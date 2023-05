Non réservé54:00Une nouvelle ère de l’archéologie

À l’âge d’environ huit ans, Jennifer Tenasco a déménagé de sa communauté natale de Kitigan Zibi, au Québec, à Ottawa. Changer d’école signifiait qu’elle avait perdu un endroit important pour apprendre sa culture : sa salle de classe dans la réserve.

« C’était différent parce qu’il n’y avait pas beaucoup d’éducation [about] notre peuple », a-t-elle dit. « Alors j’ai seulement appris mon histoire à travers les membres de ma famille.

Des années plus tard, Tenasco en apprend beaucoup plus sur sa culture et ses ancêtres dans un autre type d’école – une école de terrain archéologique autochtone financée par le gouvernement fédéral appelée Anishinabe Odjibikan.

L’école rassemble de jeunes membres des communautés algonquines de Kitigan Zibi au Québec et de Pikwakanagan en Ontario pour déterrer, nettoyer et trier des objets utilisés par leurs ancêtres il y a des milliers d’années.

Tenasco et ses camarades participants Anishinabe Odjibikan apprennent à documenter les couches de terre et de roches, à identifier les matériaux et à déterminer s’ils sont locaux dans la région, à utiliser les outils d’arpenteur et à nettoyer et réassembler les pièces de poterie trouvées sur un site de fouilles.

REGARDER : Premières fouilles de l’Indigenous Archaeological Field School

Rencontrez les jeunes Algonquins qui participent aux premières fouilles de l’Indigenous Archaeological Field School « Je veux faire partie de la génération qui apporte [our culture] de retour », explique le participant Bryton Beaudoin à propos de la raison pour laquelle il se lance dans l’archéologie

Ils font aussi de l’archéologie à leur façon : avant de commencer à creuser, ils organisent une cérémonie.

« Nous tambourinons et chantons, et nous tachons tous », a-t-elle déclaré. « Cela ouvrira le site dans le bon sens et remerciera la Terre mère avant de creuser en elle. »

Anishinabe Odjibikan fait partie d’une tendance croissante en archéologie à impliquer les peuples autochtones dont les terres sont fouillées – le travail étant soit dirigé par des peuples autochtones, soit effectué en collaboration ou réalisé avec leur consentement.

Pour Tenasco, cela la relie à ses ancêtres et prouve qu’ils n’étaient pas des peuples « primitifs ».

« Il y a beaucoup de stéréotypes [about Indigenous people] », a déclaré Tenasco. « Mais quand vous voyez les artefacts réels, cela me rend fier d’être qui je suis. »

Reconquérir l’histoire

Selon l’archéologue crie/métisse Paulette Steeves, le siècle dernier d’archéologie a invalidé l’histoire préeuropéenne des Amériques — et des gens qui y ont vécu pendant des milliers d’années.

« Les étudiants ne sont pas informés des réalisations vraiment étonnantes et étonnantes des humains dans l’hémisphère occidental. Tout est simplement ignoré », a-t-elle déclaré dans une interview avec Non réservé hôte Rosanna Deerchild.

«Nous devons arriver à un endroit où il y a beaucoup plus de personnes d’horizons divers dans le domaine de l’anthropologie et de l’archéologie», déclare Paulette Steeves, professeure à l’Université Algoma et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire, guérison et réconciliation autochtones. (CBC/Marcher avec les anciens)

Par exemple, les momies les plus anciennes du monde ont été trouvées en Amérique du Sud et les plus grandes pyramides se trouvent en Amérique centrale, a expliqué Steeves.

En ignorant les réalisations et la sophistication des humains en Amérique du Nord et du Sud, le domaine de l’archéologie a renforcé les stéréotypes négatifs, la déshumanisation et le racisme, a poursuivi Steeves.

« Je me suis dit : ‘Que puis-je faire pour apporter de l’espoir aux peuples autochtones ?’ Et il s’avère que se réapproprier l’histoire fait cela. »

Steeves, qui a passé la majeure partie de sa carrière universitaire aux États-Unis et qui est maintenant professeure à l’Université Algoma à Sault Ste. Marie, en Ontario, se fait un nom en s’opposant à des croyances profondément ancrées sur la durée de peuplement de l’Amérique du Nord et du Sud.

