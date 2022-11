Nous faisons rage sur les parents dirigés par l’école qui volent nos places réservées aux permis – nous obtenons une nouvelle aire de stationnement, mais cela n’aidera pas

Les RÉSIDENTS ont été laissés déchaînés par les parents dirigés par l’école qui volent leurs places de stationnement avec permis uniquement.

Les habitants vivant à côté de l’école primaire de Sutherland obtiennent un nouveau parking réservé aux résidents – mais ils prétendent que cela n’aidera pas.

John Hallam fait rage contre les parents de l’école qui volent leurs places de stationnement 1 crédit

Les habitants vivant à côté de l’école primaire de Sutherland obtiennent une nouvelle aire de stationnement réservée aux résidents – mais ils prétendent que cela n’aidera pas 1 crédit

Les mamans et les papas leur ont lancé des abus dans une bataille de longue date pour des espaces à Stoke, Staffordshire 1 crédit

Les mamans et les papas n’ont eu aucun scrupule à prendre leurs espaces réservés aux résidents jusqu’à présent – et ont même lancé des abus lorsqu’on leur a demandé de déménager.

Les résidents – qui paient 38 £ par an pour des permis de stationnement à l’extérieur de leurs bungalows – disent que rien ne peut empêcher les parents de prendre les places à Stoke, dans le Staffordshire.

Marre John Hallam, 75 ans, a affirmé qu’un voisin qui avait osé noter l’immatriculation d’une voiture enfreignant les règles avait vu sa fenêtre maçonnée quelques heures plus tard.

Et il a raconté comment un conducteur se bousculant pour l’espace a rayé sa voiture – causant 3 000 £ de dégâts.

John, un gestionnaire de contrats à la retraite, a déclaré : « Je n’avais la voiture que depuis quelques semaines. Heureusement, l’assurance couvrait mais cela m’a quand même coûté la franchise de 350 £.

« Ils se fichent de ne pas être censés se garer là-bas – ils le font quand même.

« Il n’y a jamais de gardiens pour leur donner une contravention, alors ils sentent qu’ils peuvent s’en tirer.

« Nous n’osons pas sortir et les affronter à cause des abus que vous subissez.

“Vous leur dites qu’ils ne peuvent pas se garer là-bas et ils diront simplement:” Je peux me garer où je veux “- et c’est une façon gentille de le dire.

« C’est juste horrible à l’école.

« Je vais à la pêche et je dois être de retour à 14h20 sinon je ne peux pas me garer devant la maison.

« Vous ne pouvez pas vous contenter d’aller dans les magasins ou quelque chose comme ça. Les deux côtés des routes sont bondés.

« Ils sont sur les zigzags à l’extérieur de l’école, dans l’entrée de l’école.

“L’école a mis des barrières pour les arrêter mais ils les ont juste poussés.

«J’ai essayé de mettre des cônes pour garder mon espace, mais ils sortaient simplement de leurs voitures et les déplaçaient.

«Ils sont une loi en eux-mêmes. Cela dure depuis 25 ans. Nous en avons juste assez.”

Les voisins Frank et Cynthia Moran, 75 ans, affirment avoir subi des violences verbales de la part de leurs parents après leur avoir demandé de déplacer leurs voitures de l’extérieur de leur domicile.

PARKING FOU

Ils ont reproché au conseil de ne pas en faire assez pour verbaliser les conducteurs se garant sans permis.

Frank, 74 ans, a déclaré: “Si vous sortez et que vous ne pouvez pas rentrer avant 8h30, vous devez rester à l’écart jusqu’à 9h20.

“Si vous sortez l’après-midi, vous pensez ‘oh mon Dieu, nous ferions mieux de rentrer, la course de l’école commence dans une demi-heure’.

« Tout le monde se gare où il veut. Nous ne voyons les gardiens de parking que trois fois par an réserver des personnes.

“Le reste du temps, ils peuvent faire ce qu’ils veulent.”

Le conseil de Stoke-on-Trent installe actuellement 16 places de stationnement hors route pour les huit maisons près de l’école Sutherland.

Cela signifie que les résidents pourront se garer sur les allées communales plutôt qu’au bord de la route, où le système de permis de stationnement est en vigueur.

Mais les voisins craignent toujours que les parents dirigés par l’école continuent simplement de les bloquer.

La dactylographe à la retraite Margaret Garner, 75 ans, a déclaré: “Nous avons eu des voitures endommagées, des rétroviseurs arrachés, des bottes enfoncées.

« Si nous sortons avec nos voitures, nous ne pouvons pas rentrer à cause de la course de l’école.

«Vous leur dites quelque chose et tout ce que vous obtenez, ce sont des abus. Ils disent “nous avons payé la taxe de circulation, nous pouvons bien nous garer ici” ou “je ne serai que dans deux minutes”.

« Mais où pouvons-nous nous garer s’ils sont dans nos espaces ? Nous payons de l’argent pour ces places et nous ne pouvons pas nous y garer.

« Nous sommes maintenant fin octobre et depuis la rentrée scolaire, nous avons un gardien de parking absent. C’était le premier jour du trimestre en septembre.

« Les parents s’y garent parce qu’ils savent qu’ils peuvent s’en tirer.

«Ils savent que c’est une amende de 70 £ s’ils sont pris en charge, mais cela ne les arrête pas.

« C’est un comportement égoïste.

« Si je me garais devant leur maison, ils n’aimeraient pas ça, n’est-ce pas ? »

« Nous ne blâmons pas les enfants. Ce ne sont pas les enfants; ce sont les parents qui ne laisseront pas leur voiture à la maison pour aller à l’école à pied.

La conseillère de Stoke, Lorraine Beardmore, a déclaré: “Les travaux commencent sur un nouveau système de stationnement sur Beaconsfield Drive pour créer 16 nouvelles places de stationnement hors route afin d’atténuer les problèmes de stationnement et les problèmes de sécurité routière en haut de Beaconsfield Drive.

“Les travaux devraient commencer le lundi 24 octobre et durer huit semaines.”

Margaret Garner a déclaré que des voitures avaient été endommagées par des parents prenant les places 1 crédit

La construction de 16 places de stationnement hors voirie a commencé 1 crédit