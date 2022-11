Nous ignorons les événements réels et nous nous concentrons sur les sentiments, pas sur les faits, admet le casting de The Crown

Les acteurs de THE Crown ont révélé qu’ils “ignoraient les événements réels” et qu’ils “ne pensaient pas aux faits” – alors qu’ils défendaient le contrecoup de la série.

Les téléspectateurs de Crown célèbrent l’arrivée de la cinquième saison de l’émission sur Netflix.

Les acteurs de la Couronne disent qu'ils ignorent les événements réels et se concentrent sur les sentiments et non sur les faits

Netflix a fait l'objet d'un examen minutieux pour introduire une clause de non-responsabilité pour The Crown au milieu de la fureur de ses faux scénarios basés sur les Royals

Les acteurs sont sortis et ont défendu la série et le créateur Peter Morgan comme “humanisant la famille royale” et se concentrant sur “ce qu’ils ressentent”.

Jonathan Pryce, qui joue le prince Philip, a déclaré : “Tout cela fait partie de notre histoire.”

Il a ajouté : « Nous y entrons en tant que personnages d’une histoire. C’est comme le cinéma normal. Vous ne pensez pas à ces événements réels – du moins, je ne le pense pas.

Le personnage de Jonathan, le prince Phillip, est décrit comme ayant une amitié “intime” avec Penny Knatchbull dans la nouvelle série.

Lesley Manville, qui joue la princesse Margaret, a également déclaré qu’elle ignorait les “vrais événements” et a défendu la série en disant : “C’est plus à propos de ce que ces gens pensent.”

Elle a poursuivi: «Le fait est que, à propos de nos scripts, cela peut absolument affiner ce que ressentent n’importe lequel de ces personnages.

Quand le public regarde un véritable événement public, vous ne savez pas. Vous devez imaginer comment ils se sentent.





Elle a conclu: “C’est formidable de pouvoir raconter les histoires privées et personnelles de ces personnes et de les voir de cette façon.”

Certaines scènes ont fait sensation dont la représentation d’une amitié “intime” entre le prince Philip et une amie proche, Penny Knatchbull.

Quelques instants après la sortie de la cinquième saison de The Crown, il a été giflé avec un avertissement sévère sur les scènes choquantes de la princesse Diana.

Les scènes qui ont fait sensation incluent la représentation d'une amitié "intime" entre le prince Philip et une amie proche, Penny Knatchbull

La saison 5 de Crown a déjà été giflée avec un avertissement sévère sur les scènes choquantes de la princesse Diana