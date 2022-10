Nous faisons rage sur une clôture hideuse qui ruine nos vues sur la rivière… le tribunal a ordonné au propriétaire de l’enlever mais ils ne l’ont pas fait

Les RÉSIDENTS ont été laissés en colère contre une clôture qui ruine leur vue sur la rivière et affirment que ses propriétaires n’ont pas obéi à une ordonnance du tribunal pour l’abattre.

Depuis plus d’une décennie, les villageois vivant à Mistley, dans l’Essex, se sont rassemblés contre la clôture métallique qui borde les rives de la rivière Stour.

La dernière forme de protestation des villageois a été d’enchaîner le mot “déverrouiller” à la clôture Crédit : BPM

Des bateaux sont amarrés sur le quai malgré la clôture mais peinent à débarquer Crédit : BPM

Membres de Free the Quay en 2014 lors du jugement de statut de village vert Crédit : BPM

Leurs actions ont déclenché la saga de la clôture de Mistley Quay qui remonte à plus de 14 ans, à partir de 2008.

La communauté s’est réveillée pour trouver une haute clôture métallique bloquant leur vue sur la rivière et les a empêchés de pêcher au crabe, de pêcher ou d’amarrer des bateaux à côté.

Les résidents ont juré qu’ils ne se reposeraient pas tant qu’il ne tomberait pas.

Après des années de combats pour la clôture, en septembre 2022, le groupe de campagne local Free the Quay a porté l’affaire jusqu’à la Cour suprême et a obtenu le droit de la faire retirer et de la remplacer par quelque chose de plus esthétique, mais alors qu’octobre approche d’un fin la clôture reste.

La société de logistique Trent Wharfage Logistics (TWL), propriétaire du petit port, a érigé la clôture métallique le long de son bord par crainte que des personnes ne tombent.

Comme la compagnie maritime est responsable de la sécurité sur le quai, ils disent que la clôture doit rester ou quelqu’un pourrait être blessé.

Le président de Free the Quay, Simon Bullimore, a déclaré que le groupe de campagne essayait toujours de décider d’un style de clôture qui satisferait les propriétaires du port Trent Wharfage Logistics et les planificateurs du conseil, mais affirme que les tentatives de rencontre avec la société portuaire ont été systématiquement rejetées.

Il a déclaré: “Les habitants de Mistley veulent toujours la clôture et ils veulent profiter du quai de leur village, et donc après des années de procédure judiciaire et de se retrouver devant le plus haut tribunal du pays sur un petit morceau de quai à Mistley , ce qui semble être une situation ridicule.”

Simon pense que les gens veulent “profiter” de la verdure du village et de la vue, et non “regarder à travers cette clôture industrielle” qui n’a pas sa place dans une “zone de conservation” qui, selon lui, a été peinte par John Constable et bien d’autres en raison de sa beauté.

Nancy Bell a déménagé dans une maison sur Mistley Quay il y a 20 ans et en est tombée amoureuse, mais ne s’attendait pas à passer les deux tiers de ce temps à mener une bataille “incroyablement frustrante” pour une clôture.

Elle a déclaré: “Nous avons adoré le quai de travail et tout ce qui s’y rapportait, les gens qui y vivaient, l’ambiance générale. Lorsque la clôture a été érigée, les choses ont complètement changé.

“Il ne s’agissait pas seulement de la vue. Il s’agissait du fait que quelqu’un pouvait être si méchant d’une certaine manière et si irréfléchi en termes de ne pas vouloir être un bon voisin et peut-être travailler avec les résidents de la communauté pour trouver un la solution.

“Cela est devenu, pour moi, plus une frustration que la barrière physique réelle, car cela semble une telle perte de temps.”

Nancy et d’autres habitants se souviennent des moments où les familles avaient l’habitude de craber sur le quai, les bateaux s’amarraient et se reposaient au bord de l’eau, les gens descendaient pour nourrir les cygnes et même pêcher sur le quai.

Free the Quay affirme qu’il n’y a jamais eu d’accident sur Mistley Quay et a même fait une enquête sur d’autres quais comme celui-ci en East Anglia, qui a identifié de nombreux types de clôtures qui pourraient être utilisées à la place de la grande clôture métallique, y compris des bollards avec des chaînes en retrait. du bord.

Mais de l’autre côté de la clôture se trouve Trent Wharfage Logistics qui dit qu’en tant que propriétaires du port de travail, ils sont responsables de la sécurité et que leur clôture doit rester pour assurer la sécurité des habitants et des travailleurs.

Il indique que la chute de 4 m du quai présente des risques importants, en particulier pour les enfants et les personnes âgées, mais avertit également que sans la clôture, les voitures pourraient également rouler juste sur le côté.

TWL dit que la clôture a été érigée pour la première fois en raison de la menace de mesures coercitives de la part du Health and Safety Executive.

Une porte-parole de TWL a déclaré: “De toute évidence, en tant que propriétaire foncier et exploitant du port de travail, TWL a des obligations légales importantes auxquelles il doit se conformer.

“La responsabilité ultime de ce qui se passe sur la terre nous incombe.

“En vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, TWL a des droits préexistants et le devoir de veiller à ce que personne ne soit exposé à des risques pour sa santé et sa sécurité lorsqu’il se trouve sur ses terres. Une violation de cette disposition est une infraction pénale.”

TWL a également ajouté que la Cour suprême a conclu qu’elle s’était conformée à “son devoir d’assurer la sécurité de ses travailleurs et du public lorsqu’ils viennent sur le terrain” et que la jouissance du terrain par le public ne devrait pas “interférer” avec son servir de port commercial.

Un porte-parole du conseil du comté d’Essex (ECC) a déclaré: “ECC a enregistré Mistley Quay, en vertu de la Commons Act 2006, en tant que village green en 2015.

“En février 2021, cette décision a été confirmée par la Cour suprême. L’ECC est l’autorité d’enregistrement des espaces verts des villes et des villages, mais, dans ce cas, le terrain étant la propriété d’une entreprise, l’ECC n’est pas l’autorité d’exécution.

“ECC a ouvert un dialogue concernant Mistley Quay avec les propriétaires fonciers, le DEFRA et le conseil de district de Tendring et ce dialogue se poursuivra.”