TORONTO — Au cours d’une carrière qui l’a amenée d’enfant actrice à réalisatrice, la cinéaste canadienne Sarah Polley a passé suffisamment de temps sur le plateau pour ressentir les rythmes habituels d’un tournage.

Mais il y avait quelque chose de différent dans la production dirigée par des femmes de “Women Talking”, a déclaré Polley, du premier long métrage qu’elle a réalisé en plus d’une décennie.

Les tâches qui prendraient généralement 45 minutes seraient effectuées en sept, les membres d’équipage organisant des compétitions pour voir qui pourrait aider à préparer un tir le plus rapidement, se souvient-elle.

Des stars aux poignées, tout le monde sur la feuille d’appel semblait être galvanisé par un sens de la mission collective qui allait au-delà de l’ajout d’un autre crédit à leur CV, a déclaré Polley.

“Nous avions l’impression de faire partie d’un mouvement, pas d’un film”, a déclaré Polley dans une interview après la première mondiale de “Women Talking” au Festival international du film de Toronto cette semaine.

“Il y a quelque chose d’essentiel que nous pensons être une conversation qui devrait faire partie de notre monde, et nous voulons en faire partie avec chaque partie de notre être.”

Adapté du roman du même nom de l’auteure manitobaine Miriam Toews en 2018, “Women Talking” est centré sur un petit groupe de femmes mennonites qui se réunissent dans un grenier à foin pour discuter de la manière de répondre à un schéma d’agressions sexuelles par les hommes dans leur colonie religieuse éloignée .

Rooney Mara, Claire Foy et Jessie Buckley font partie de l’ensemble qui joue ce débat houleux, aux prises avec des questions de foi, de pardon, de justice et de guérison alors qu’elles déterminent si les femmes de la communauté doivent rester et se battre ou faire leurs valises et partir.

Beaucoup de leurs arguments font écho au discours plus large sur la violence sexuelle qui mijote depuis le mouvement #MeToo.

C’est un problème qui a eu une résonance personnelle pour de nombreuses personnes impliquées dans la production, dont certaines ont partagé leurs points de vue pour aider à tout façonner, du scénario au blocage d’une scène, a déclaré Polley.

“Nous sommes tout le temps dans le processus de cette conversation, et cela a inévitablement fait son chemin dans le film”, a déclaré Polley, dont les crédits de réalisation précédents incluent “Take This Waltz” de 2011 et “Away from Her” de 2006.

La star et productrice de “Women Talking”, Frances McDormand, a décrit les acteurs et l’équipe derrière le film comme “une équipe de production matriarcale”.

Dans l’industrie cinématographique à prédominance masculine, Polley a déclaré qu’elle était reconnaissante d’avoir l’opportunité de collaborer avec autant de femmes talentueuses, mais a noté que des personnes de tous les sexes ont aidé à porter la conversation du film sur grand écran.

“Tous les acteurs et l’équipe sont venus à cela dans un esprit si généreux”, a-t-elle déclaré. “Ce n’étaient pas seulement les femmes sur le plateau qui voulaient apporter ces expériences d’abus et de sentiment d’impuissance, et de traverser cela et de construire une vie meilleure et, espérons-le, un monde meilleur.”

“Women Talking” devrait sortir en salles le 2 décembre.