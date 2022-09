Nous le peuple – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Nous le peuple. Ainsi commence la préface de notre Constitution. Le jour de la Constitution était le 17. Je m’excuse d’être en retard; Je vous propose ce rappel tiré de notre document historique : veuillez le lire avec respect et dignité.

“Nous, le peuple des États-Unis, afin de former une union plus parfaite, d’établir la justice, d’assurer la tranquillité intérieure, de pourvoir à la défense commune, de promouvoir le bien-être général et d’assurer les bénédictions de la liberté, à nous-mêmes et à notre postérité, faisons ordonner et établir cette Constitution pour les États-Unis d’Amérique.

Révérend Bob Dell

Sandwich