La grande communauté juive de Pologne a été presque complètement éradiquée pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque le parti nazi allemand a organisé le massacre d’environ six millions de Juifs européens pendant l’Holocauste.

De nombreux Polonais, y compris des Juifs, ont vu leurs biens saisis, dont certains ont eu lieu pendant la guerre, mais une grande partie a eu lieu au cours des décennies de communisme qui ont suivi.

En juin, le parlement polonais a donné son soutien à un nouveau projet de loi qui introduit un délai de prescription de 30 ans pour les demandes de restitution de propriété.

Le projet de loi a été fortement critiqué pour avoir prétendument rendu plus difficile pour les Juifs de récupérer leurs anciens avoirs, y compris par le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid, qui l’a qualifié de « Une honte. »

Le chef du parti au pouvoir en Pologne Droit et justice (PiS), Jaroslaw Kaczynski, a répondu aux remarques de Lapid, les appelant « inacceptable » dans une interview à l’hebdomadaire polonais Gazeta Polska publiée mardi.

« Premièrement, nous faisons nos lois nous-mêmes, et deuxièmement, nous ne devons rien à personne », il a dit. L’interview devrait être publiée dans son intégralité mercredi.

Ni le gouvernement israélien ni Lapid n’ont répondu aux commentaires de Kaczynski.

Le projet de loi doit encore être adopté par la chambre haute du parlement polonais pour qu’il devienne loi. Il intervient après une décision de 2015 du Tribunal constitutionnel polonais appelant à l’établissement d’un délai après lequel les décisions administratives malsaines dans les réclamations contre l’État ne peuvent plus être contestées.

Ceux qui s’opposent au projet de loi prétendent que cela imposerait des limites aux demandes de restitution.

Le parti polonais PiS a également suscité la controverse en niant les allégations selon lesquelles le gouvernement polonais pendant la Seconde Guerre mondiale avait une certaine responsabilité dans l’Holocauste. Le parti a critiqué une loi introduite en 2018 criminalisant toute suggestion selon laquelle la Pologne était coupable du massacre de Juifs pendant la guerre.

Le gouvernement a ensuite reculé et les législateurs ont voté pour assouplir la législation à la suite de critiques nationales et internationales, notamment des États-Unis et d’Israël, selon lesquelles la loi limiterait l’histoire.

