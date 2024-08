« Nous étions remplaçables » : les survivants du premier essai atomique au monde ont pour mission de raconter leur histoire

LOS ALAMOS, Nouveau-Mexique — C’était l’été 1945 lorsque les États-Unis ont largué des bombes atomiques sur le Japon, tuant des milliers de personnes alors que des vagues d’énergie destructrices ont anéanti deux villes. Ce geste décisif a contribué à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, mais les survivants et les générations qui ont suivi ont dû lutter contre les maladies dues à l’exposition aux radiations.

À l’époque, Le président américain Harry Truman Il a qualifié cela de « plus grand pari scientifique de l’histoire », affirmant que la pluie de ruines tombée du ciel inaugurerait un nouveau concept de force et de pouvoir. Ce qu’il n’a pas mentionné, c’est que le gouvernement fédéral avait déjà testé cette nouvelle force sur le sol américain.

Quelques semaines plus tôt, dans le sud du Nouveau-Mexique, le ciel matinal s’était éclairé d’un incroyable éclair de lumière. Les fenêtres ont tremblé à des centaines de kilomètres de distance et une traînée de retombées s’est étendue jusqu’à la côte est.

Cendres de la Test de la Trinité La pluie est tombée pendant des jours. Les enfants ont joué avec, pensant qu’il s’agissait de neige. Elle a recouvert le linge frais qui séchait. Elle a contaminé les récoltes, brûlé le bétail et s’est infiltrée dans les citernes utilisées pour l’eau potable.

L’histoire des habitants du Nouveau-Mexique, les survivants de la première explosion atomique au monde et ceux qui ont contribué à extraire l’uranium nécessaire à l’arsenal du pays, est peu connue. Mais les choses changent, car le documentaire « First We Bombed New Mexico » accumule les prix dans les festivals de cinéma aux États-Unis.

Il est actuellement projeté dans la communauté de Los Alamos, au nord du Nouveau-Mexique, dans le cadre du Festival du film d’OppenheimC’est une occasion rare pour la ville autrefois secrète qui a longtemps célébré les découvertes scientifiques de J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, de contempler un autre élément plus douloureux de l’héritage nucléaire de la nation.

Le film, réalisé et produit par Lois Lipman, met en lumière le déplacement des familles d’éleveurs hispaniques lorsque le projet Manhattan a pris le contrôle du plateau de Pajarito au début des années 1940, les vies changées à jamais dans le bassin de Tularosa où la bombe a explosé et les mineurs amérindiens qui n’ont jamais été avertis des risques pour la santé liés au travail dans l’industrie de l’uranium.

Leurs histoires déchirantes, mêlées aux témoignages de professeurs et de médecins, ont fait couler des larmes à Los Alamos, comme à Austin, au Texas, à Annapolis, dans le Maryland, et dans toutes les autres villes où le film a été projeté.

Andi Kron, une résidente de longue date de Los Alamos, était impressionnée par la cinématographie mais également horrifiée lorsqu’elle en a appris davantage.

« C’est tout simplement incroyable », a-t-elle déclaré, notant que même les personnes qui ont participé à l’étude de différents aspects du test Trinity des décennies plus tard ne sont toujours pas conscientes de la situation difficile des downwinders.

Lipman et d’autres espèrent distribuer le documentaire plus largement dans le cadre d’une campagne de sensibilisation alors que les habitants de la région du sud font pression pour que la loi fédérale sur l’indemnisation de l’exposition aux radiations soit réautorisée et élargie pour inclure davantage de personnes qui ont été exposées aux travaux sur les armes nucléaires menés par le gouvernement fédéral.

Au cours des 10 dernières années, Lipman a suivi la cofondatrice du Tularosa Basin Downwinders Consortium, Tina Cordova, alors qu’elle se présentait devant le Congrès, tenait d’innombrables assemblées publiques et partageait des repas et des prières avec les membres de la communauté.

Lipman a exprimé ses frustrations lors de la première à Los Alamos, soulignant que malgré les témoignages sur les injustices qui ont suivi le test Trinity, le gouvernement fédéral n’a pas encore reconnu ses échecs à reconnaître les dommages causés il y a près de 80 ans.

Comme le montre le film, environ un demi-million de personnes – principalement des Hispaniques et des Amérindiens – vivaient dans un rayon de 241,4 kilomètres autour de l’explosion. La zone n’était ni isolée ni inhabitée, malgré les déclarations du gouvernement selon lesquelles personne n’y vivait et personne n’a été blessé.

