Nous faisons face à une expulsion après que des voisins se sont plaints que nous avions 8 perroquets jurons dans notre maison du conseil

LES VOISINS veulent que cette famille et leurs huit perroquets bruyants disparaissent.

Les filleuls sont menacés d’expulsion de leur maison du conseil après que des habitants beaky se soient plaints.

Les voisins veulent que cette famille et leurs huit perroquets bruyants disparaissent Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Les filleuls sont menacés d’expulsion de leur maison du conseil après que les habitants se sont plaints Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Ils comptent les sept aras et un cri gris d’Afrique et jurent dehors dans leur volière.

Le père de cinq enfants Pete Godson, 43 ans, et sa femme Andrea, 41 ans, ont même dépensé 1 000 £ pour une chambre dans la jungle dans leur maison à quatre lits pour que les oiseaux secourus puissent passer du temps à l’intérieur.

Mais les beautés ailées – appelées Jasper, Ede, Freddie, Pablo, Little Roy, Willow, Barney et Elvis – ont agacé les voisins avec leurs cris de “bonjour”, “ferme cette porte”, “va-t’en” et “oh ouais”.

Les habitants disent qu’ils ne supportent pas les bavardages lorsque les créatures sont placées dans la volière à l’extérieur de la maison de leur association de logement.

L’inspecteur des autoroutes Pete, de Hemel Hempstead, Herts, a déclaré: «Je peux difficilement ordonner aux perroquets de se taire.

“Barney a choisi des phrases de choix, telles que” Ferme ta gueule, tu t’en fous” et “Qu’est-ce que c’est”, mais rien de tout cela ne se passe à l’extérieur.”

« Ces oiseaux sont comme des enfants pour nous, ils font partie de la famille. Je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour les garder.

« Les enfants du coin et tout le monde les aime. Ils s’assoient sur leurs épaules et laissent tout le monde les chatouiller et les caresser.

“Et ils sont fantastiques pour garder mes enfants détendus et calmes.”

Le conseil municipal de Dacorum a confirmé qu’il enquêtait.

Pete Godson et sa femme Andrea ont même dépensé 1 000 £ pour une chambre dans la jungle Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd