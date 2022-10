Nous gagnions 30 000 £ par mois sur OnlyFans, mais nous avons dû déménager notre famille dans une ferme lorsque les voisins l’ont découvert.

UN COUPLE gagnant 30 000 £ par mois sur OnlyFans a dû déménager sa famille dans une ferme au milieu de nulle part après que ses voisins l’ont découvert.

Sara Blake, 31 ans, et son mari, Matt Cheek, 38 ans, scolarisent leurs enfants à la maison dans leur ferme de six acres pour échapper au jugement après avoir été ridiculisés à cause de leur contenu en ligne torride.

Sara et son mari Matt se sont sentis obligés de quitter leur maison et ont déménagé dans une ferme rurale 1 crédit

Le couple a été exclu de sa communauté 1 crédit

Sara a été victime de commentaires désobligeants et a été boudée par la communauté 1 crédit

Le couple américain a été coupé de la communauté et interdit des événements scolaires.

Sa famille était toujours présente, mais Sara était la cible de commentaires désobligeants – même si le couple dirigeait leur page ensemble.

Elle a été dévastée d’être jugée si durement pour avoir fait des photos et des vidéos explicites ensemble pour leur public OnlyFans.

Sara a déclaré au Hull Daily Mail : “J’ai craqué et j’ai pleuré. J’ai été victime d’intimidation et de discrimination à cause de ma carrière. Ce que je fais n’affecte pas les autres.”

Environ un an et demi après le lancement de leur plateforme, Sara et Matt ont déraciné leurs quatre enfants et ont déménagé dans une ferme de six acres.

Elle a déclaré: “Je me sentais confuse et cela m’a rendue folle. Je suis d’accord pour qu’on parle de moi, mais les gens devraient avoir cette conversation à huis clos. Je me sens si seule et isolée.”

Malgré les moments difficiles, Sara dit qu’elle n’a “aucun regret” d’avoir retiré leurs enfants Chandler, 10 ans, Camden, neuf ans, Corey, sept ans et Carson, trois ans, de l’environnement car il est devenu toxique.

Sara reste fidèle à son choix de partager un côté différent avec ses abonnés – mais veut faire la différence.

Parfois, elle travaille 20 heures par jour sans interruption et le couple a récolté plus d’un million de livres sterling cette année jusqu’à présent.

Elle veut inspirer d’autres femmes à explorer leur sexualité comme elle l’a fait.

Avant de lancer sa carrière OnlyFans, Sara possédait deux salons et était deuxième finaliste du concours de beauté de Mme Kansas.

Elle a déclaré: “J’ai gravi les échelons et utilisé ma plate-forme pour faire une différence pour que toutes les femmes aient confiance en leur sexualité.”

Cela a parfois été difficile, dit-elle, mais Sara veut que les autres sachent qu’ils peuvent créer leur propre voie vers le succès comme elle l’a fait.

Elle a déclaré: “Je veux dire aux autres femmes de ne jamais abandonner et d’avoir confiance en elles, c’est vous qui définissez votre valeur et votre valeur.”

Sa famille s’est sentie « évincée » ; par leur communauté en raison de sa carrière OnlyFans d’un million de dollars 1 crédit