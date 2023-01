Nous faisons des affaires dans 22 États, mais tous ne sont pas avec le BJP : Gautam Adani

Le troisième homme le plus riche du monde, Gautam Adani, a déclaré à India TV dans une interview exclusive que la critique de sa fortune alimentée par ses liens étroits avec le Premier ministre Narendra Modi est démentie car il travaille avec une multitude d’États dirigés par l’opposition. “Nous voulons faire un maximum d’investissements dans chaque État… Le groupe Adani est vraiment heureux qu’il travaille aujourd’hui dans 22 États, et tous ces États ne sont pas dirigés par le BJP… Je peux dire que nous n’avons aucun problème avec Nous travaillons même dans le Kerala gouverné par la gauche, dans le Bengale occidental de Mamata Didi, dans l’Odisha de Naveen Patnaik ji, dans l’État de Jaganmohan Reddy, même dans l’État de KCR.

M. Adani est apparu sur Aap Ki Adalat, animé par Rajat Sharma. L’homme de 60 ans a déclaré: “Je veux vous dire que vous ne pouvez jamais obtenir d’aide personnelle de Modi ji. Vous pouvez lui parler de politiques d’intérêt national, mais lorsqu’une politique est élaborée, c’est pour tous, pas seulement pour le groupe Adani », a-t-il ajouté.

M. Adani a également déclaré qu’il y avait une perception erronée selon laquelle son groupe de plusieurs milliards de dollars était fortement endetté, laissant les banques et les économies des gens ordinaires vulnérables. “Au cours des sept à huit dernières années, nos revenus ont augmenté de 24%, tandis que nos prêts ont augmenté de 11%”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Nos actifs représentent quatre fois nos emprunts”.

M. Adani a expliqué dans l’émission de 90 minutes qu’il pensait que les allégations répétées du chef de l’opposition Rahul Gandhi de capitalisme de copinage contre lui faisaient “partie des affaires de la politique”. Il a cité l’exemple du Rajasthan, qui est gouverné par le parti du Congrès de M. Gandhi.

“L’investissement est notre programme normal. J’étais allé au sommet des investisseurs du Rajasthan à l’invitation du ministre en chef Ashok Gehlot. Plus tard, même Rahul (Gandhi) ji a fait l’éloge de notre investissement au Rajasthan. Je sais que les politiques de Rahul ne sont pas anti-développement”, a-t-il ajouté, faisant référence à son investissement de Rs 68 000 crore dans l’état du désert.

M. Adani a déclaré que les critiques qui disent que sa relation avec le Premier ministre Modi a été une aubaine oublient le fait que son succès a commencé lorsque le Congrès était en charge du pays.

“J’ai eu trois grandes pauses dans ma vie. Premièrement, en 1985, sous le règne de Rajiv Gandhi, lorsque la politique d’Exim a permis à notre entreprise de devenir une maison de commerce mondiale. Deuxièmement, en 1991, lorsque PV Narasimha Rao et le Dr Manmohan Singh ont ouvert l’économie, et nous sommes entrés en mode partenariat public-privé », a-t-il déclaré.

“Et troisièmement, pendant le règne de 12 ans de Narendra Modi au Gujarat… Je peux dire avec fierté que ce fut une très bonne expérience.” Il a dit qu’il voulait souligner que “le Gujarat est favorable aux investisseurs, pas à Adani”.

Au cours de la dernière année, la richesse de M. Adani a augmenté plus que celle de tout autre milliardaire. Son groupe vaut 200 milliards de dollars et comprend de l’énergie verte, des ports, des mines, des aéroports et d’énormes projets d’infrastructure. M. Adani a déclaré que son entreprise n’avait jamais décroché un accord sans soumissionner et qu’il n’était donc pas question qu’elle bénéficie d’un traitement spécial.

“Nous n’avons pas obtenu un seul projet sans appel d’offres. Notre groupe Adani a cette philosophie de ne toucher à aucun projet sans appel d’offres, qu’il s’agisse d’un port, d’un aéroport, de routes ou d’une centrale électrique. Il n’y a pas une seule allégation selon laquelle nous avons géré “. Même Rahul Ji n’a formulé aucune allégation de falsification du processus d’appel d’offres”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé de divulguer sa formule de réussite, M. Adani a fait simple : “mehnat, mehnat, mehnat (travail acharné, travail acharné, travail acharné).”

Avis de non-responsabilité : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.