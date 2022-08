Nous laissons tomber les sans-abri et ils meurent à cause de cela

Cette chronique est une opinion de Sharon Blady, fondatrice de Speak Up: Mental Health Advocates and Blady & Associates, et ancienne ministre néo-démocrate de la Santé du Manitoba. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Tôt lundi, un homme armé a erré dans les rues nocturnes de Langley, en Colombie-Britannique, tirant sur et tuant finalement des personnes vivant sous-logé .

Tragédie pour ceux qui subissent ces violences, c’est aussi un échec sociétal pour notre bien-être collectif. Les gens ont été laissés vulnérables à un homme armé déchaîné.

Dans le dialogue sur le tueur présumé et maintenant décédé, nous ne pouvons pas ignorer les références à la récente suggestion du célèbre podcasteur américain Joe Rogan de tirer sur les sans-abri.

Nous ne pouvons pas nous laver les mains de la responsabilité collective d’avoir laissé tomber ces victimes. – Sharon Blady

Un tel appel à l’action rempli de haine par Rogan représente une maladie personnelle et sociétale maligne qui reste incontrôlée. Aussi dégoûtants que soient ses propos, ils sont toujours normalisés et tolérés, car il maintient une plate-forme pour répandre un tel vitriol.

Et ainsi nous laissons nos concitoyens se tordre dans le vent, vivant sans logement, parfois avec des diagnostics de santé mentale et de neurodivergence connexe. Leur droit de vivre a moins de valeur que le droit d’autrui à la liberté d’expression, peu importe à quel point ce discours est haineux et incitatif.

Petites différences

Des frontières internationales et des domaines juridiques différents existent entre Rogan et ces fusillades. Malheureusement, la différence de valeurs entre ces sociétés voisines est trop faible. Nous ne pouvons pas nous laver les mains de la responsabilité collective d’avoir laissé tomber ces victimes en raison de la situation géographique de Rogan.

Si nous avions ce niveau moral élevé, tous les Canadiens seraient convenablement logés et soutenus dans leurs diagnostics. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Nous n’avons pas seulement laissé tomber les autres. Nous nous laissons tomber et ceux que nous aimons. La plupart d’entre nous ont plus en commun avec ceux qui vivent sous-logés que beaucoup ne l’admettraient confortablement.

Être sous-logé commence souvent par des obstacles sociaux et économiques, et implique parfois de vivre avec des problèmes de santé mentale et de neurodivergence. Ces défis sont trop souvent non diagnostiqués ou non pris en charge, entraînant des malentendus et un isolement socio-économique chargés de stigmatisation, poussant finalement les personnes en crise à travers les trous béants de notre filet de sécurité sociale.

Trop de Canadiens sont choqués par de tels résultats ou jugent le caractère de ceux qui se retrouvent sans logement. – Sharon Blady

Le glissement vers la précarité du logement est rapide.

Il suffit d’un défi lié au diagnostic qui devient un dossier de ressources humaines et se termine par un feuillet rose pour mauvaise performance. Malgré la tendance à l’amélioration des politiques, la réalité est que la culture du lieu de travail a toujours tendance à stigmatiser et à rejeter les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de neurodivergence plutôt que de garantir leur accès équitable aux congés financés et aux professionnels cliniques.

L’employé victime d’une crise cardiaque est rarement soumis aux défis de la paperasserie organisationnelle auxquels est confronté un collègue victime d’une crise de panique tout aussi invalidante. Malheureusement, il est encore trop facile pour les employeurs de licencier des travailleurs dans les limites des politiques les plus progressistes, alors qu’il est exponentiellement plus difficile de se protéger en cas de crise psychologique.

Trop de Canadiens sont choqués par de tels résultats ou jugent le caractère de ceux qui deviennent sans logement ou traumatisés, ou qui acquièrent des dépendances comportementales ou à des substances.

Lorsque nous retirons les gens de la participation sociale et économique, nous les exposons aux crises médicales et à l’insécurité du logement.

Je suis convaincu que la plupart des Canadiens veulent se distancer de la vacance morale de Rogan. Pour ce faire, nous devons accepter la négligence continue de ceux qui vivent avec des diagnostics de santé mentale et de neurodivergence.

Stratégie nationale nécessaire

Nous avons besoin d’un changement important dans notre état d’esprit collectif et des investissements nécessaires pour prévenir des tragédies comme celle de Langley et les milliers d’autres crises quotidiennes qui ne font jamais la une des journaux.

Nous avons besoin d’une stratégie nationale pour soutenir les diagnostics à chaque étape de la vie.

Commencer par un diagnostic universel précoce à l’entrée à l’école. Assurer des soutiens cliniques, thérapeutiques et adaptatifs accessibles et entièrement financés, disponibles de la maternelle à la 12e année et jusqu’à la formation postsecondaire et professionnelle.

Nous devons éduquer et transformer les lieux de travail dans tous les secteurs. Chaque lieu de travail doit bien comprendre que l’expérience vécue des diagnostics de santé mentale et de neurodivergence fournit des forces et des idées lorsqu’elle est bien comprise et soutenue.

Nous pouvons réduire les temps d’attente qui causent l’escalade et les crises grâce à des investissements ciblés pour former et employer un plus large éventail de professionnels de la santé mentale au sein de nos systèmes d’éducation, de soins de santé, de justice et de services sociaux.

Nous pouvons prévenir la volatilité du marché, la pénurie de logements et l’insécurité en matière de logement en revenant à de solides investissements dans le logement social et en renforçant la législation connexe.

Le retour sur investissement pour garder les gens logés est bien meilleur que de payer les conséquences de laisser quelqu’un devenir sans logement et vulnérable.

Cela se traduira par de meilleurs résultats pour ceux d’entre nous qui vivent avec un diagnostic et réduira le nombre de Canadiens vivant sans logement.

Plus important encore, cela contribuera à créer une société où les commentaires malveillants sont incapables d’inciter à des actes meurtriers.