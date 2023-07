« Nous exprimons nos condoléances à ceux qui sont morts »: 6 personnes sont mortes sous une pluie torrentielle au Japon

Six personnes seraient mortes au Japon.

Le pays a été frappé par des pluies torrentielles.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

Six personnes seraient mortes dans les pluies torrentielles qui ont frappé le sud-ouest du Japon cette semaine, a annoncé mardi le gouvernement du pays, alors que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient sur le terrain.

Une forte bande de précipitations a déversé des quantités record de pluie dans certaines parties de la région de Kyushu jusqu’à lundi, provoquant le débordement des rivières et l’effondrement de la terre détrempée dans des glissements de terrain.

Il a été confirmé qu’au moins trois personnes sont mortes sous les pluies, a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno aux journalistes, ajoutant que des responsables enquêtaient pour savoir si trois autres décès étaient liés à la catastrophe.

Trois personnes sont toujours portées disparues et deux auraient été légèrement blessées, a-t-il ajouté.

« Nous exprimons nos condoléances à ceux qui sont morts et notre profonde sympathie à ceux qui ont été touchés par la catastrophe », a déclaré Matsuno.

Certaines communautés éloignées restent effectivement coupées par les inondations et autres dommages, mais la sécurité des résidents a été confirmée.

Les transports sont restés perturbés dès mardi matin, avec certains services ferroviaires arrêtés et des autoroutes bloquées, et 1 400 foyers étaient sans électricité.

Cette photo aérienne montre une vue générale d’un site de glissement de terrain dans la ville de Karatsu, préfecture de Saga, un jour après que de fortes pluies ont frappé de vastes zones de l’île de Kyushu. AFP Harumi Ozawa/AFP Cette photo du bureau municipal de Yamato-cho, préfecture de Kumamoto, montre un pont effondré sur la rivière Mifune en raison de fortes pluies. AFP Polycopié/Bureau municipal de Yamato-cho/AFP

À Karatsu, dans la région de Saga, des membres de l’armée japonaise creusaient dans le sol et les débris laissés par un glissement de terrain mortel qui a englouti des maisons.

Les averses, qui, selon les prévisionnistes, risquaient d’être les « pluies les plus fortes de la région », ont provoqué des avis d’évacuation pour des centaines de milliers de personnes.

Le Japon est actuellement dans sa saison des pluies annuelle, qui apporte souvent de fortes averses, et entraîne parfois des inondations et des glissements de terrain ainsi que des victimes.

Les scientifiques disent que le changement climatique intensifie le risque de fortes pluies au Japon et ailleurs, car une atmosphère plus chaude retient plus d’eau.

L’agence météorologique a indiqué qu’il pleuvait déjà depuis plus d’une semaine dans la région avant les fortes averses qui sont arrivées dimanche soir.

Et alors que le soleil brillait dans de nombreuses régions mardi, les responsables ont mis en garde contre davantage de pluie dans les prévisions, ce qui pourrait ameublir un sol déjà détrempé.

Des habitants sont secourus à la suite d’une inondation dans leur rue à Tanushimarumachi dans la ville de Kurume, préfecture de Fukuoka, après que de fortes pluies ont frappé de vastes zones de l’île de Kyushu. AFP Jiji Press/AFP Une route est inondée par de fortes pluies dans la ville de Mashiki, préfecture de Kumamoto. AFP STR/JIJI Press/AFP

Les glissements de terrain sont un risque particulier au Japon lors de fortes pluies car les maisons sont souvent construites sur des plaines au pied des collines dans le pays montagneux.

En 2021, la pluie a déclenché un glissement de terrain dévastateur dans la station balnéaire centrale d’Atami qui a tué 27 personnes.

Et en 2018, des inondations et des glissements de terrain ont tué plus de 200 personnes dans l’ouest du Japon pendant la saison des pluies.