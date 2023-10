Les équipes indiennes kabaddi masculines et féminines sont toutes prêtes à lancer leur campagne lors de la 19e édition des Jeux asiatiques ; l’équipe féminine indienne affrontera le Taipei chinois le 2 octobre 2023, tandis que l’équipe masculine indienne affrontera le Bangladesh lors de son match d’ouverture le 3 octobre 2023.

L'Inde aux Jeux asiatiques

Parlant de la composition de l’équipe kabaddi masculine indienne aux Jeux asiatiques, Ram Mehar Singh, double médaillé d’or aux Jeux asiatiques, a déclaré : « L’équipe masculine indienne est une équipe très forte. C’est la meilleure équipe qui aurait pu être sélectionnée et je suis convaincu que nous remporterons la médaille d’or.

Ram Mehar, l’actuel entraîneur de l’équipe de la Pro Kabaddi League – Gujarat Giants, a en outre parlé de l’impact de la Pro Kabaddi League sur la croissance du kabaddi en Inde : « Kabaddi a reçu un gros coup de pouce grâce à la Pro Kabaddi League. Auparavant, lorsque j’étais capitaine de l’Inde, le Kabaddi n’était pas un sport très populaire, et maintenant nous sommes juste derrière le cricket. Grâce à PKL, le kabaddi s’est développé non seulement en Inde, mais partout dans le monde.

Au Centre culturel et sportif de Guali, district de Xiaoshan, l’équipe masculine indienne fera partie de 9 équipes (Groupe A – Inde, Bangladesh, Taipei chinois, Thaïlande, Japon ; Groupe B – Iran, Corée du Sud, Pakistan, Malaisie) qui s’affronteront. pour les plus grands honneurs, tandis que l’équipe féminine indienne sera l’une des 7 équipes participantes (Groupe A – Inde, Taipei chinois, Thaïlande, Corée du Sud ; Groupe B – Iran, Bangladesh, Népal) à la compétition kabaddi.

Kabaddi a fait ses débuts aux Jeux asiatiques lors de l’édition 1990 à Pékin, en Chine et le sport fait depuis lors partie de chaque édition. Alors que l’équipe masculine indienne a remporté 7 médailles d’or et est revenue avec le bronze en 2018, l’équipe féminine indienne kabaddi, qui a fait sa première apparition sur le tapis aux Jeux asiatiques en 2010, a remporté 2 médailles d’or et a terminé avec l’argent à Jakarta. (2018).

Dans la perspective de la compétition féminine, Mamtha Poojari, double médaillée d’or aux Jeux asiatiques, estime que l’Inde a le pedigree pour monter sur la plus haute marche du podium.

« L’Iran a été une force dominante à Kabaddi ces dernières années, mais j’ai bon espoir et je suis convaincue que les deux équipes indiennes feront mieux que l’édition précédente et reviendront avec l’or », a-t-elle déclaré.

Poojari, lauréat du prix Arjuna, a également souligné que les Jeux asiatiques constituent une plateforme énorme pour les joueurs : « C’est une excellente plateforme permettant aux joueurs de laisser leur marque avec une grande performance. Un excellent résultat donnera un élan à la carrière des athlètes.

Elle a ajouté : « Ce qui arrive également, c’est que lorsqu’un joueur réussit bien et remporte une médaille à un stade aussi important, il a une responsabilité supplémentaire pour lui à l’avenir, et cela se traduit également par de nouvelles améliorations pour l’athlète. Il n’y a pas de scène plus grande que les Jeux asiatiques pour nos athlètes.

Équipe kabaddi masculine indienne pour les Jeux asiatiques : Nitesh Kumar, Parvesh Bhainswal, Sachin, Surjeet Singh, Vishal Bhardwaj, Arjun Deshwal, Aslam Inamdar, Naveen Kumar, Pawan Sehrawat, Sunil Kumar, Nitin Rawal, Akash Shinde.

Équipe kabaddi féminine indienne pour les Jeux asiatiques : Akshima, Jyoti, Pooja, Pooja, Priyanka, Pushpa, Sakshi Kumari, Ritu Negi, Nidhi Sharma, Sushma Sharma, Snehal Pradeep Shinde, Sonali Vishnu Shingat.

Les équipes indiennes kabaddi masculines et féminines seront en action aux Jeux asiatiques du 2 au 7 octobre 2023.