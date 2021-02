Le nombre de mariages dans la région d’Érié a diminué et le délai moyen s’est allongé pendant la pandémie

De nombreux mariages ont été réduits avec moins d’invités et plus de salles en plein air réservées

Partout dans le monde, les couples font ce qu’ils peuvent pour accueillir leurs noces malgré les réalités pandémiques. Mais ils doivent réduire, reporter, être flexibles et surtout – être patients.

« J’ai un client qui est une chère dame », a déclaré le fleuriste Michael Bruce, de Haddon Township, New Jersey. « Elle a dû reporter trois fois. »

Bruce a déclaré que les planificateurs et les couples tiraient tous sur une cible en mouvement, et qu’il n’accrochait pas son chapeau à la « normalité » qui reviendrait de si tôt.

« Je prévois même pas un an à partir de maintenant juste pour être honnête », a déclaré Bruce.

« (Le nombre de mariages a) définitivement diminué », a déclaré le photographe d’Erie Willie Hardy. « Beaucoup de lieux n’organisent pas vraiment beaucoup d’événements pendant le COVID ou ont réduit la capacité du nombre qu’ils pourraient en avoir dans le bâtiment. La partie distanciation sociale a mis un froid là-dessus. »

Hardy a déclaré qu’il faisait généralement une douzaine de mariages par an et n’en avait fait qu’un depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Le planificateur d’événements Josh Bennett, de Lake Erie Events, a déclaré qu’il avait vu un changement radical dans l’environnement du mariage

« Avant COVID, le délai moyen pour un mariage était d’un an à un an et demi », a déclaré Bennett. «Maintenant, cela fait deux ans, et nous voyons des gens dire 2023 et nous planifions.

« D’autres réduisent et annulent complètement et tout le reste », a déclaré Bennett.

La date, bien sûr, est la partie la plus importante de la planification d’un mariage. Tout – le lieu, la liste des invités, les planificateurs, la nourriture, les fleurs et tout le reste – repose sur cette seule information, et avec les restrictions COVID-19, personne ne sait par où commencer.

«Les gens doivent réajuster leur idée de ce à quoi cela ressemblerait», a déclaré Angela McNair, organisatrice d’événements chez Erie. «J’ai eu des clients qui ont fini par le repousser, et même plusieurs fois, parce qu’ils sont tellement nerveux.

« Certaines personnes ont de grandes familles et voulaient organiser de grands mariages, mais elles ont dû les réduire, comme elles en veulent 150 et ont fini avec 50. »

McNair a déclaré que les options incluent l’attente jusqu’à ce que le temps soit assez beau pour organiser des mariages à l’extérieur, mais cela peut aussi être risqué.

«J’ai eu un autre reporté à juin pour que la distance sociale soit à l’extérieur», a déclaré McNair. « Mais d’autres qui ont dû changer le nombre de personnes à leur fête de mariage. Et ils se sentaient terribles de ne pas pouvoir inviter tous ceux qu’ils voulaient.

« Certaines personnes font le mariage au palais de justice et attendent de faire la réception. »

Les règles sont les règles

McNair ne laisse pas et ne laissera pas les familles se soustraire aux directives.

«J’ai mis des équipements de protection, du désinfectant pour les mains partout, des masques nécessaires et je laisse beaucoup de produits de nettoyage pour les gens», a déclaré McNair. « Je m’assure. Parfois, je dois rappeler aux hôtes de suivre leurs exigences pendant qu’ils sont en sécurité.

«Je dois faire plus de surveillance parce que toutes ces exigences m’incombent … Je le fais parce que je sais que cela doit être fait – je ne veux pas mettre ma famille ou moi-même en danger.

«C’est ma deuxième affaire», dit-elle. « Je ne veux pas que cela interfère avec la vie à la maison. Je fais très attention à ce que les sièges soient faits d’une certaine manière. »

Parfois, les décisions que prennent les épouses sont douloureuses, mais nécessaires à l’ère du COVID.

« Toutes mes épouses ont pris la décision elles-mêmes de reporter leur mariage pour se protéger et protéger leurs proches », a déclaré Bjorn, de Bjorn VW Events à New York. «C’était une décision difficile à prendre, mais c’était une décision désintéressée et nécessaire, ce pour quoi je les félicite.

« Aussi dévastateur que cela ait été pour eux, c’était la bonne chose à faire. Je suis toujours là pour les aider à planifier une célébration encore plus grande qui aura un impact encore plus grand que le mariage que nous avions initialement prévu », a déclaré Bjorn.

Mais pour l’instant, il admet que tout le monde est en attente.

« La plupart des couples font la cérémonie actuelle via Zoom juste pour se marier et planifier les grandes célébrations pour plus tard cette année ou l’année prochaine. Ce que je suis vraiment heureux de voir. Voir que COVID-19 a mis un nuage si sombre sur nos vies en 2020, il faudra un certain temps aux invités pour se sentir à l’aise pour assister aux mariages. «

Bennett essaie de se montrer courageux.

«Je regarde (le verre) à moitié plein», dit-il. « Je vais aider mon entreprise à progresser. Nous avons fait 149 mariages en 2019. Environ 70 en 2020 », a-t-il déclaré. «C’est une transition à laquelle nous devons nous adapter. Nous recevons maintenant des demandes similaires à celles que nous recevions il y a un an.

« Les gens reportent si nécessaire », a-t-il dit. « Mais nous les traitons avec Zoom, les appels téléphoniques. Pour des raisons de planification, je pense que cela restera limité. »

Bjorn était également positif.

« Si vous vous mariez cette année, je conseillerai à tout le monde de vérifier les directives du CDC avant d’assister à des événements », a-t-il déclaré. « Il a été prouvé que tout événement, peu importe sa taille, peut se transformer en super-épandeur. Assurez-vous que vos invités sont testés et ont un résultat négatif », a déclaré Bjorn.

« La dernière chose que vous voulez sur votre conscience est d’ajouter à un virus déjà stressant. Il y a encore des moyens pour organiser un mariage sûr et amusant. »

Principales précautions sanitaires prises lors de la cérémonie et / ou de la réception en raison du COVID-19:

• Fourni un désinfectant pour les mains

• Tables correctement distancées

• Distanciation sociale encouragée

• Le personnel doit porter des masques

• Des masques offerts aux invités

• Environ six couples sur dix ont organisé leur cérémonie et leur réception en plein air

