INDIANAPOLIS – L’étudiante en sciences infirmières Brandi White, 43 ans, était un peu nerveuse en train de vacciner sa mère à la mi-janvier.

Angie Stark, 62 ans, hésitait initialement à se faire vacciner contre le COVID-19, même si elle travaille dans un établissement de soins de longue durée pour personnes âgées. Mais la fierté a rapidement remplacé cette hésitation lorsqu’elle a vu sa fille au travail dans la soirée du samedi 16 janvier.

Après que White eut fini, sa mère se leva, lui fit un gros câlin et lui dit: «Merci».

«C’était incroyable», a déclaré White, qui a également vacciné sa fille de 21 ans ce soir-là. Les trois générations de travailleurs de la santé font du bénévolat à Ascension St. Vincent William K. Nasser, MD, Health Education and Simulation Center à Indianapolis.

Alors que White et Stark administrent des vaccins aux résidents de l’Indiana, le plus jeune enregistre les patients à la réception. Elle est également très fière de sa maman.

«C’était bien pour nous tous d’être là ensemble», a déclaré White. «Ça fait du bien de faire quelque chose.»

Les étudiants en médecine devraient jouer un rôle de plus en plus important dans l’effort de vaccination sans précédent du pays. La stratégie nationale COVID-19 du président Joe Biden indique que les étudiants cliniques, les professionnels de la santé à la retraite et les agents de santé qui normalement ne font pas de vaccins devraient tous être appelés à administrer des vaccins.

Dans le cas de White, sa chance d’administrer des vaccins est venue de son école. Il a travaillé avec le programme Students Assist America, une initiative dirigée par l’Association américaine des collèges de médecine ostéopathique pour accélérer les vaccinations contre le COVID-19 en utilisant des étudiants en médecine qualifiés.

Regarder:Quelques chanceux remportent la loterie du vaccin contre le coronavirus

L’effort intervient alors que le pays fait face à un excédent de vaccins distribués mais non utilisés, avec environ 20 millions de doses actuellement en attente d’être administrées, selon les données de vendredi des Centers for Disease Control and Prevention.

«Il ne fait aucun doute que nous n’avons pas été en mesure de vacciner autant de personnes de la manière efficace que nous le souhaitons en partie parce qu’il n’y a pas assez de personnes impliquées à tous les niveaux», Virginia Bader, directrice de Students Assist America et conseillère principale du président et PDG de l’American Association of Colleges of Osteopathic Medicine. «Si nous pouvions impliquer pleinement le million d’étudiants dans la SAA, il ne fait aucun doute que nous serions dans une bien meilleure position que nous ne le sommes actuellement.

Plus de 830 000 étudiants formés par les institutions de Students Assist America sont formés pour vacciner sous supervision pendant leur formation. 147 000 étudiants supplémentaires, formés en travail social, en psychologie et dans d’autres domaines de la santé publique, sont disponibles pour aider aux aspects non cliniques de la vaccination de masse.

Beaucoup de ces étudiants suivent encore des cours virtuellement et sont impatients de commencer le travail clinique dans le cadre de leur formation.

«Ces étudiants ont demandé des moyens d’aider pendant des mois, leur vie en a été vraiment bouleversée et leur processus d’éducation a été bouleversé», a déclaré Bader. «(Le bénévolat) est un bon moyen pour les gens d’acquérir un certain sentiment de contrôle et d’agence.»

White a fait du bénévolat sept fois au total. En équipes de six heures, elle fait vacciner entre 50 et 60 patients.

Cela a été possible parce que le gouverneur de l’Indiana Eric Holcomb a prolongé un décret le 23 décembre, publié pour la première fois en mars en réponse à la pandémie, pour accorder un permis temporaire aux travailleurs de la santé à la retraite ou aux étudiants. Cela comprenait l’autorisation d’étudiants qualifiés à administrer le vaccin COVID-19.

Dans le New Jersey, des étudiants de la Rowan University School of Osteopathic Medicine de Stratford ont commencé à administrer des vaccins après que le gouverneur Phil Murphy a publié un décret similaire. L’école fait vacciner 300 à 400 patients par jour sur le campus, selon le doyen de l’école, le Dr Thomas Cavalieri. Cela équivaut à un patient sur 95 vaccinés dans l’État.

«Au départ, nous avons eu une discussion interne pour savoir si nous avions les ressources pour le faire… nous sommes arrivés à la conclusion que« non »n’était pas une option», a-t-il déclaré. «Ce n’est pas une question de« devrions-nous », c’est une question de« nous devons ».»

Les étudiants disent qu’ils ressentent le même sens du devoir.

MacKenzie North, étudiante au Collège de médecine ostéopathique de l’Université Marian, n’a pas encore les informations d’identification pour administrer des vaccins, mais elle a sauté sur l’occasion d’aider à l’inscription.

«Se sentir comme une partie de la solution est un sentiment très gratifiant et met en perspective la raison pour laquelle vous vous lancez dans la médecine pour commencer», dit-elle.

La Dre Amanda Wright, doyenne de l’école par intérim, est fière du professionnalisme et de l’altruisme des étudiants bénévoles en aidant à rationaliser le processus de vaccination.

Elle a déclaré que les étudiants aidaient à décharger le travail d’autres travailleurs de la santé qui pourraient avoir besoin d’une pause ou qui n’ont pas le temps supplémentaire de faire du bénévolat après avoir travaillé dans des hôpitaux sous tension.

C’est aussi une expérience d’apprentissage unique pour les étudiants que les médecins autorisés aujourd’hui n’ont peut-être jamais eu, a ajouté Wright.

«Ils seront nos futurs dirigeants», a-t-elle déclaré. «Quand je me suis entraîné, je n’ai jamais vu quelque chose comme ça arriver. Ces apprenants l’ont fait, donc ils seront très préparés pour les crises futures parce qu’ils les ont traversées.

21 janvier:Amazon propose d’aider l’administration de Biden avec la distribution du vaccin COVID-19

Le COVID-19 a cimenté la décision de White de changer de carrière en soins infirmiers en mars 2020 et le bénévolat lui a permis de se sentir prête à rejoindre le marché du travail pour lutter contre la pandémie lorsqu’elle obtiendra son diplôme en décembre 2021.

Alors que White et sa famille se portent volontaires côte à côte pour vacciner les résidents de l’Indiana, elle se sentait fière de faire partie de cet effort historique.

«Ce sera un moment déterminant de toutes nos vies», a-t-elle déclaré. «Nous ferons partie de l’histoire.»

Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.