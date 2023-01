Nous gérons le “magasin du coin le plus cher” de Grande-Bretagne – nous avons été critiqués pour avoir vendu des boissons à 2 £ pour 100 £, mais nous nous en fichons

UN COMMERÇANT critiqué pour avoir vendu 2 £ de boissons pour 100 £ dans le “magasin du coin le plus cher” de Grande-Bretagne dit qu’il ne se soucie pas des gens qui le critiquent.

«Wakey Wines» dans le Yorkshire est devenu célèbre sur les réseaux sociaux après que des bouteilles de boisson Prime se soient envolées des étagères à des prix exorbitants.

Une femme de Sheffield a dépensé 1 200 £ pour 12 canettes de boisson Prime chez Wakey Wines Crédit : Twitter/maddmadzz

Un père a parcouru 80 miles et a dépensé 1 000 £ pour acheter la boisson Prime à ses enfants Crédit : Jam Press Vid/Wakey Wines

Le propriétaire Mohammed Az Nazir a attiré à la fois les critiques et la renommée des médias sociaux après avoir vendu des canettes de Prime Energy pour la modique somme de 100 £ chacune.

La boisson se vend à Asda et Aldi à seulement 1,99 £, mais les prix fortement gonflés du magasin du Yorkshire ont amené les fans à parcourir des kilomètres pour mettre la main sur Prime.

Mais après avoir atteint environ 500 000 abonnés sur la plateforme vidéo, TikTok semble avoir suspendu le compte “Wakey Wines”.

Dans une déclaration réagissant à l’interdiction d’Instagram, le propriétaire du magasin Nazir a insisté sur le fait que les critiques de son entreprise provenaient de personnes “horribles jalouses”.

Il a déclaré: “Toutes mes vidéos sont pour le plaisir.

“J’ai vu une idée d’entreprise avec des bonbons comme n’importe quel autre homme d’affaires et j’ai saisi l’opportunité.”

Le vendeur Nazir a poursuivi en blâmant l’interdiction sur “certaines personnes horribles et jalouses”.

La raison de l’interdiction n’est actuellement pas connue.

Prime est devenue la première “boisson virale” et est de plus en plus demandée dans les magasins britanniques.

La version en conserve de la boisson n’a été lancée qu’aux États-Unis, les détaillants britanniques ne stockant généralement que la version en bouteille.

Les clients ont parcouru plus de 100 milles pour mettre la main sur la boisson chez les marchands de journaux populaires de Wakefield.

Une autre vidéo TikTok montre même qu’une femme paie 145 £ pour six bouteilles de Prime.

D’autres vidéos montraient un groupe de filles qui avaient parcouru 133 miles de Carlisle, Cumbria, à Wakefield.

Prime a vu les acheteurs faire la queue pendant des heures pour attraper les boissons contenant principalement de l’eau additionnée de vitamines et de minéraux, avec peu de calories et sans sucre ajouté.

Annoncée comme une “boisson hydratante”, elle est également composée d’eau de coco mais ne contient pas de caféine.

La boisson est si chaude chez les jeunes que des parents désespérés ont parcouru plus de 800 kilomètres juste pour mettre la main sur une bouteille.

Les supermarchés ont même vu des bousculades de clients et de parents écarter les enfants pour mettre la main sur une bouteille.

Et sur Facebook Marketplace, les bouteilles sont proposées 10 fois le prix d’origine.

L’interdiction intervient après que KSI, qui compte plus de 40 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, s’en est pris au magasin pour “arnaquer” les fans.

Il a déclaré dans une vidéo : « Vous vous faites arnaquer !

« Ne payez pas autant pour Prime. Je sais que les gens veulent Prime.

Attendez simplement, ou arrivez tôt à Asda et payez 2 £.

“Vous ne devriez pas payer 25 £ pour une bouteille de Prime”.