Nous étions les flics qui ont arrêté Lucy Letby… elle nous attendait et son comportement dans l’interview était encore plus effrayant

Les flics qui ont arrêté Lucy Letby ont affirmé que l’infirmière tordue s’attendait à ce que des agents se présentent et ont décrit son entrevue comme effrayante.

Le tueur en série a été reconnu coupable vendredi du meurtre de sept bébés, ce qui en fait le tueur d’enfants le plus prolifique de Grande-Bretagne.

Mais les crimes odieux de Lucy ont été démasqués au cours d’un procès de près de 10 mois au cours duquel il a été révélé qu’elle avait également tenté de tuer six autres nouveau-nés.

Maintenant, le surintendant-détective Paul Hughes – un des principaux détectives dans l’affaire – a déclaré qu’il pensait que l’infirmière malade avait en fait anticipé son arrestation.

M. Hughes a déclaré que la manière inhabituelle mais «contrôlée» de Letby lors des entretiens avec la police avait soulevé des soupçons selon lesquels elle s’attendait à une visite de flics.

L’officier de police du Cheshire, qui a mené l’enquête, a déclaré que Letby semblait remarquablement calme pour une personne arrêtée pour la première fois.

« Elle était sans émotion, elle a coopéré, elle a répondu aux questions », a-t-il déclaré dimanche dans une interview au Mail.

M. Hughes a ajouté: «C’était surprenant – c’était quelqu’un qui n’avait jamais été impliqué avec la police auparavant dans sa vie.

« Elle est arrêtée pour huit meurtres et six tentatives de meurtre et placée en garde à vue. À aucun moment, elle n’a semblé se débattre avec quoi que ce soit. Elle était calme, elle n’était pas obstructive, elle s’occupait de tout, elle était contrôlée. »

Et il a affirmé qu’il semblait y avoir une « acceptation » de la part de Lucy que des flics arriveraient un jour à sa porte.

Le commissaire-détective a poursuivi: «Il n’y a pas eu de coups sur la table, à aucun moment elle n’a dit:« Vous dites que ces bébés ont été tués. Je me suis occupé de ces bébés, allez trouver le tueur, ce n’est pas moi ».

« Il y avait une grande acceptation que nous allions venir frapper à sa porte à un moment donné. »

Sa collègue, la sergent-détective Danielle Stonier, a fait écho à ces observations et a affirmé que l’agent de santé tordu était exceptionnellement calme et « dépourvu d’émotion » lorsqu’il était interrogé.

Elle a déclaré à MailOnline: « La Lucy Letby que vous avez vue au tribunal était la Lucy Letby que j’ai interviewée.

« Son ton, son approche pour répondre aux questions, même les pauses, étaient à peu près les mêmes.

« Lucy Letby était calme, elle était assez cool, elle a répondu aux questions, elle était confiante avec les réponses. Elle a parlé mais il n’y avait pas d’émotion. »

Letby, 33 ans, a été interrogée à trois reprises entre juillet 2018 et novembre 2020, date à laquelle elle a finalement été inculpée.

Elle a été interviewée pendant plus de 20 heures.

DS Stonier a déclaré que le « grand moment » est venu lorsque les agents ont révélé les résultats des tests sanguins à Letby, qui ont prouvé que deux des bébés avaient été délibérément empoisonnés – à huit mois d’intervalle – avec de l’insuline.

« Elle n’avait que peu ou pas compris cela », a ajouté Mme Stonier.

« Je me souviens avoir lu ces résultats et je ne pense pas qu’elle savait ce que cela signifiait. »

Mme Stonier a ajouté que Letby n’avait pas gémit ni pleuré pendant son inculpation.

‘PAS D’ÉMOTION’

Le sergent-détective a déclaré qu’elle « semblait calme », ​​ajoutant qu’elle « avait la capacité de s’éteindre mentalement, de se désengager juste pour s’en sortir ».

Décrit comme «beige» par les flics, il n’y avait rien de spectaculaire chez l’infirmière qui suggérait au début qu’elle pourrait être derrière les meurtres.

Mais après janvier 2015, le nombre de décès de bébés et d’effondrements catastrophiques à l’hôpital a considérablement augmenté et les liens ont commencé à se préciser.

Les consultants se sont inquiétés lorsqu’ils ont réalisé que les enfants décédés s’étaient « détériorés de façon inattendue ».

Les bébés qui se sont effondrés n’ont pas non plus répondu à une réanimation appropriée et opportune.

Des images de l’entretien avec la police de Letby ont été publiées plus tôt après sa première arrestation en juillet 2018.

Dans certains cas, Letby aurait fait jusqu’à trois tentatives avant de réussir à tuer certaines de ses victimes.

La police a fouillé sa maison de trois chambres à Chester le 3 juillet 2018, après son arrestation et découvert une cache effrayante de preuves.

L’infirmière avait griffonné des notes obsédantes dans des agendas et sur des post-it, dont un qui disait : « Je suis diabolique, j’ai fait ça ».