“Nous faisons tout sauf le football” – La Cour suprême déplore le statut du football en Inde

Mercredi, la Cour suprême a déclaré que le sport “populaire” du football devait progresser et a demandé aux gens de faire des suggestions à l’amicus curiae sur le projet de constitution de la fédération nationale des sports, observant que “nous faisons tout sauf le football”.

Un banc composé du juge en chef DY Chandrachud et des juges Hima Kohli et JB Pardiwala a été informé que les objections au projet de constitution de la Fédération indienne de football (AIFF) avaient été reçues.

“Amicus curiae (l’avocat principal Gopal Sankarnarayanan qui assiste le banc) est prié de compiler les objections afin que la constitution puisse être finalisée”, a-t-il déclaré dans une ordonnance.

Le rapport de l’audit médico-légal de l’AIFF a également été reçu et le même a été distribué aux juges, a indiqué le banc.

Il a également pris note des observations de l’avocat principal Raju Ramchandran, représentant la fédération de football, selon lesquelles, puisqu’une requête pour outrage avait été déposée contre huit personnes, dont quatre membres administratifs actuels de l’organisme sportif, il serait approprié de confier le plaidoyer à la amicus curiae pour l’avoir poursuivie.

Le banc a ensuite émis un avis sur le plaidoyer d’outrage et l’a fixé pour audience après deux semaines.

Il a déclaré que “toute partie désireuse de faire des suggestions au projet de constitution peut le faire et les donner à l’amicus curiae”.

Au départ, le banc a déploré la situation du football dans le pays, affirmant que “nous faisons tout sauf le football”.

“Contrairement au hockey et au cricket qui sont en quelque sorte des sports nationaux, le football est un sport populaire auquel nous avons tous joué. Mais vous savez qu’il n’a pas atteint ce niveau ou ce paramètre », a déclaré le juge en chef Chandracud.

« Donc, nous devons tous aller de l’avant. Maintenant, s’il vous plaît, commencez le processus de finalisation de la constitution de l’AIFF… afin que des personnes responsables viennent dans ce sport », a-t-il déclaré.

Le solliciteur général Tushar Mehta, représentant le Centre, a déclaré qu’en raison de l’intervention du tribunal supérieur, la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans 2022 pourrait être organisée par l’Inde.

Il a également déclaré que la constitution de l’AIFF devait maintenant être finalisée et “deuxièmement, mes seigneurs doivent diriger des audits médico-légaux”.

Le rapport d’audit médico-légal est avec l’amicus curiae et il sera remis aux personnes concernées et troisièmement, il y a la requête pour outrage déposée qui doit être entendue, a déclaré Mehta.

L’amicus curiae a déclaré que le cabinet qui a effectué l’audit médico-légal de l’AIFF a mis en garde contre le fait que certains contenus sont de nature personnelle et que le tribunal peut prendre un appel sur leur partage après les avoir parcourus.

“Je suis réticent à ne pas partager quelque chose”, a déclaré le juge en chef Chandracud, ajoutant que cet aspect sera débattu plus tard.

Plus tôt, la Cour suprême avait ordonné la résiliation du mandat d’un comité d’administrateurs de trois membres nommé par elle en mai pour gérer les affaires de la fédération nationale de football.

Le tribunal de grande instance avait déclaré qu’il modifiait ses ordonnances antérieures pour faciliter la révocation de la suspension imposée à l’AIFF par la fédération internationale de football FIFA et la tenue de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans 2022 en Inde.

Le 18 mai, il a nommé le comité dirigé par le juge (à la retraite) Anil R Dave, l’ancien commissaire aux élections en chef SY Qureshi et l’ancien capitaine de l’équipe de football indienne Bhaskar Ganguly, et a évincé le comité de gestion dirigé par le chef du NCP, Praful Patel, qui avait dépassé son mandat de sur deux ans et demi.

L’ordonnance était intervenue sur un nouveau moyen déposé par le ministère de la Jeunesse et des Sports demandant la modification des ordonnances du tribunal des 18 mai et 3 août après consultation de la FIFA pour assurer la révocation de la suspension de l’AIFF et du droit d’accueil pour la tenue de la Coupe du monde féminine en Inde.

Le solliciteur général Mehta, comparaissant pour le Centre, avait déclaré qu’il y avait deux “conséquences désastreuses” auxquelles le pays est confronté, si les commandes ne sont pas modifiées – l’une selon laquelle l’Inde perdra les droits d’organisation de toute future coupe du monde de football, et l’autre, les équipes indiennes ne pourra même pas disputer de matches internationaux amicaux à travers le monde.

Il avait déclaré que ce n’était pas que l’Inde était victime de discrimination, mais que la FIFA suivait une politique uniforme contre l’ingérence de tiers.

Le 17 août, le tribunal supérieur avait demandé au Centre de jouer un rôle «proactif» pour obtenir la levée de la suspension de l’AIFF par l’instance dirigeante du football mondial et faciliter la tenue de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans en Inde.

Le 16 août, la FIFA avait suspendu l’Inde pour “influence indue de tiers” et déclaré que le tournoi “ne peut actuellement pas se tenir en Inde comme prévu”. Le pays a accueilli son premier événement FIFA du 11 au 30 octobre.

