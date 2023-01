Nous étions sur l’Apprenti et nous avons obtenu un bâton pour porter des bikinis – mais les femmes d’affaires peuvent être sexy

ILS se sont qualifiés pour les quatre derniers lors de l’Apprenti de l’année dernière – une finale historique entièrement féminine.

Mais en dépit d’être une femme d’affaires incroyable, Brittany Carter et Stephanie Affleck ont ​​​​toujours été appelées pour avoir partagé des photos de bikini sur Instagram.

Les femmes, qui sont fières propriétaires d’entreprises en plein essor, admettent qu’elles trouvent étrange que les gens pensent qu’être en affaires et porter des bikinis sont deux choses qui s’excluent mutuellement.

Steff, 28 ans, nous a dit : “Je trouve que c’est un concept bizarre parce que je ne pense pas que les deux choses doivent être séparées, pourquoi quelqu’un dans les affaires n’a-t-il pas besoin d’être beau.”

Le casting des apprentis de cette année, comme l’année de Steff et Brittany, est très attrayant, mais les stars insistent sur le fait que ce n’est même pas quelque chose que Lord Sugar envisagerait.

“Je ne pense pas que ce soit l’objectif principal et je ne pense pas que Lord Sugar se soucie de l’apparence de quelqu’un, il est toujours plus préoccupé par son sens des affaires”, a ajouté Steff.

Brittany, 25 ans, a accepté en disant: «Chaque personne qui entre dans ce processus doit passer par un processus de candidature aussi vigoureux, ce sont les meilleurs des meilleurs.

« C’est dommage que les gens aient l’habitude de les juger sur leur apparence sans vraiment connaître leur sens des affaires.

“Si c’était comme The Voice et que vous ne pouviez pas voir à quoi ils ressemblaient, vous seriez comme, ‘Ok, ces gens sont de grands hommes d’affaires’ et puis ils se retournent.”

Steff a admis que les filles devaient travailler dur pour être vues pour plus que leurs messages Insta, en disant: «Nous avons eu la même chose quand nous avons commencé – en disant que nous regardions toute Love Island et à la fin, quand c’était les quatre dernières filles, il était comme, ‘Ils sont incroyables’.

Brittany a ajouté: « Tout le monde est tellement choqué que les gens d’affaires soient partis en vacances et aient porté un bikini. C’est comme si je dirigeais ma propre entreprise pour pouvoir partir en vacances – cela va de pair.

Ils ont conclu : “Vous pouvez être en affaires et être attirant, les deux ne sont pas des choses distinctes, le pouvoir est sexy.”

Stephanie et Britt n’ont pas changé leur expérience et ont révélé à quel point cela leur ouvrait des portes.

Stephanie est actuellement en train d’obtenir un investissement pour son entreprise de vêtements pour enfants pré-aimée – Little Fashion House – pour transformer la marque toujours populaire en concept de marché pour lequel elle est allée sur The Apprentice.

Elle a déclaré: «Cela vous aide vraiment à mettre un pied dans la porte, avant que j’envoie des e-mails aux entreprises et qu’elles ne puissent pas se faire remarquer, puis dès que j’ai terminé le programme et que j’ai pu dire que j’étais finaliste apprenti, ils voulaient avoir cette conversation et c’est tellement utile.

Brittany lance sa boisson énergisante «propre» – Oomph – la semaine prochaine après avoir obtenu un investissement à l’arrière de l’émission.

« Après le salon, j’ai trouvé un investisseur et un mentor qui m’ont aidé à lancer mon entreprise. J’ai eu toutes ces opportunités à l’arrière de la série, ce que je n’aurais jamais pu avoir auparavant », a-t-elle expliqué.