Dans le film, Cordova, elle-même survivante du cancer, dit aux membres de la communauté qu’ils ne seront plus des martyrs. Sa famille fait partie des nombreuses familles de Tularosa et de Carrizozo dont les mères, les pères, les frères et sœurs et les enfants sont morts du cancer.

« Ils comptaient sur nous pour être des gens simples, sans éducation et incapables de nous exprimer. Nous ne sommes plus ces gens-là », a déclaré Cordova. « Je ne suis pas cette personne. Vous n’êtes pas ces gens-là. »

Le Sénat américain a adopté un projet de loi plus tôt cette année qui reconnaîtrait enfin les sous-marins du Nouveau-Mexique et de plusieurs autres États où les travaux de défense nucléaire ont été menés a entraîné une contamination et une expositionCependant, la mesure bipartite a été bloquée à la Chambre des représentants des États-Unis en raison des inquiétudes de certains législateurs républicains concernant le coût.

Cordova et d’autres se sont rassemblés mercredi à Las Cruces pour manifester alors que le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, se rendait au Nouveau-Mexique pour faire campagne pour la candidate républicaine au Congrès Yvette Herrell. a promis d’en faire un enjeu de campagne dans le district à gagner absolument ainsi que dans les dizaines d’autres districts républicains à travers les États-Unis qui bénéficieraient d’une extension du RECA.

Lors du festival du film, Cordova a déclaré au public que les gens ont vécu trop longtemps des vies séparées, une déclaration poignante en particulier pour Los Alamos où la science peut parfois être compartimentée tandis que les experts travaillent à résoudre des aspects spécifiques de problèmes plus vastes.

« Il n’y a pas de frontières. Nous ne sommes pas des personnes séparées. Nous vivons tous ensemble dans cet État et j’aimerais penser que c’est pour cela que nous nous considérons comme des voisins, des amis, nous sommes des parents pour certains d’entre vous », a-t-elle déclaré, les remerciant d’être là pour entendre une autre version de l’histoire.

« Nous devrions nous unir pour défendre ce qui est juste », a-t-elle déclaré, suscitant des applaudissements.

Le public comprenait des travailleurs du laboratoire national de Los Alamos, des responsables du comté et un sénateur d’État.

Bernice Gutierrez est née à Carrizozo quelques jours avant l’explosion de la bombe. Elle n’a pas les mots pour décrire à quel point il est important pour elle que les habitants de Los Alamos soient informés sur les victimes de l’explosion.

« Je pense que beaucoup de gens ont été surpris », a-t-elle déclaré après la première projection. « Ils ne connaissent pas l’histoire. »

Le site de Trinity figurait sur la liste des sites potentiels pour tester la bombe. Parmi les autres sites figuraient deux sites en Californie, un au Texas et un autre au Colorado. Le caractère plat et aride du White Sands Missile Range l’a emporté, les scientifiques pensant initialement que des vents prévisibles limiteraient la propagation des radiations.

Cela n’a finalement pas été le cas, car la saison des pluies estivales au Nouveau-Mexique est souvent marquée par des conditions météorologiques erratiques. Outre les vents changeants, la pluie tombée la nuit suivante a probablement entraîné des retombées fraîches dans l’eau de pluie qui a été captée par les citernes des résidents, selon un rapport. Étude de 2010 menée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladiesLe CDC a également noté qu’une autre voie d’exposition impliquait les vaches laitières et les chèvres, dont les résidents dépendaient pour leur subsistance.

Nouvelle modélisation utilisée par une équipe de chercheurs dirigée par Université de Princeton En 2023, des chercheurs ont montré que les explosions nucléaires survenues au Nouveau-Mexique et au Nevada entre 1945 et 1962 avaient entraîné une contamination radioactive généralisée. L’équipe a indiqué que la première détonation atomique au monde avait contribué de manière significative à l’exposition au Nouveau-Mexique et avait fini par atteindre 46 États, ainsi que le Canada et le Mexique.

Cordova a déclaré que le gouvernement fédéral n’avait pas prévenu les habitants avant ou après la détonation et avait continué pendant des décennies à la minimiser parce que « nous n’avions pas d’importance, nous étions remplaçables ».

« Il n’y a aucune excuse pour cela », a-t-elle déclaré.