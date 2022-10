Nous faisons face à 3 500 £ d’amendes de stationnement pour avoir déposé notre petite-fille à l’école

Les grands-parents FUMING ont raconté comment ils pourraient être passibles d’amendes de stationnement pouvant atteindre 3 500 £ après avoir accidentellement bafoué les nouvelles règles de «School Street».

Les propriétaires de voitures qui avaient déposé leurs enfants devant l’école primaire James Oglethorpe auraient été avertis des nouveaux changements au début du trimestre.

École primaire James Oglethorpe à Cranham, Essex, où les parents ont été avertis qu’ils risquent des amendes pour se garer à l’extérieur Crédit : Google

L’école a été la dernière à adopter le programme qui s’attaque à la pollution de l’air, à la mauvaise santé et à la réduction des risques routiers.

Cela signifie que les parents ne peuvent pas venir chercher ou déposer à l’extérieur de l’école aux heures de pointe, ce qui oblige les enfants à marcher ou à faire du vélo pour se rendre à l’école.

Et toute personne surprise à enfreindre les règles peut être passible d’amendes pouvant aller jusqu’à 125 £ pour chaque infraction.

Cette semaine, deux grands-parents, qui ont continué à déposer leur petit-fils de cinq ans à la primaire de Cranham, dans l’Essex, affirment qu’ils risquent désormais des sanctions de milliers de livres.

Depuis le début du mandat, Martin Stevens, 63 ans ET sa femme Steph, 53 ans, disent avoir reçu plus de 10 avis de pénalité (PCN) après avoir prétendument contourné le nouveau régime.

Ils estiment qu’eux, aux côtés de leur fille Abbie qui s’occupe également de la gestion de l’école, pourraient se retrouver avec 28 au total, ce qui signifie des coûts potentiellement supérieurs à 3 500 £.

Mais le couple affirme qu’il n’avait aucune idée que le programme était en place, malgré son entrée en vigueur en septembre.

Les grands-parents, de South Ockendon à proximité, affirment qu’ils n’ont pas été informés car ils vivent en dehors de la zone de chalandise.

Ils allèguent également que les panneaux de la rue School ne sont pas facilement visibles pour ceux qui conduisent à proximité de l’école.

Fuming Mme Stevens a rappelé comment elle avait reçu un e-mail le 10 octobre, disant qu’elle avait traversé la zone réglementée le 15 septembre.

Et depuis, de plus en plus de lettres et de courriels ont afflué du Havering Council, infligeant des amendes individuelles aux membres de la famille.

“Le problème que nous avons là-dedans, c’est que nous n’avions pas été informés”, a déclaré M. Stevens au Romford Recorder.

“Ils arrivaient deux semaines plus tard.”

Sa fille Abbie a déclaré: “Si j’avais su que je faisais le mal, aurais-je continuellement commis toutes ces infractions?”

Elle a noté qu’au moment où elle l’avait découvert, “il était trop tard”.

En réponse, Cllr Ray Morgon, chef du Havering Council, a déclaré que la famille pourrait faire appel de leurs accusations si elles “estimaient qu’elles avaient été données par erreur”.

Mais elle a insisté sur le fait qu’il y avait des panneaux à l’entrée de la zone réglementée, ajoutant que le conseil avait également informé les résidents et l’école par lettre avant que le projet ne soit opérationnel.

Le programme, qui a été testé pour la première fois en Écosse en 2015, a déjà suscité la colère des habitants de tout le pays qui ont affirmé que le programme poussait les problèmes de stationnement existants sur davantage de routes.

Selon le site officiel du gouvernement, les programmes “School Street” offrent une solution proactive aux communautés scolaires pour lutter contre la réduction des risques routiers.

“Un programme School Street encouragera un mode de vie plus sain et des déplacements actifs vers l’école pour les familles et conduira à un meilleur environnement pour tous.”