Le président Donald Trump a blâmé samedi soir la Chine pour la pression financière ressentie par les Américains touchés par la pandémie de coronavirus, alors qu’il refusait de signer un projet de loi de secours massif de 900 millions de dollars contre les coronavirus.

Le président a réitéré ses appels pour que les chèques de relance soient portés à 2000 dollars au lieu des 600 dollars promis par le projet de loi actuel, qui a été massivement adopté par le Congrès mardi.

Samedi soir, les prestations de chômage ont expiré pour 14 millions d’Américains après que Trump a refusé de signer le projet de loi alors qu’un arrêt du gouvernement se profile également.

Selon le Brookings Institute, 10 millions de chômeurs perdront immédiatement leur indemnité à compter de samedi, tandis que 3,8 millions de travailleurs supplémentaires risquent de perdre leurs prestations en quelques semaines.

Pourtant, le président est resté catégorique sur le fait que le projet de loi actuel n’est pas assez bon.

«2000 $ + 2000 $ plus les autres membres de la famille. Pas 600 $. Rappelez-vous, c’était la faute de la Chine! il a tweeté depuis Palm Beach, en Floride, où il passe ses vacances.

Le refus de Trump survient alors que des millions de personnes ont du mal à joindre les deux bouts. Sur la photo, une distribution de nourriture « Let’s Feed LA County » organisée par la banque alimentaire de Los Angeles le 4 décembre

Le refus continu de Trump de signer le projet de loi entraînerait l’expiration des protections contre les expulsions et suspendrait une nouvelle série de subventions pour les entreprises, les restaurants et les théâtres durement touchés, ainsi que de l’argent pour les systèmes de transport en manque d’argent et pour la distribution de vaccins.

Trump a continuellement blâmé la Chine pour la pandémie, surnommant le COVID-19 le « virus chinois » et le blâmant pour l’épidémie et les fermetures et fermetures qui ont suivi.

Le projet de loi sur l’allègement et les dépenses COVID de fin d’année avait été considéré comme un accord conclu avant les objections soudaines de Trump.

Pourtant, il est resté dans les limbes tôt dimanche matin alors que le président continuait d’exiger des chèques de secours COVID plus importants et se plaignait des dépenses de « porc ».

Sans le financement généralisé fourni par cette mesure massive, un arrêt du gouvernement se produira lorsque l’argent sera épuisé à 00 h 01 mardi.

Washington a été sous le choc depuis que Trump a conclu l’accord après avoir obtenu une approbation générale dans les deux chambres du Congrès et après que la Maison Blanche ait assuré aux dirigeants républicains que Trump le soutiendrait.

Au lieu de cela, il a attaqué le projet de loi de fournir des chèques de secours COVID de 600 $ à la plupart des Américains – insistant sur le fait qu’il devrait être de 2000 $.

Les républicains de la Chambre ont rapidement rejeté cette idée lors d’une rare session de la veille de Noël.

Mais Trump n’a pas été influencé malgré le fait que le pays soit en proie à une pandémie.

« Je veux simplement gagner 2000 dollars à nos gens formidables, plutôt que les maigres 600 dollars qui sont maintenant dans la facture », a tweeté Trump plus tôt samedi.

«Aussi, arrêtez les milliards de dollars de« porc »», a-t-il écrit, faisant référence à des dépenses supplémentaires qui avaient été verrouillées sur le projet de loi principal fournissant une aide financière à la nation.

À quatre reprises samedi, Trump a publié le même tweet sur le fait de vouloir obtenir aux Américains 2000 $ de secours pour COVID-19 après des jours de claquement des 600 $ convenus par le Congrès. Photographié avec la Première Dame Melania mercredi

Lauren Bauer, boursière en études économiques à la Brookings Institution, a calculé que 11 millions de personnes perdraient immédiatement l’aide des programmes sans aide supplémentaire.

Des millions de plus épuiseraient les autres allocations de chômage en quelques semaines.

Cependant, Andrew Stettner, expert en assurance-chômage et chercheur principal au groupe de réflexion Century Foundation, a déclaré que le nombre pourrait être plus proche de 14 millions, car le chômage a grimpé depuis Thanksgiving.

