“Nous l’avons arrêté une fois, nous l’arrêterons encore”: les militants anti-fracturation se préparent au combat après la levée de l’interdiction par Truss

Les militants anti-fracking à travers le pays ont juré de reprendre la lutte contre le forage après que Liz Truss a renié une promesse de manifeste et a levé l’interdiction du processus.

Le nouveau Premier ministre a annulé cet engagement jeudi dans le cadre de plans visant à renforcer la sécurité énergétique du Royaume-Uni dans un contexte de factures en spirale et de pénuries potentielles.

Mais ceux qui menaient auparavant la lutte contre la fracturation – un processus connu pour provoquer des tremblements de terre – se disent prêts, disposés et déterminés à s’opposer une fois de plus à la création de ce qui serait une nouvelle industrie des combustibles fossiles au Royaume-Uni.

“J’ai passé sept ou huit ans de ma vie à lutter contre cela”, a déclaré Barbara Richardson de Frack Free Lancashire. « Et c’était constant, et c’était épuisant. Mais je suis prêt à me battre à nouveau. Nous sommes tous prêts à nous battre à nouveau – parce que c’est trop important pour ne pas le faire.

En effet, alors que divers politiciens et groupes environnementaux se sont engagés à s’opposer aux plans de Truss, ce sont sans doute des gens comme Richardson – une grand-mère à la retraite d’un enfant – qui causeront le plus gros mal de tête au gouvernement.

Pendant six longues et dures années jusqu’en 2019, elle a fait partie d’un groupe de femmes locales – les Nanas du Lancashire autoproclamées – qui, peut-être plus que quiconque, ont joué un rôle déterminant dans l’interdiction du processus au Royaume-Uni.

Le groupe s’est formé pour arrêter deux sites de fracturation : à Roseacre et, plus célèbre, à Preston New Road (PNR), près du village de Little Plumpton. Ils ont organisé des manifestations de masse, créé des pétitions extrêmement populaires et, pendant une brève période, occupé le site PNR en développement. Souvent vêtus de tabards jaunes et de foulards, ils ont créé un vaste camp de protestation, organisé des veillées hebdomadaires auxquelles assistaient des centaines de personnes locales et bloqué les véhicules se dirigeant vers les puits.

“Si vous voulez ralentir un camion, demandez à quelqu’un avec un cadre Zimmer de marcher devant”, a déclaré une Nana, Tina Rothery. L’indépendant à l’époque. « La police ne veut pas malmener une vieille dame qui a l’air d’avoir les os fragiles ou un sac de colostomie. Ils ne veulent pas du désordre sur leurs mains – littéralement.

Finalement, en 2019 – après que le groupe ait aidé à souligner comment le forage exploratoire avait causé plus de 15 tremblements importants en seulement deux semaines – le gouvernement a reculé avec des ministres interdisant effectivement la fracturation non seulement dans le Lancashire mais dans tout le pays.

D’un coup, cela signifiait la fin de dizaines d’opérations exploratoires à travers le pays, du Dorset au Northumberland – y compris dans le Lincolnshire, le Nottinghamshire, le Cheshire et le sud du Pays de Galles.

Plus de 1 000 opposants à la fracturation hydraulique devraient installer leur camp sur les prés de Preston New Road dans le Lancashire’s Fylde (Reuters)

Maintenant, des initiés de l’industrie suggèrent que Preston New Road – qui était exploitée par la société énergétique britannique Cuadrilla – pourrait être l’un des premiers sites à voir une nouvelle application.

Bien qu’il ait été en grande partie déconstruit, les puits n’ont pas été bouchés et on pense qu’il faudrait relativement peu de travail pour le remettre en marche.

“S’ils pensent que nous sommes trop fatigués pour les affronter à nouveau, ils ont autre chose à venir”, a déclaré Richardson. “Ma principale émotion en ce moment est que je suis attaché à l’idée que nous devrons le faire, mais c’est aussi de la colère que tout ce que nous avons fait et tous les arguments que nous avons gagnés soient emportés par une seule personne, Liz Truss. Et la détermination de ne pas continuer. Détermination absolue.

« Si le gouvernement et les compagnies énergétiques pensent que nous allons nous coucher là-dessus, ils ne comprennent pas notre détermination ni celle des manifestants à travers le pays. Nous avons arrêté cela une fois et nous l’arrêterons encore.

Les tensions sont vives sur la question parce que la fracturation – le processus d’utilisation de produits chimiques à haute pression pour extraire le gaz de schiste des roches souterraines – est si controversée.

Les opposants affirment qu’en plus de provoquer des tremblements de terre majeurs, les dommages environnementaux comprennent de vastes déchets toxiques (des centaines de trajets en camion sont nécessaires pour les transporter vers des sites de traitement spécialisés), une pollution potentielle des approvisionnements en eau (comme cela s’est produit aux États-Unis) et des émissions de haut niveau. .

Seuls deux sites opérationnels ont été ouverts au Royaume-Uni. L’un était Preston New Road, qui a été fermé à la suite de ces secousses en 2019. L’autre était le puits Preese Hall-1 à Blackpool, qui a été fermé en 2011 – également à la suite de secousses.

“Deux fois la fracturation hydraulique a été tentée ici et deux fois, elle a abouti à un moratoire national”, a déclaré Mark Menzies, le député conservateur dont la circonscription de Fylde comprend Preston New Road. « Ce n’est pas un hasard. Le dernier événement sismique ici était 250 fois supérieur à la limite de sécurité convenue par l’industrie, libérant 3 000 fois plus d’énergie.

Le site de fracturation de Cuadrilla à Preston New Road (Danny Lawson/PA) (Archives PA)

Les propositions du gouvernement pour surmonter cette opposition pourraient inclure l’offre d’avantages aux communautés où des puits sont ouverts, y compris des réductions sur les factures d’énergie.

Pourtant, Dave Shaw, le fondateur de Frack Free South Yorkshire – qui a combattu huit sites proposés au cours de la décennie jusqu’en 2019 – a qualifié la suggestion de «pot-de-vin» et a déclaré que cela ne fonctionnerait pas.

“Il ne se lavera pas”, a déclaré le conseiller du travail de Doncaster. “Les gens n’accepteront pas de vivre dans une zone sismique pour quelques centaines d’euros de réduction sur leurs factures. Cela ne fera pas la moindre différence pour eux. La fracturation hydraulique ne se produira que si elle est imposée aux populations locales – et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher que cela ne se produise.

Il s’est demandé si Mme Truss croyait vraiment à la fracturation comme moyen de résoudre les problèmes énergétiques du pays.

“Cela contribuerait si peu que je soupçonne que ce n’est rien de plus qu’une démonstration d’allégeance politique”, a-t-il déclaré. “C’est un signal à la droite de son parti qu’elle est de leur côté.”

Pour l’instant, bien que le Premier ministre ait déclaré que le processus pourrait potentiellement être relancé d’ici “dès six mois”, Shaw lui-même reste relativement détendu.

“Comme une industrie potentielle, la fracturation a été supprimée en 2019 et je ne pense pas que ces entreprises puissent simplement redémarrer”, a-t-il déclaré. “Je pense que cela nécessiterait de nouveaux investissements et une requalification importants, ce qui nous donnerait le temps de rechercher, de nous réorganiser et de nous préparer à tout ce qui arrivera.”