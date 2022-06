“Nous étions les plus chanceux”

“Quand j’entends parler de quelqu’un qui décide de s’engager dans l’activisme, comme une marche, ou de chercher une audience avec un politicien pour faire pression pour divers changements”, il est compréhensible qu’une personne puisse trouver cela utile, dit Morganstein.

Ce qu’il est important que l’activiste sache, dit-il, c’est que le résultat de ses efforts n’a pas autant d’importance que l’activité consistant à s’exprimer et à se lever. C’est le fait de se lever et de s’exprimer qui peut aider à la guérison, dit-il. Quant au sens de l’espoir, “l’espoir est quelque chose que nous construisons”, dit Morganstein. “Vous construisez l’espoir avec l’action.”

Recherche : la valeur de l’action

“Les traumatismes peuvent briser notre sentiment de contrôle sur nos vies”, déclare Erika Felix, PhD, professeur de psychologie à l’Université de Californie à Santa Barbara et psychologue. “Devenir activiste vous fait réaliser que vous pouvez avoir un certain contrôle.”

Le 23 mai 2014, un homme non affilié à l’université a attaqué autour du campus. Par des coups de feu et des coups de couteau, il a assassiné six étudiants et en a blessé une douzaine d’autres avant de se suicider. Felix a interrogé 116 étudiants universitaires environ 6 mois après l’incident pour savoir comment les activités que les gens font après un traumatisme pourraient affecter leur croissance post-traumatique. Elle avait auparavant interrogé les étudiants sur leur adaptation à la vie universitaire.