« Nous, le peuple », sommes partis et personne ne l’a remarqué: Biden supprime l’outil de pétition de l’ère Obama pour faire tonner le silence des médias

Le président Joe Biden est allé au-delà de la purge de l’héritage de Donald Trump pour effacer celui de Barack Obama également, en supprimant la page des pétitions de la Maison Blanche. Les médias étaient trop occupés à parler de son affichage de la Saint-Valentin pour le remarquer.

Tous les liens vers «Nous, le peuple», la page de pétition lancée par l’administration Obama en 2011, redirigent désormais vers le site principal de la Maison Blanche. Ni les liens «Contact» ni «Get Implolved», qui y menaient auparavant, ne le font plus. Apparemment, c’est le cas depuis le 20 janvier, lorsque l’administration Biden a repris à la fois la Maison Blanche et son site Web.

Pourtant, au cours des quatre dernières semaines, pas un seul média grand public n’a remarqué sa disparition. Elle a été signalée lundi par Eric Garris, webmaster du site libertaire Antiwar.com.

Biden supprime la pétition « Nous, le peuple » du site Web de la Maison Blanche

Ce manque total d’intérêt pour le site de pétition se démarque par rapport à la réaction des médias lorsque l’administration Trump l’a mis hors ligne en décembre 2017. Un rapport après l’autre a suggéré que cela avait été fait parce que les trois pétitions les plus populaires sur le site exigeaient que Trump libère sa taxe. retourne, se départit de ses participations commerciales ou démissionnait carrément – toutes les initiatives lancées par les démocrates et les anti-Trump « la résistance. »

Une fois la page restaurée début février 2018 et la Maison Blanche de Trump a commencé à répondre aux pétitions, les médias ont rapidement perdu tout intérêt. Avance rapide jusqu’en janvier 2021 et la suppression pure et simple de la page des pétitions ne s’est même pas inscrite sur leur radar.

Aussi sur rt.com Une semaine après le règne de Biden et le flair des médias sur Saint Joe doit cesser. Il ne peut pas obtenir un laissez-passer gratuit simplement parce qu’il n’est pas Trump

Au lieu de cela, ils étaient trop occupés à féliciter Biden de ne pas être Trump et à défaire tout ce que l’administration précédente avait fait aussi rapidement qu’il pouvait signer des décrets. Même lorsqu’ils sont directement affectés par les actions de l’administration – comme lorsque l’attaché de presse adjoint de la Maison Blanche TJ Ducklo a menacé un journaliste le jour de l’inauguration – les médias semblaient satisfaits de garder le silence pendant des semaines.

La Maison Blanche a d’abord suspendu Ducklo pendant une semaine, mais il a fini par démissionner en raison du scandale le lendemain. Même au fur et à mesure que cela se déroulait, cependant, les médias ont rapidement porté leur attention sur l’histoire de bien-être du week-end, jaillissant à la place des décorations de pelouse des Bidens pour la Saint-Valentin.

La Première Dame Jill Biden a présenté une énorme exposition de la Saint-Valentin sur la pelouse nord.

Alors que le contraste entre la façon dont la presse a traité Biden et Trump est une vieille nouvelle à ce stade, il est tout à fait déroutant que personne n’ait soulevé la question de la page de pétition comme démantelant l’héritage d’un autre chouchou des médias, Barack Obama.

Lancé en septembre 2011, «We the People» était l’une des expériences de l’administration Obama en matière de démocratie numérique, la Maison Blanche étant obligée de répondre si une pétition atteignait 100 000 signatures dans les 30 jours. Il a fini par tomber en disgrâce à la fin des années Obama, car les Américains ont effectivement respecté les règles et ont cherché à forcer une réponse à des problèmes aussi épineux que la persécution de l’éditeur de WikiLeaks Julian Assange.

Biden a été vice-président d’Obama pendant huit ans et a fait campagne sur cet héritage – dans la mesure où il a fait campagne.

