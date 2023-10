L’identité autochtone de l’artiste et activiste Buffy Sainte-Marie a été remise en question par une enquête de la CBC, mais sa Première Nation Piapot, en Saskatchewan. La famille soutient l’homme de 82 ans, qualifiant le récit d’« ignorant », de « colonial » et de « raciste ».

Ntawnis Piapot, parlant au nom de la famille, affirme que l’affirmation explosive selon laquelle Sainte-Marie n’a pas de sang autochtone n’a aucune incidence sur son appartenance à la famille crie.

Piapot est l’arrière-petite-fille d’Émile Piapot et de Clara Starblanket, tous deux décédés, qui ont adopté Sainte-Marie il y a une soixantaine d’années.

Piapot dit que Sainte-Marie s’est connectée à la Première Nation Piapot après avoir rencontré son grand-père lors d’un pow-wow en Ontario.

« Il y avait aussi des choses qui correspondaient à son histoire », a-t-elle déclaré à Global News.

« Mes grands-parents ont eu 10 enfants et certains d’entre eux sont morts à cause du système de la Loi sur les Indiens, parce qu’ils ne pouvaient pas obtenir de soins de santé appropriés dans la réserve. Elle était donc à cet âge où l’un de leurs enfants est décédé et ils ont en quelque sorte établi un lien entre eux. que.

«Le processus d’adoption a pris des années – il a fallu des jours, des mois et des années pour apprendre à se connaître, se faire confiance, aller à une cérémonie et obtenir son nom indien (de mon mushum) pour enfin la regarder et se dire, je je te reconnais comme ma fille, tu fais officiellement partie de notre famille.»

Cela a été fait selon la coutume crie et même si Sainte-Marie n’a pas réclamé de preuve de liens de sang, elle est acceptée comme parente en raison de cette cérémonie.

“C’est vraiment insultant que quelqu’un remette en question le choix et le droit de mon arrière-grand-père d’adopter Buffy comme sa fille”, a déclaré Piapot.

« Personne n’a le pouvoir de remettre en question notre souveraineté, nous sommes une nation souveraine, nous sommes un peuple souverain et nos pratiques d’adoption sont intactes depuis des temps immémoriaux.

« Que quelqu’un remette en question la validité de cette adoption… c’est blessant, c’est ignorant, c’est colonial et, franchement, c’est raciste.“

La biographie autorisée de Sainte-Marie écrite par Andrea Warner dit : « Il n’y a aucune trace officielle de la naissance de Buffy Sainte-Marie, pas vraiment. En tout cas, pas une solution satisfaisante et décisive qui réponde aux questions avant qu’elles ne soient posées, fondée sur une lignée familiale avec tous les cadeaux et bagages qui accompagnent ce type d’appartenance.

Le livre continue : « née sous le prénom Beverly, très probablement en 1941, vers le 20 février, et probablement dans une réserve appelée Piapot dans la vallée de la Qu’Appelle, en Saskatchewan. Elle est Crie.

Sainte-Marie a déclaré qu’elle avait été adoptée et élevée dans le Massachusetts par une famille non autochtone.

Mais l’enquête de CBC – dont aucune n’a été vérifiée par Global News – conteste cette affirmation. Ils disent qu’un acte de naissance montre que ses parents sont italiens et anglais et ne sont pas du tout ses parents adoptifs, mais ses parents biologiques. Une famille citée par CBC affirme qu’il n’y a aucun héritage autochtone dans leur famille.

Ma vérité telle que je la connais – Buffy pic.twitter.com/CZjBMOcKP9 -Buffy Sainte-Marie (@BuffySteMarie) 26 octobre 2023

Réponse cette semaine avant le reportage de CBC Sainte-Marie dans une publication sur les réseaux sociauxa déclaré : « Je suis fier de mon identité amérindienne et des liens profonds que j’entretiens avec le Canada et ma famille Piapot.

« Je ne sais peut-être pas où je suis né, mais je sais qui je suis. »

Dans un récent épisode de podcast, Sainte-Marie a parlé de son identité et de la façon dont elle tente régulièrement de corriger les idées fausses.

« Il y a eu une confusion concernant mon adoption Piapot par exemple », a-t-elle déclaré. « J’ai été adopté par la famille Piapot, et non par la réserve Piapot. Cela fait une grosse différence.”

Cette récente clarification va cependant à l’encontre de la biographie publiée sur son site Internet et des déclarations faites par son biographe dans le passé selon lesquelles elle faisait partie du scoop des années 60.

Parmi ses nombreuses distinctions, Sainte-Marie a remporté un Oscar en 1983 pour la meilleure chanson originale, a joué dans six saisons de Sesame Street, influençant les intrigues de la série et a fondé la Fondation Nihewan, une organisation vouée à l’amélioration de l’éducation des peuples et des cultures autochtones. .

Les processus d’adoption se déroulent dans les communautés des Premières Nations depuis des siècles.

L’Assemblée des Premières Nations affirme que l’adoption coutumière « a généralement lieu entre membres de la famille immédiate ou élargie, bien qu’elle puisse également impliquer des personnes proches de ces familles, comme des amis ou des membres de la communauté. De par sa nature, l’adoption varie d’une nation à l’autre.

Les allégations contre Sainte-Marie ont provoqué un choc dans les communautés autochtones avec des réactions mitigées, allant de la déception à la colère en passant par le soutien, donnant naissance à des hashtags comme #IStandWithBuffy.

Les reportages qui remettent en question l’identité autochtone – comme ceux de Joseph Boyden, Michelle Latimer et Carrie Bourrasa – soulèvent tous la même question : qui a le droit de décider qui est autochtone et qui ne l’est pas ?

Parmi les nombreux points à considérer lors de la détermination de l’identité, le pouvoir de décision ultime appartient aux communautés, affirme l’avocat métis Jean Teillet qui, à la suite de plusieurs affaires très médiatisées sur l’identité autochtone, a récemment écrit ce qui est considéré comme la référence en matière d’identité. fraude.

De plus, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones déclare, à l’article 3, que « les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination ». L’autodétermination signifie « le droit souverain et le pouvoir du groupe autochtone de décider qui lui appartient, sans ingérence extérieure ».

«Personne ne devrait pouvoir se demander si (Sainte-Marie) est de Piapot parce que nous la revendiquons», a déclaré Piapot, ancien journaliste de CBC. « Elle a revendiqué. Elle n’est pas expulsée. Elle nous réclame, nous la réclamons, point final.

Sa famille souhaite que les gens gardent un esprit ouvert et critique au fur et à mesure que l’histoire se déroule.

« Pensez aux voix qui sont incluses dans cette histoire, aux voix qui ne sont pas incluses dans cette histoire et pourquoi est-ce arrivé ? Et surtout, qui raconte cette histoire ? Quelle est leur expérience en matière de narration d’histoires autochtones ? »