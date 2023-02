“Nous étions prêts à mourir sur le terrain” – Lothar Matthäus sur ce qu’il a fallu pour gagner la Serie A pendant l’âge d’or du football italien

Les fans de Premier League d’aujourd’hui aiment penser qu’ils regardent le beau jeu à son apogée – la forme de football la plus pure et la plus avancée jamais jouée. L’argent a certainement fait de l’élite anglaise une division extrêmement divertissante, mais ceux qui ont été témoins du football italien à la fin des années 80 et 90 contesteront cette affirmation.

Certains des plus grands footballeurs de tous les temps se pavanaient sur les terrains italiens à cette époque dorée, de Diego Maradona, Roberto Baggio et George Weah à Paolo Maldini, Zinedine Zidane et Gabriel Batistuta.

Lothar Matthäus, largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de milieu de terrain de tous les temps, a remporté un Scudetto, la Coupe UEFA et le Ballon d’or pendant son séjour là-bas en tant que joueur de l’Inter Milan entre 1988 et 1992 – sans parler d’une Coupe du monde avec l’Allemagne de l’Ouest à Italia 90. Et maintenant, l’impérieux Bavarois confirme à quel point le niveau en Italie était élevé à cette époque lors d’une conversation pour l’édition de mars de QuatreQuatreDeux.

“C’était une période incroyable”, se souvient Matthäus du faste de la Serie A. « Le football italien était probablement à son apogée, avec des joueurs magnifiques : Diego Maradona, Ruud Gullit, Roberto Baggio, Marco van Basten… et ce n’étaient que nos rivaux ! Chaque week-end était une bataille, et à l’Inter nous étions prêts à mourir sur le coup. champ l’un pour l’autre.

Matthäus a joué en Italie à une époque où seuls trois joueurs étrangers pouvaient être enregistrés pour les clubs du pays à un moment donné. L’Inter a utilisé toute sa dotation sur les Allemands, Matthäus étant rejoint à Milan par l’attaquant Jürgen Klinsmann et le défenseur Andreas Brehme.

“Partager cette expérience avec mes compatriotes – deux excellents joueurs avec d’énormes mentalités – a été un privilège”, a déclaré Matthäus FFT. “En dehors du terrain, nos coéquipiers nous ont adoptés comme trois des leurs – des Italiens qui venaient d’une autre nation.

“Nous avons tous passé beaucoup de temps ensemble, au restaurant et chez l’autre. Nous avions cette unité à remercier pour notre succès sur le terrain. J’apprécie énormément mes médailles en Serie A et en Coupe UEFA.”