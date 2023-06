Nous étions furieux après avoir été empêchés d’utiliser la passerelle que nous apprécions depuis des années – nous avons donc pris les choses en main

Les résidents FURIOUS ont pris les choses en main après avoir été empêchés d’utiliser une passerelle qu’ils apprécient depuis des années.

Les habitants de Cleethorpes, dans le nord-est du Lincolnshire, ont abattu à plusieurs reprises les portes érigées sur le mur nord.

Un résident est assis devant la porte de la passerelle pendant que les travailleurs installent des tôles Crédit : MEN Media

Des blocs de béton ont maintenant été mis en place sur le site Crédit : MEN Media

Plus tôt ce mois-ci, le groupe de résidents, qui vit dans les rues près du mur de défense contre les marées, a campé pendant des heures sur le site.

Ils ont trouvé des travailleurs de l’ABP (Associated British Ports) tentant d’ériger des tôles qui bloqueraient tout accès au terrain privé.

Il n’y a pas de droit de passage public sur le terrain, mais auparavant l’accès était autorisé en tant que « geste de bonne volonté », a déclaré l’ABP.

Cependant, l’opérateur portuaire a bloqué la route pour la première fois en 2020, invoquant « un comportement antisocial d’une minorité de personnes ».

Les travaux les plus récents marquent la troisième tentative des travailleurs de bloquer l’accès à la passerelle.

À deux reprises, des barrières qui y étaient installées ont été retirées par des particuliers, afin de leur permettre de continuer à utiliser la passerelle.

ABP affirme que ces incidents étaient des « actes de dommages criminels » et a déclaré qu’il signalait « à contrecœur » les faits à la police.

L’exploitant du port a rejeté les affirmations de certains membres du public selon lesquelles les portes sont liées à des projets d’élevage de saumon de 75 millions de livres sterling.

Kim Harvey, qui vit à Manchester Street, a déclaré qu’elle marchait sur le mur nord depuis près de 40 ans.

Elle a dit: « Quelques pêcheurs handicapés descendent là-bas, et vous obtenez quelques personnes sur leurs vélos, des joggeurs, des promeneurs de chiens, et c’est tout. Personne ne fait de mal sur cette passerelle. »

Le dimanche 11 juin, les travailleurs sont revenus sur le site et ont posé des blocs de béton pour empêcher les gens d’accéder au reste de la passerelle.

Mais une section de la clôture autour des blocs a ensuite été supprimée.

George Brozych est le propriétaire du magasin Anglers and Danglers Bait and Tackle, sur Haycroft Avenue, Grimsby.

Il prétend que lui et ses clients pêchent régulièrement à partir du mur nord et que l’accès est accordé depuis des années à partir de la section du mur près du pont de la rue Fuller.

Cependant, il craint maintenant que son entreprise soit « ruinée » et que Grimsby perde son héritage en tant que ville de pêcheurs.

Il a déclaré: « C’est le lieu de pêche le plus sûr et le seul accessible aux jeunes et aux personnes âgées handicapées.

« [The blocking of the walkway] affectera mon entreprise parce que c’est le seul lieu local où nous pouvons pêcher, parce que la plage principale est occupée, ce qui rend les choses difficiles.

« Ce lieu est si important pour nous parce que les pêcheurs handicapés y pêchent depuis des années, c’est le seul lieu sûr pour eux de pêcher. »

Un porte-parole d’ABP a déclaré qu’aucune autorisation n’avait jamais été accordée à George pour que lui et ses clients aient accès au mur nord pour pêcher.

« Il est très regrettable qu’un petit nombre de personnes semblent avoir pris la loi en main », a déclaré le porte-parole.

« Le terrain en question n’est pas un droit de passage public, c’est une propriété privée et n’est en fait devenu un terrain que parce qu’il a été récupéré sur l’eau pour l’utilisation du port dans les années 1930.

« Il n’a jamais été accessible au public que dans le cadre d’un geste de bonne volonté de la part de l’ABP, mais a malheureusement dû être fermé en 2020 en raison d’incidents de comportement antisocial.

« Comme il s’agit d’un terrain privé, nous avons le droit de clôturer le site et de fermer les portes et malheureusement nous avons dû le faire pour éviter des incidents de comportement antisocial dans le port.

« Deux fois, les portes que nous avons érigées ont été démontées en tant qu’actes de dommages criminels. À contrecœur, nous signalons ces problèmes à la police. »