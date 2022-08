“Nous le changeons en profondeur :” Rock Falls cherche à créer une culture gagnante après une longue période de sécheresse en séries éliminatoires, une série de saisons perdantes – Shaw Local

ROCK FALLS – Après une saison 1-8 et une neuvième place à la Big Northern Conference en 2021, les Rock Falls Rockets avaient toutes les raisons de jeter l’éponge et de se relâcher dans leurs entraînements hors saison.

Mais avec l’arrivée de nouveaux talents et une classe de deuxième année expérimentée, ils sont plus motivés que jamais pour mettre fin à leur série de saisons perdues et essayer de construire une culture gagnante.

“Nous essayons de commencer à changer la culture de Rock Falls, et nous la changeons de manière considérable”, a déclaré le junior RB / S Kohle Bradley. “Le conditionnement a changé, je pense que beaucoup de choses dans ce programme vont changer, et beaucoup de nouvelles équipes vont le voir cette année.”

Depuis les exercices du camp d’été et les premiers entraînements, l’entraîneur Kevin Parker aime ce qu’il a vu. Jusqu’à présent, il a été particulièrement impressionné dans deux domaines clés.

« Nous sommes très jeunes, mais nos efforts sont très élevés. Beaucoup d’enfants font des extras, les enfants comprennent rapidement. Nous faisons de nouvelles choses cette année et nous sommes très impressionnés par la force mentale », a déclaré Parker. «Lorsque nous arrivons dans des zones de conditionnement et que nous commençons à les défier et qu’ils rencontrent des problèmes, ils trouvent un moyen de se battre à travers les choses. Notre résilience est donc bonne. Et je pense que nous avons eu un bon début de saison.

Avec une équipe plus jeune cette année, Colin Cook senior WR / DB voit beaucoup de potentiel de croissance.

« Je pense que nous sommes une équipe très jeune, mais nous avons beaucoup d’atouts pour nous. Nous avons beaucoup de bonnes positions cette saison », a-t-il déclaré. “Nous avons beaucoup de bons étudiants de première année cette année, nous avons donc ajouté beaucoup de nouvelles personnes avec beaucoup de diplômés seniors.”

La classe de première année entrante devrait fournir une profondeur indispensable, tandis que le noyau de l’équipe de cette année est composé en grande partie d’étudiants de deuxième année.

Bradley a déjà remarqué quelques nouveaux arrivants, mais voit une amélioration de son équipe à tous les niveaux.

“Je pense que nous avons Adan [Oquendo]. Il est assez rapide. Je pense que nous allons bien l’utiliser. Eston [Canales], notre nouveau QB pour l’université, il s’est beaucoup amélioré cette année. J’aime ce que je vois avec lui qui monte », a-t-il déclaré. «Beaucoup de nos joueurs de ligne qui étaient sur JV l’année dernière arrivent. Nous avons Hunter Gale, il s’est amélioré. Jacob Hosler s’est amélioré. Je viens de voir de très grandes améliorations de la part de tout le monde.

Les joueurs de football de Rock Falls effectuent des exercices d’étirement pendant le camp d’été du 19 juillet. Les Rockets s’appuieront sur plusieurs étudiants de deuxième année cette saison, mais beaucoup ont de l’expérience après avoir joué à l’université en première année en 2021. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

Parker s’attend à de bonnes choses de la part des étudiants de deuxième année qui ont commencé l’année dernière et des seniors qui rejoignent le programme cette saison.

“Nous avons quelques seniors – un qui est revenu au programme en tant que senior, James Schmitt, puis Brady Dowd est un lutteur qui joue maintenant en tant que senior, donc nous sommes ravis de l’avoir”, a déclaré Parker. «Beaucoup de nos enfants de deuxième année qui commencent, ils ont en fait commencé en première année, quelques-uns d’entre eux. Mais avec une année de croissance, nos plaqués offensifs en ce moment, avec Hunter Gale et Jacob Hosler, ont l’air très bien parce qu’ils ont mis du temps pendant l’intersaison. Donc, les voir d’être un étudiant de première année, effrayés d’être sur le terrain, d’avoir une année de levage et forts et prêts à partir, ce sont des gars qui me viennent à l’esprit.

L’un des plus grands défis pour Rock Falls cette année sera de remplacer le leadership et la production de RB / LB Booker Cross, une sélection de la première équipe de la Big Northern Conference en défense l’année dernière.

“Booker Cross était l’un des meilleurs joueurs de la conférence, et même de la région”, a déclaré Parker. “Et son enthousiasme et son excellent exemple de jeune homme et son leadership vont beaucoup nous manquer.”

Le BNC de cette année semble aussi compétitif que n’importe quelle année, avec Byron se démarquant du reste des équipes en tant que champion d’État en titre de classe 3A après être resté invaincu en 2021. Stillman Valley et Gênes-Kingston pourraient également être formidables, et Dixon et North Boone devraient prendre en compte des équipes compétitives et qualifiées pour les séries éliminatoires de l’année dernière.

Parker sait que son équipe ne pourra pas lâcher prise pendant une semaine donnée.

« Le calendrier est une bête. Il est très difficile pour n’importe quel programme d’entrer et d’essayer de gagner du terrain à l’intérieur de cette conférence, mais nos gars s’en fichent. Ils vont le poursuivre », a déclaré Parker. “Semaine 1 avec Rockford Christian, la nouvelle équipe du programme, nous allons voir où nous en sommes – et j’espère que nous jouerons bien là-bas. Et vraiment le reste d’entre eux sont presque les mêmes. Vous n’obtenez pas de pause. Même avec l’Oregon, qui était une équipe avec laquelle nous avons joué un match serré l’année dernière, ils ont un nouvel entraîneur formidable qui arrive. Il n’y a pas de souffle à prendre, vous ne pouvez pas vous reposer ; vous courez le gant dans cette conférence, et il n’y a tout simplement pas moyen de contourner cela.

Les Rockets compteront beaucoup sur leur classe de deuxième année pour franchir la prochaine étape cette année, mais la haute direction sera également un facteur important.

“[The keys to our success] serait la façon dont nos jeunes gars – en particulier notre classe de deuxième année – à quel point ils jouent bien pour ne pas avoir une tonne d’expérience, ainsi que nos seniors passant de leur junior à leur senior et donnant le ton à tout le monde », a déclaré Parker. “Vont-ils sortir et aller les chercher, ou vont-ils s’asseoir et être réservés?”

Aidan Kobbeman, senior de Rock Falls, termine sa course le 19 juillet 2022 pendant le camp d’été. L’entraîneur de troisième année Kevin Parker est à la recherche d’un solide leadership de la part de son petit groupe d’aînés cette année. (Alex T. Paschal/[email protected]com/credit)

Le jeu de ligne offensif et défensif sera également crucial, a déclaré Cook.

«Les clés du succès – probablement la ligne. La file d’attente est importante ici », a-t-il déclaré. « Si la ligne fait son travail, alors nous sommes bons. Mais s’ils ne le font pas, la saison va être longue.

Bradley voit quelques autres facteurs critiques.

« Discipline et effort. Garder la tête haute quand quelque chose ne va pas. Ne pas essayer de se rabaisser », a-t-il déclaré. Cela va être un facteur énorme. Je sais qu’au cours des dernières années, nous avons eu beaucoup de gens qui ont essayé de rabaisser l’équipe, et nous nous sommes débarrassés de ces gens, et tout ce que je vois, c’est une amélioration à partir de maintenant.

Rock Falls jouera son match d’ouverture de la saison à Rockford Christian le 26 août à 19 h, puis accueillera Stillman Valley lors du match d’ouverture à domicile de la semaine 2.