Avec ce travail, elle essaie d’effacer les histoires passées des peuples autochtones pour les aider à se sentir validés et pleins d’espoir aujourd’hui.

Steeves dit que de plus en plus d’archéologues acceptent sa prémisse selon laquelle les gens ont vécu en Amérique du Nord et du Sud beaucoup plus longtemps qu’on ne le pensait auparavant. Elle pense que cela aide à contrer les stéréotypes et le racisme contre les peuples autochtones.

C’est grâce, en partie, aux développements technologiques, notamment la détection de la lumière et la technologie de télémétrie, l’analyse de l’ADN et la datation au radiocarbone. Mais c’est aussi grâce à de nouveaux esprits et de nouvelles perspectives.

Le domaine a connu un « changement radical … et je pense qu’une partie de cela est une nouvelle génération d’archéologues », a déclaré Steeves.

« Nous entrons dans ce huitième feu de guérison », a-t-elle poursuivi. « Ce feu a beaucoup de flammes… [it’s] tous les universitaires, les universitaires autochtones et leurs pairs partageant les mêmes idées qui travaillent sur des éléments de récupération, de relance et de réhumanisation des visions du monde des peuples autochtones. »

Compétences de leurs ancêtres

Le point de vue de Kevin Brownlee sur l’archéologie aujourd’hui est bien loin de ce qu’il a appris sur le terrain à l’école.

« Le système éducatif dans les années 70 et dans les années 80 [stated that] Les peuples autochtones étaient primitifs; leur technologie était primitive », a-t-il dit. « Quand j’ai commencé en archéologie… des gens que j’ai rencontrés dans le [Indigenous] la communauté disaient que j’étais un traître et que c’est quelque chose qui nous est fait et non par nous. »

En tant qu’adopté, Kevin Brownlee n’a pas grandi en sachant d’où il venait. Sa carrière en archéologie l’a aidé à en apprendre davantage sur son histoire familiale et sa culture. (Warren Kay/CBC)

Brownlee, qui est cri, affirme que les peuples autochtones possédaient d’immenses compétences et créaient des outils, des vêtements et construisaient des structures incroyables.

« J’apprends à fabriquer des outils en pierre… [it] n’est pas super facile », a-t-il dit. « Vous essayez de faire ces choses, et vous commencez ainsi à mieux apprécier le savoir autochtone, la science autochtone [and] le fait qu’ils étaient ingénieurs. »

Brownlee a été conservateur de l’archéologie au Musée du Manitoba et est maintenant conservateur des collections autochtones et du rapatriement au Royal BC Museum.

Au cours de ses décennies de travail dans le domaine de l’archéologie, il s’est concentré sur l’apport de l’archéologie aux jeunes autochtones. Il s’agissait notamment d’inviter les jeunes à creuser pour apprendre le processus d’excavation d’un site et de visiter des salles de classe pour parler de son travail.

« En entrant dans les salles de classe et en parlant aux jeunes, vous verriez les enfants autochtones de la classe … sortir de leur coquille. Et ils se disent: » C’est mon histoire, il parle [about.] C’est mon peuple. Et ils sont un peu plus grands », a déclaré Brownlee.

« C’est tellement génial de voir cette réponse immédiate où ces enfants se sentent plus fiers d’eux-mêmes et qu’ils reconnaissent les compétences de leurs ancêtres », a-t-il déclaré. « Vous savez, nous étions tout sauf primitifs. »

Des participants de Pikwakanagan et de Kitigan Zibi ont uni leurs forces pour creuser leur histoire commune sur le territoire algonquin non cédé pendant huit semaines. (Soumis par l’école de terrain archéologique autochtone)

« Nous connaissons notre histoire »

L’histoire orale autochtone n’a jamais été à la hauteur des normes scientifiques, a déclaré Jennifer Tenasco.

Mais l’archéologie peut collecter des données qui s’inscrivent dans le moule des connaissances scientifiques occidentales, « prouvant que nos ancêtres sont ici depuis des temps immémoriaux ».

« Pour moi, c’est juste bizarre quand des non-Autochtones racontent notre propre histoire à notre peuple, quand j’ai l’impression que … nous connaissons notre histoire », a ajouté Tenasco.

« Nous devrions leur raconter notre histoire et non l’inverse. »