Environ 9,5 millions de personnes comptaient sur le programme d’assistance en cas de pandémie de chômage qui a expiré samedi.

Ce programme a mis l’assurance-chômage à la disposition des pigistes, des travailleurs à la demande et d’autres personnes qui n’étaient normalement pas admissibles.

Après avoir reçu leurs derniers chèques, ces bénéficiaires ne pourraient pas demander plus d’aide, a déclaré Stettner.

Bien que les paiements puissent être reçus rétroactivement, tout écart signifierait plus de difficultés et d’incertitude pour les Américains qui avaient déjà été aux prises avec des retards bureaucratiques, épuisant souvent une grande partie de leurs économies pour rester à flot en attendant que les paiements interviennent.

En plus des allocations de chômage qui ont déjà expiré, le refus continu de Trump de signer le projet de loi entraînerait l’expiration des protections contre les expulsions et suspendrait une nouvelle série de subventions pour les entreprises, les restaurants et les théâtres durement touchés, ainsi que de l’argent pour les systèmes de transit sans argent liquide et pour la distribution des vaccins

L’allégement était également attaché à un projet de loi de financement gouvernemental de 1,4 billion de dollars pour maintenir le gouvernement fédéral en fonction jusqu’en septembre, ce qui signifierait que ne pas le signer avant minuit mardi déclencherait un arrêt fédéral.

Le président élu Joe Biden avait appelé Trump à signer le projet de loi immédiatement à l’approche de la date limite de samedi à minuit pour deux programmes fédéraux d’aide au chômage.

«Nous sommes au lendemain de Noël, et des millions de familles ne savent pas si elles pourront joindre les deux bouts en raison du refus du président Donald Trump de signer un projet de loi d’aide économique approuvé par le Congrès à une majorité écrasante et bipartisane, », A déclaré Biden dans un communiqué.

Il a accusé Trump d’une «abdication de responsabilité» qui a des «conséquences dévastatrices».

Pourtant, Trump a continué à ignorer les demandes de Biden, tout comme il continuait de refuser de concéder l’élection.

Plus tôt samedi soir, Trump est revenu avec une autre série d’allégations de fraude électorale dans une tirade enflammée sur Twitter dans laquelle il a conclu « Nous gagnerons ».

Le président a fustigé le FBI, le système judiciaire américain et le ministère de la Justice avant de déclarer que le système électoral du pays est «comme celui d’un pays du tiers monde».

Il a appelé les républicains à l’aider à se battre pour la présidence alors qu’il subissait de nouveaux coups sûrs et la presse et les entreprises technologiques au milieu d’allégations de fraude électorale que les tribunaux américains et le ministère de la Justice ont jugés infondés.

« Il est temps pour les sénateurs républicains de se mobiliser et de se battre pour la présidence, comme le feraient les démocrates s’ils avaient réellement gagné », a écrit Trump dans un fil Twitter.

«La preuve est irréfutable! Des bulletins de vote par correspondance massifs tard dans la nuit dans les États changeants, bourrant les urnes (sur vidéo), doubles électeurs, électeurs décédés, … fausses signatures, électeurs immigrants illégaux, observateurs de vote républicains interdits, PLUS DE VOTES QUE LES ÉLECTEURS RÉELS (consultez Detroit et Philadelphie), et bien plus encore », a-t-il ajouté, bien que sa campagne n’ait jusqu’à présent pu offrir aucune preuve pour prouver que l’une de ces allégations était vraie et que ses poursuites ont été rejetées.

« Les chiffres sont bien plus importants que ce qui est nécessaire pour gagner les swing states individuels, et ne peuvent même pas être contestés … Les tribunaux sont mauvais, le FBI et la « justice » n’ont pas fait leur travail, et le système électoral américain semble comme celle d’un pays du tiers monde », fulmine Trump.

«La liberté de la presse est révolue depuis longtemps, ce sont des fausses nouvelles, et maintenant nous devons gérer Big Tech (avec la section 230).

«Mais quand tout sera terminé, et que cette période deviendra juste un autre vilain chapitre de l’histoire de notre pays, NOUS GAGNERONS !!! conclut le président.