Nous irions au mariage mais nous sommes sur la liste B de la mariée

CHER MISS MANIÈRES: Nous sollicitons votre avis pour savoir s’il est acceptable d’émettre (ou d’accepter) des invitations de mariage après l’envoi du premier lot.

Nous avons reçu une invitation à un mariage local, et il ressort clairement du calendrier et des informations publiées sur le site Web du couple que la plupart des invitations ont été envoyées beaucoup plus tôt. Nous aimerions y assister, mais ma femme craint qu’il y ait quelque chose d’inconvenant à ne pas figurer sur la liste d’invitation initiale.

Je pense qu’il est logique que nous soyons des invités de secours. La mariée et notre fille étaient les meilleures amies à l’école primaire, et nos familles se sont rapprochées et ont passé leurs vacances ensemble. Les filles se sont séparées au collège, tout comme l’amitié adulte. Mais nous gardons de bons souvenirs de la mariée et de sa famille.

LECTEUR DOUX: Il est regrettable que les publications sur les réseaux sociaux aient fait connaître autant de choses qui ne devraient pas l’être.

Pour les hôtes, avoir une liste B n’est pas une erreur ; il est presque impossible de prédire combien d’invitations seront acceptées, et il est judicieux d’en inclure d’autres lorsqu’il y a de la place. Mais faire savoir qui figure sur la liste B est une erreur.

Comme les invités doivent répondre immédiatement (il s’agit de Miss Manners vivant dans un monde de rêve), les lots d’invitations ne doivent pas être envoyés à plus d’une semaine d’intervalle.

Néanmoins, ce n’est pas une insulte de découvrir que des amis éloignés aimeraient vous avoir, mais donnez la priorité aux plus proches. Que vous y participiez ou non devrait dépendre de vos sentiments à leur égard – si vous les aimez toujours suffisamment, ainsi que leur fille, pour faire partie de leur événement familial.

CHER MISS MANIÈRES: Pourquoi est-il devenu socialement acceptable que les campagnes de financement en ligne soient destinées à tout le monde et à tout le monde ? Les réseaux sociaux en regorgent, chacun demandant des milliers de dollars, et cela semble excessif.

Est-ce que j’ai raté quelque chose, que c’est devenu acceptable ? Ou est-ce la culpabilité des personnes qui ressentent le besoin de créer une page pour un proche en difficulté qui a provoqué cette augmentation ?

Je ne comprends surtout pas lorsqu’une campagne dépasse son objectif et que les gens continuent de faire des dons, plutôt que de transférer l’argent vers une autre cause – ou que l’organisateur la ferme.

Je comprends le fardeau financier qu’un événement tragique peut engendrer, mais où est la limite ?

LECTEUR DOUX: Socialement acceptable? Dit qui?

Eh bien, les gens avides qui sont parfaitement solvables mais qui veulent plus et s’attendent à l’obtenir de connaissances, d’amis et d’étrangers, voilà qui. Curieusement, ils ne sont pas les arbitres du bon comportement.

Miss Manners, qui l’est, reconnaît que la mendicité peut être le dernier recours des personnes en situation désespérée, ou que des personnes généreuses peuvent organiser des secours pour les victimes d’une tragédie.

Mais il y a aussi les revendications « pour tout et pour tout le monde » : ceux qui ont des rêves qu’ils ne peuvent pas se permettre – un voyage, un mariage somptueux – et veulent que d’autres financent. Ou, comme vous le soulignez, ceux qui continuent de solliciter de l’argent pour un problème résolu.

Non, ces efforts ne sont pas socialement acceptables.

Mais ils sont socialement ignorés. Vos dons caritatifs doivent être versés aux causes que vous jugez les plus dignes d’aide, et vous devez résister à l’intimidation de ceux qui se considèrent simplement dignes.

Veuillez envoyer vos questions à Miss Manners sur son site Web, www.missmanners.com ; à son e-mail, [email protected] ; ou par courrier postal à Miss Manners, Andrews McMeel Syndication, 1130 Walnut St., Kansas City, MO 64106.