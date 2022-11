“Nous le devons aux victimes”: l’ONU exhorte l’Iran à mettre fin à la violence contre les manifestants et débat sur l’enquête

L’ONU a exhorté l’Iran à cesser d’utiliser la violence contre des manifestants pacifiques.

Les manifestations ont commencé après le meurtre de Mahsa Amini, 22 ans.

Selon le groupe norvégien Iran Human Rights, plus de 400 personnes ont été tuées depuis la mort d’Amini.

Le chef des droits de l’ONU a exhorté jeudi l’Iran à cesser immédiatement la violence contre les manifestants, alors que les pays débattaient de l’opportunité d’ouvrir une enquête sur la répression meurtrière de Téhéran.

Volker Turk a ouvert une session d’urgence du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, où les pays ont été appelés à discuter de la “détérioration de la situation des droits de l’homme” en Iran et à déterminer si une enquête internationale de haut niveau est justifiée.

La réunion, demandée par l’Allemagne et l’Islande avec le soutien de plus de 50 pays, fait suite à deux mois de manifestations en Iran déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation pour violation présumée de la tenue vestimentaire stricte du pays. règles pour les femmes fondées sur la charia islamique.

“J’appelle les autorités à cesser immédiatement de recourir à la violence et au harcèlement contre les manifestants pacifiques”, a déclaré Turk, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.

“L’usage inutile et disproportionné de la force doit cesser”, a-t-il déclaré, avertissant que l’Iran traversait “une véritable crise des droits de l’homme”.

Il a dit:

La responsabilité est un élément clé de la poursuite de la justice pour les violations des droits de l’homme.

Les autorités iraniennes sont devenues de plus en plus sévères dans leur réponse, alors que les manifestations se sont propagées à travers le pays et se sont transformées en un vaste mouvement contre la théocratie qui dirige l’Iran depuis 1979.

Turk a déclaré que plus de 300 personnes avaient été tuées depuis la mort d’Amini. Le groupe norvégien Iran Human Rights a fait état de plus de 400 victimes, dont plus de 50 enfants.

“Les forces de sécurité (…) ont utilisé des balles réelles, de la grenaille et d’autres plombs métalliques, des gaz lacrymogènes et des matraques”, a déclaré Turk.

“Briller un projecteur”

Il a également déclaré qu’environ 14 000 personnes, dont des enfants, avaient été arrêtées dans le cadre des manifestations, décrivant cela comme “un nombre stupéfiant”.

Au moins six personnes ont jusqu’à présent été condamnées à mort dans le cadre des manifestations.

Les diplomates ont été invités jeudi à décider s’il fallait établir une soi-disant mission d’enquête internationale indépendante sur tous les abus liés aux manifestations en cours.

L’enquête devrait inclure “les dimensions sexospécifiques de ces violations”, selon le projet de résolution présenté par l’Allemagne et l’Islande.

Le texte appelle les enquêteurs à “collecter, consolider et analyser les preuves de telles violations, et à conserver les preuves”, en vue de futures poursuites.

LIRE | La répression des manifestations en Iran fait plus de 70 morts en une semaine (ONG)

La ministre allemande des affaires étrangères Annalena Baerbock, qui comme son homologue islandaise a assisté à la session, a souligné que “les manifestants iraniens n’ont pas de siège au Conseil des droits de l’homme à Genève”.

Avant que cela ne commence, elle a exhorté le conseil à “faire entendre sa voix pour les droits indivisibles du peuple iranien”.

Des diplomates et des militants des droits ont exprimé leur ferme soutien à l’initiative.

L’ambassadrice américaine Michele Taylor a déclaré :

Nous devons faire tout notre possible pour exposer la vérité sur ce qui se passe en Iran et soutenir les appels du peuple iranien à la justice et à la responsabilité.

“Récit de la tyrannie”

Turk a déclaré que les déclarations iraniennes visaient “à délégitimer et à étiqueter les manifestants, les acteurs de la société civile et les journalistes comme des agents d’ennemis et d’États étrangers”.

“Comme nous l’avons vu tout au long de l’histoire, c’est le récit typique de la tyrannie”, a-t-il déclaré, encourageant les dirigeants iraniens à respecter les libertés fondamentales et à discuter avec les citoyens de leur vision du pays.

Il a souligné :

Le changement est inévitable. La voie à suivre réside dans des réformes significatives.

En réponse, Khadijeh Karimi, vice-présidente iranienne pour les femmes et les affaires familiales, a critiqué les pays occidentaux qui ont exigé la réunion.

L’Europe et les États-Unis « n’ont pas la crédibilité morale pour prêcher aux autres les droits de l’homme et demander une session spéciale sur l’Iran », a-t-elle déclaré.

L’Allemagne et l’Islande ont reçu un large soutien pour leur demande de tenir la session de jeudi, notamment de la part de plus d’un tiers des 47 membres du conseil.

Les diplomates occidentaux ont exprimé un optimisme prudent quant à l’adoption de la résolution, mais ont reconnu qu’elle pourrait être serrée.

Baerbock a appelé le conseil à voter en faveur de la résolution.

“Nous le devons aux victimes”, a-t-elle déclaré. “Chaque vote compte.”