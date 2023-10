Les habitants terrifiés de Lewiston, dans le Maine, se sont réveillés samedi avec un certain soulagement au milieu de leur choc et de leur chagrin après que le tireur « armé et dangereux » qui les avait maintenus en détention depuis qu’il a tué 18 personnes mercredi a été retrouvé mort.

Le corps du tireur présumé Robert Card, 40 ans, a été retrouvé vendredi soir près d’une zone de recyclage à 16 km de Lewiston, avec ce que les autorités ont qualifié de blessure par balle apparemment auto-infligée.

Annonçant vendredi soir que la chasse massive à Card au niveau local, du comté, de l’État et du gouvernement fédéral était terminée, la gouverneure du Maine, Janet Mills, a déclaré qu’elle “poussait un soupir de soulagement ce soir en sachant que Card n’était plus une menace pour personne”.

« Ce soir, les habitants de Lewiston et de l’État du Maine commencent à avancer sur ce qui sera un chemin long et difficile vers la guérison. Mais nous guérirons ensemble », a déclaré Mills.

La sénatrice Susan Collins a déclaré que les habitants du Maine pouvaient désormais « pousser un soupir collectif de soulagement ».

« Aux familles qui ont perdu des êtres chers et aux personnes blessées par cette attaque, je sais qu’aucun mot ne peut atténuer le choc, la douleur et la colère légitime que vous ressentez », a-t-elle déclaré. “J’espère que vous trouverez réconfort et force en sachant que vous êtes dans le cœur des gens du Maine et de tout le pays.”

Le commissaire du département de la sécurité publique du Maine, Michael Sauschuck, a déclaré que le corps du suspect avait été découvert vendredi soir près de la rivière Androscoggin, à Lisbon Falls, à seulement quelques kilomètres de Lewiston, où 18 personnes ont été mortellement abattues dans un bowling et un restaurant. 13 autres personnes ont été blessées lors du pire massacre de ce type dont l’État ait jamais été témoin.

À Lewiston, on a eu le sentiment presque immédiat que la communauté pouvait expirer après trois jours tendus et terrifiants avec le tireur en liberté. Les magasins ont été fermés, avec peu de monde dans les rues tandis que des centaines de policiers fouillaient les rivières, les bois et les maisons à la recherche de Card. Les autorités ont annoncé que la saison de chasse au public du Maine ouvrirait samedi comme prévu.

« La recherche de M. Card est terminée. La prudence est terminée. La chasse pourrait reprendre », indiquait une alerte aux habitants diffusée vendredi soir.

L’attention va maintenant se tourner vers le réconfort et l’assistance aux familles des personnes tuées dans l’attaque du bowling Just-in-Time Recreation et du Schemengees Bar & Grille, en soutenant les blessés, dont sept étaient toujours à l’hôpital samedi matin, et en se préparant à repose les morts.

Les personnes tuées étaient âgées de 14 à 76 ans et comprenaient le personnel des établissements, des parents, des enfants, des membres de la communauté sourde locale participant à une soirée de jeux, ainsi que plusieurs héros qui ont appelé à l’aide et tenté d’arrêter le tireur.

“Cela a été l’une des choses les plus effrayantes que j’ai jamais vécues”, a déclaré Elizabeth Bean, 18 ans, qui a déclaré qu’elle et sa famille n’avaient quitté leur domicile qu’une seule fois depuis la fusillade – pour faire leurs courses. « Nous ne voulions pas prendre de risques. Donc ça a été vraiment triste.

Au cours de la chasse à l’homme, l’accent a également été mis sur les antécédents de santé mentale de Card. Il avait été emmené par la police pour une évaluation après que des responsables militaires se soient inquiétés de son comportement erratique à la mi-juillet, a déclaré un responsable américain à l’Associated Press.

Le responsable a déclaré que les commandants du troisième bataillon de réserve de l’armée, le 304e régiment d’infanterie, se sont inquiétés à la mi-juillet du fait que Card agissait de manière erratique alors que l’unité s’entraînait à l’académie militaire de West Point à New York.

Le responsable a déclaré que les commandants militaires s’inquiétaient de la sécurité de Card et avaient demandé que la police soit appelée. La police de l’État de New York a emmené Card à l’hôpital communautaire militaire Keller à West Point pour évaluation, a indiqué le responsable.

Avec la conclusion de la chasse à l’homme, Sauschuck a déclaré que les restrictions de chasse mises en place étaient désormais levées.

Noah Caron, 17 ans, a déclaré qu’il pensait que Lewiston pouvait maintenant commencer à faire son deuil. « C’était bien de voir comment la communauté s’est rassemblée et a gardé tout le monde proche », a-t-il déclaré.

Le chef de la police de Lisbonne, Ryan McGee, a fait écho à ce sentiment. « Nous avons une communauté formidable et elle va rester unie », a-t-il déclaré.

«C’était sombre et effrayant», a déclaré une femme, qui s’appelait Monica et dont le camion de son mari était inaccessible près de la station d’épuration. “Maintenant, la lumière peut commencer à revenir.”

Il s’agit du pire massacre par arme à feu aux États-Unis jusqu’à présent cette année et a incité Joe Biden à réitérer ses appels forts à l’interdiction des armes d’assaut pour le grand public, comme l’arme utilisée par Card.

Cela a également motivé un membre du Congrès démocrate du Maine, qui s’était opposé aux appels à l’interdiction des fusils d’assaut lors de toutes les précédentes fusillades de masse aux États-Unis depuis l’expiration de la dernière interdiction en 2004, à changer de cap après qu’un meurtre ait eu lieu dans sa ville natale.