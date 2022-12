Nous fulminons à propos d’une grotte de Noël “arnaque” – c’était 15 £ juste pour un enfant et 10 £ supplémentaires pour la photo

Les PARENTS ont été laissés en colère contre une grotte de Noël «arnaque» qui facturait 15 £ pour qu’un seul enfant puisse entrer.

C’est la première fois qu’un Noël avec l’expérience Paddington Santa’s Grotto est mis en place au Trafford Centre de Manchester, bien que de nombreux visiteurs en aient été moins qu’impressionnés.

Les parents ont fustigé la grotte de Noël sur le thème de Paddington comme une « arnaque » Crédit : MEN Media

La grotte de Noël a été installée au Trafford Centre de Manchester Crédit : MEN Media

La grotte à thème de Paddington est basée à l’intérieur de l’ancien magasin Hamleys situé dans le centre.

Dans le cadre de l’expérience, les personnes payant le droit d’entrée peuvent se promener dans une reconstitution de Noël de la rue de Londres où le célèbre ours vit avec la famille Brown, avant d’entrer dans leur maison pour rencontrer les lutins du Père Noël avec Paddington lui-même.

Les familles rencontrent ensuite individuellement le Père Noël et les enfants reçoivent un cadeau.

Cependant, les parents ont critiqué l’expérience festive qui coûte 15 £ pour les enfants et 5 £ pour les adultes – et s’ils veulent une photo officielle, cela coûte 10 £ supplémentaires.

Les visiteurs peuvent prendre autant de photos qu’ils le souhaitent dans le hall où se trouve une boule à neige Paddington ainsi qu’à l’intérieur de la rue enneigée de Londres.

Cependant, une fois à l’intérieur de la grotte principale, les photos avec Paddington et le Père Noël ne sont pas autorisées.

Un père qui a emmené ses trois enfants avec lui s’est plaint d’avoir été « visiblement pressé » par l’expérience.

Il a déclaré au Manchester Evening News: “Compte tenu du coût, c’est la pire expérience du Père Noël que j’aie jamais vue. Je suis tellement en colère que mes enfants soient partis en se sentant pressés, déçus et se demandant si le Père Noël était réel.”

Ce commentaire a été repris dans les commentaires publiés sur Tripadvisor, où il a recueilli plusieurs critiques négatives.

Un commentateur mécontent a écrit: «Après avoir voyagé 3 heures pour arriver ici pour rencontrer Paddington et tellement impatient d’y être, quelle déception de 35 £ pour 15 minutes de précipitation.

«Nous nous attendions vraiment à bien plus que cela, nous nous sommes précipités pour des photos en deux clics et à la prochaine famille, puis pour rencontrer le Père Noël, j’ai pensé que c’était une blague quand je l’ai vu quelques minutes rapides avec le Père Noël à nouveau une photo rapide, puis j’ai reçu un cadeau qui était Vous n’êtes pas emballé dans la pièce suivante pour venir dans la zone principale pour récupérer vos photos.

“Qualité absolument nulle 18 £ pour deux photos. Ne gaspillez pas votre argent c’est vraiment mauvais. Terrible.”

Un autre a posté : « Honnêtement, la pire expérience du Père Noël que j’aie jamais vécue.

“C’était désorganisé et le Père Noël n’était pas très crédible. Mon fils de cinq ans ne pensait pas qu’il était le vrai Père Noël et l’a traité d’imposteur !!

“Ils veulent juste obtenir le plus d’argent possible de vous.

« Vous ne pouvez pas prendre vos propres photos et ils vous facturent 10 £ par photo.

« Les photos qu’ils ont prises étaient de très mauvaise qualité. Le visage de mon fils était trop clair sur les photos et vous ne pouvez pas voir ses traits du visage et vous ne pouvez pas dire que c’est lui sur les photos. Je n’ai donc pas de belle photo de mon fils avec le Père Noël.

« J’ai dépensé beaucoup d’argent pour une expérience en dessous de la moyenne.

“Veuillez chercher un autre endroit pour emmener vos enfants.”

Un troisième a ajouté: « Absolument horrible, une telle arnaque avec un rapport qualité-prix terrible. Vous payez essentiellement 40 £ pour avoir une photo qui coûte ensuite 20 £. Rien d’autre à cela. Juste à l’intérieur et à l’extérieur d’un rapport qualité-prix choquant.

Les parents ont également participé à l’expérience avec le Père Noël lui-même à l’intérieur de la grotte, où tous les enfants reçoivent le même cadeau – un livre de films de Paddington – qui est remis à l’enfant déballé.

Une maman a écrit sur la page Facebook du Trafford Centre: “J’ai reçu un cadeau du Père Noël dont la barbe tombait et ils ne pouvaient même pas prendre la peine d’emballer le cadeau.

“Mon fils de cinq ans a reçu un livre qu’il pourra probablement lire lorsqu’il aura environ 10 ans d’expérience choquante.”

Un autre a écrit sur Tripadvisor : “Les jouets ne sont pas adaptés à leur âge. Tous les bébés et les jeunes enfants comme le mien ont un livre – non emballé. Le livre est beaucoup trop vieux pour eux. Plus pour les 10 ans et plus. Mon fils autiste est allé regarder les autres cadeaux qu’il avait dans la boîte et le Père Noël a dit vilain vilain. Je n’ai pas été impressionné par cela.

“Ensuite, nous nous sommes précipités dans une boutique de cadeaux. C’est pourquoi d’autres enfants pleuraient car ils voulaient un jouet approprié de la boutique de cadeaux. Ensuite, les photos coûtaient 10 £ chacune ou 2 pour 18 £. Je ne le recommanderais pas.”

Cependant, il y avait aussi beaucoup de critiques positives.

Une grand-mère a déclaré: “Ça vaut chaque centime, mon petit-fils était en admiration devant Paddington un peu méfiant envers le Père Noël car il n’a que 2 ans mais est vite revenu.”

Un autre commentateur a écrit: “Paddington était tellement incroyable et le Père Noël encore meilleur, l’équipe est irréprochable et vraiment sympathique et patiente, bon rapport qualité-prix, la boutique de cadeaux est bien approvisionnée et bien approvisionnée, dommage que mon petit-fils soit un peu nerveux.”

Le Trafford Center a répondu qu’il n’y avait eu “qu’un très petit nombre de critiques négatives”.

Il a ajouté qu’ils avaient reçu “une énorme quantité de commentaires positifs”, y compris des commentaires dans leur livre d’or et des e-mails de clients.

Un porte-parole du Trafford Center a déclaré: “Noël avec Paddington a déjà accueilli des milliers d’invités qui l’ont tous beaucoup apprécié. L’événement est une expérience de haute qualité qui a été fabriquée à la main par notre petite équipe et nous nous soucions vraiment de tous nos visiteurs.

“La grande majorité de nos invités ont été très élogieux à propos de leur séjour chez nous ; rencontrer Paddington, nos incroyables lutins et le moment magique avec le Père Noël. Nous sommes ravis d’accueillir plusieurs milliers d’autres familles avant la veille de Noël.”

La grotte facture 15 £ par enfant et 5 £ par adulte Crédit : MEN Media