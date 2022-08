Nous étions trop durs dans “Game of Thrones”

Cersei Lannister était une femme de dépit. “Je veux que tu saches ce que c’est que d’aimer quelqu’un, de vraiment aime quelqu’un”, dit-elle à son petit frère Tyrion dans un premier moment de Game of Thrones“avant que je ne te l’enlève.”

Cersei a mis sa menace à exécution, retournant finalement l’amant de Tyrion contre lui. Cette douleur de la trahison en est une qui environ 2 millions de téléspectateurs de Game of Thrones continuerait à ressentir. Au moment où la poussière est retombée et que la roue a été brisée, les cris d’indignation à propos de la fin de la saison de Game of Thrones étaient omniprésents.

HBO a produit une émission que les téléspectateurs vraiment aimé. Puis l’a emporté. Mais alors que nous nous préparons à retourner à Westeros dans le prochaine préquelle de House of the Dragonil est temps d’admettre quelque chose.

Nous avons tous été trop durs avec Game of Thrones.

Pendant une grande partie des années 2010, Game of Thrones a été l’émission la plus célèbre à la télévision. Il a apporté un énorme succès et des audiences record à HBO. Quelques épisodes, comme The Red Wedding, sont légitimement emblématiques. Pourtant, tout le monde ne pense pas à ces distinctions lorsque Game of Thrones leur vient à l’esprit.

Au lieu de cela, ils pensent à la dernière saison de la série. Ils pensent à une série d’épisodes qui ont éclaboussé de rouge laid sur une peinture très méticuleusement conçue. David Benioff et DB Weiss, les showrunners de Game of Thrones, sont devenus les méchants responsables du meurtre de notre chéri. Près de 2 millions de personnes a signé une pétition faire la demande invraisemblable que HBO refait la huitième saison de Game of Thrones pour donner au spectacle une fin convenablement auguste.

Certes, Game of Thrones a perdu une certaine direction au cours de ses dernières années. Cette dérive a commencé avec la saison 7, après que Jon Snow a été déclaré roi du Nord et que Cersei a fait sauter le Sept de Baelor pour devenir reine. La saison 7 avait des problèmes de rythme et un développement de personnage douteux : Cersei, par exemple, est devenue une caricature du mal, tandis que toute l’intrigue Arya contre Sansa ressemblait à une voie détournée vers la mort de Littlefinger.

Ces problèmes ont été amplifiés dans la dernière saison. Les fans soulignent un éventail de problèmes. La descente soudaine de Daenerys Targaryen dans la reine folle est peut-être le grief le plus courant. Mon plus gros reproche était que l’arc de caractère de Jaime Lannister était brisé par son retour spontané à Cersei. Le fiasco de Bran the Broken et le Nothingburger qui était Jon Snow étant en fait Aegon Targaryen occupent une place importante parmi d’autres plaintes.

Helen Sloan / HBO



Mais, comme l’a dit Stannis Baratheon à Ser Davos, un mauvais acte n’efface pas le bon. Même lorsque Game of Thrones était à son pire, c’était toujours bien.

Dire que tout a frappé au cours des dernières années serait un mensonge, mais le ressentiment face au mal peut aveugler les gens sur le bien. Même dans les deux dernières saisons, il y a eu une abondance de grands moments. La conférence à King’s Landing. La mort de Littlefinger. Ser Brienne. Les 10 dernières minutes de la bataille de Winterfell. Drogon brûlant le Trône de Fer. Jon Snow en train de jouer avec The Mad Queen.

Benioff et Weiss ont été sans cesse harcelés en ligne, mais la raison la plus profonde de leur victimisation est leur propre succès. Les dernières saisons de Game of Thrones n’étaient mauvaises que si vous les comparez à Game of Thrones.

Les mérites des dernières saisons controversées ne sont pas le point, cependant. Indépendamment du goût amer que Game of Thrones peut ou non avoir laissé dans votre bouche, la vérité est que la série a changé le palais des téléspectateurs. Ça a changé la télé.

Cela semble assez évident pour souligner que Thrones a ouvert la voie à des épopées fantastiques pour adultes comme L’homme de sable, Le sorceleur ou même celui d’Amazon Prochaine préquelle du Seigneur des Anneaux (sans parler du remplissage de fantaisie à plat comme La roue du temps, ce qui montre vraiment à quel point Thrones était bon). Mais qu’en est-il Choses étranges? Et Marvel ? Disney aurait-il réparti 200 millions de dollars entre Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage si Thrones n’avait pas prouvé l’énorme appétit pour la télévision avec des valeurs de production cinématographique ?

Ce succès a été pavé par une série historique de télévision immensément captivante. The Red Wedding et The Battle of the Bastards sont des épisodes légendaires, mais ce ne sont que la pointe d’une pyramide d’une grande narration. En dessous se trouvent Blackwater Bay, Hardhome et la décapitation de Ned Stark. Les fondations de la pyramide sont les relations compliquées mais satisfaisantes dans lesquelles Thrones excellait : Ned et Robert, Varys et Littlefinger, Arya et Tywin Lannister, Arya et The Hound, Jon Snow et Ygritte, Bronn et Jamie. Pendant que nous sommes ici, versez-en un pour Joffrey Baratheon et Ramsay Bolton, deux méchants parfaitement affreux.

Les échecs des dernières saisons de Game of Thrones sont douloureux. Mais annuler un spectacle qui a été si bon pendant si longtemps juste à cause de ces échecs serait le niveau de dépit de Cersei Lannister.