourir le parcours en quelques semaines.

On leur enseigne une gamme de compétences, surtout comment tirer droit, comment survivre à l’air libre et comment traiter les blessures par explosion et par balle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:20

La bataille pour déminer l’Ukraine



Âgées de 18 à 60 ans, de nombreuses recrues n’avaient jamais touché à une arme auparavant.

Ce sont des civils qui n’ont pris la décision de rejoindre l’armée que ces derniers jours et semaines. La majorité des recrues étaient des hommes, mais une unité serait composée à 20% de femmes.

L’un des nouveaux entrants était un responsable du commerce électronique de 34 ans.

“J’étais assis dans mon bureau et détendu et j’avais l’habitude de boire mon café, de faire ma routine toute la journée et tout a changé depuis le 24 février”, a déclaré la recrue, père d’un enfant.

“Il a fallu du temps pour s’assurer que ma famille et mes proches sont en sécurité, mais en ce moment, je suis prêt à me lever et à faire de mon mieux pour protéger tout ce qui est précieux pour moi.”

“Des niveaux de motivation extraordinaires”

Les entraîneurs britanniques ont déclaré que les niveaux de motivation des Ukrainiens étaient extraordinaires, les nouvelles troupes travaillant de 6 heures du matin à 22 h 30 tous les jours, sept jours sur sept.

Sky News a vu un groupe de stagiaires apprendre à charger des fusils AK, tandis qu’un autre groupe se relayait pour tirer à balles réelles sur des cibles situées sur un champ de tir.

Des instructeurs britanniques, jumelés à des interprètes ukrainiens, ont hurlé des ordres de tirer sur des découpes en carton de soldats placés à environ 200 mètres à travers un champ.

“Prêt!” a crié un entraîneur alors que les recrues étaient allongées sur le sol, l’arme pointée.

“Dix coups, cible centrale, tirez à votre rythme !” a déclaré l’entraîneur, incitant les Ukrainiens à lâcher prise.

Un deuxième instructeur a déclaré que leur objectif avait été assez médiocre au départ, mais après quelques jours, la majorité des tirs – environ 80% – frappaient au bon endroit.

“Pour ces gars-là, c’est la première fois que certains d’entre eux touchent un système d’arme, donc je dirais qu’ils sont à égalité ou qu’ils y arrivent”, a déclaré le caporal suppléant Philip Lourens, 28 ans.

Image:

Soldats ukrainiens entraînés par 3 RIFLES au Royaume-Uni. Photo : © MoD Crown Copyright 2022



Comme un certain nombre d’instructeurs, il a participé à une mission de formation que le Royaume-Uni a fournie aux forces ukrainiennes en Ukraine avant que la Russie ne lance sa guerre totale plus tôt cette année.

Le caporal suppléant a signalé qu’il préférerait aider à nouveau en Ukraine plutôt qu’à distance.

“Cent pour cent”, a-t-il dit.

“Malheureusement, cela ne dépend pas de moi, mais j’adorerais sortir avec eux. Nous les voyons comme des frères d’armes ici. Nous les verrions comme des frères d’armes partout.”

Principe de “survivre pour s’adapter”

Le rapport entre instructeur et stagiaire que le Royaume-Uni peut offrir est d’environ 1:10 ou 1:15 – beaucoup plus élevé que ce qu’ils recevraient en Ukraine.

La formation est dispensée par la 11e Brigade d’assistance aux forces de sécurité, commandée par le Brigadier Justin Stenhouse.

Il a déclaré qu’il était essentiel d’enseigner aux recrues comment faire face aux deux principales menaces auxquelles ils seront confrontés sur la ligne de front en Ukraine : l’artillerie russe et la guerre des tranchées. Cela signifiait que le cours était construit autour du principe de “survivre pour s’adapter”, a déclaré le brigadier Stenhouse.

“Pour qu’au cours des premières semaines de combat, ils apprennent aussi rapidement qu’ils le peuvent, l’esprit offensif, et en fait ils peuvent faire confiance à leur formation de base, nous avons compris que cela les maintiendra en vie et leur permettra d’aller au combat”, il ajouta.