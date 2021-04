Nikita Chibrikov le remporte avec une course patiente de bout en bout pour attraper l’US G à travers les pads pour un vainqueur 7-6 OTQuel matchBig guns s’est réveillé pendant 🇷🇺 en 2ème mi-temps. Excellentes performances de Chibrikov, Svechkov, Yurov et des jeunes canons Miroshnichenko et Michkov #RUSvsUSA# U18MensWorlds

– Hockey MacLean (@maclean_hockey) 27 avril 2021