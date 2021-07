Nous étions juste censés nous fiancer : Yami Gautam révèle l’histoire de son mariage impromptu avec Aditya Dhar ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’étonnante bollywoodienne Yami Gautam, qui a épousé le réalisateur Aditya Dhar en juin, a récemment révélé que leur mariage était plus une affaire impromptue qu’une affaire planifiée. Dans une interview avec un portail de divertissement, elle a déclaré que bien qu’ils ne l’aient pas planifié, cela s’est déroulé de la meilleure façon possible.

Elle a révélé qu’ils prévoyaient seulement de se fiancer et d’attendre un moment avant de prononcer des vœux matrimoniaux. Cependant, sa grand-mère maternelle l’a convaincue de se marier car « les fiançailles faisaient partie de leur culture ».

Yami a déclaré à Film Companion : « Nous étions juste censés nous fiancer, puis nous allions laisser le temps suivre son cours, mais mon ‘nani’ était comme ‘écoute, cet engagement et tout ne fait pas partie de notre culture, alors comment sur le mariage ?’ Et puis Aditya m’a demandé : « Êtes-vous prêt ? Allons-nous ? » Je ne sais pas ce que cela signifie, honnêtement. Je ne suis toujours pas capable d’absorber le sentiment d’être marié. Je ressens la même chose, peut-être plus heureux. »

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que Yami envisageait même d’emmener leur famille pour sa lune de miel. Elle a dit : « Honnêtement, ma sœur et tout le monde demandaient : ‘Où irez-vous tous ?’ J’ai dit : » Où que nous allions, vous devez tous venir. » Elle a dit : » Quoi ? Est-ce ridicule ? Quel genre de film sur la famille Barajtya faites-vous ? » Mais vous savez que c’est ce que nous sommes. Nous aimons avoir nos familles autour. «

Yami Gautam a épousé le 4 juin de cette année le cinéaste Uri Aditya Dhar, qui est un Cachemire.

Sur le plan du travail, Yami sera ensuite vu dans Bhoot Police avec Saif Ali Khan, Arjun Kapoor et Jacqueline Fernandes et est réalisé par Pawan Kripalani. Le film est produit par Tips Industries.

De plus, elle tourne pour le film de comédie sociale Dasvi produit par Maddock Films de Dinesh Vijan. On la verra également dans le thriller Un jeudi de Behzad Khambata dans le rôle d’une institutrice qui prend 16 enfants en otages.