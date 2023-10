« Nous étions en enfer » : au lendemain de l’attaque meurtrière contre l’hôpital arabe al-Ahli de Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Ville de Gaza – L’hôpital arabe Al-Ahli offre un spectacle épouvantable au lendemain d’un massacre sur son terrain – des taches de sang sur le ciment, l’herbe et la literie en lambeaux, des éclats de verre scintillants à côté de pavés brisés et des restes de voitures tordus et calcinés.

Trois mille personnes ayant survécu aux attaques de missiles dans d’autres parties de Gaza étaient venues se réfugier à al-Ahli, où elles dormaient dans la cour du jardin et dans les étages supérieurs du bâtiment de l’hôpital.

Ceux qui ne faisaient pas partie des au moins 500 personnes tuées lors de l’attaque de mardi soir se promenaient, hébétés, rassemblant les biens encore utilisables ou aidant à récupérer les cadavres et les parties de corps.

« Ce qui s’est passé est un crime contre l’humanité », a déclaré à Al Jazeera Mohammed al-Nageh, directeur des programmes et de la coordination de l’hôpital.

« Cet hôpital, qui fonctionne et dispense des services de santé depuis plus de 140 ans, a été attaqué de la manière la plus brutale, massacrant plus de 500 âmes. »

Des ambulances et des voitures privées ont transporté des centaines de blessés vers l’hôpital al-Shifa, le plus grand complexe médical de la ville de Gaza, qui était déjà submergé de blessés lors d’autres attaques au milieu du bombardement israélien de la bande de Gaza, en Israël le 7 octobre.

Les victimes sont arrivées avec des blessures atroces, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al-Qidra. Certains ont été décapités, éventrés ou dépourvus de membres.

Les responsables de la santé ont déclaré que la plupart des victimes de l’attaque étaient des femmes et des enfants et ont averti que le nombre de morts risquait de s’alourdir.

Ibtihal al Raii était assis au deuxième étage de l’hôpital avec d’autres familles et enfants.

« Nous avons vu la lumière du missile », a-t-elle déclaré. « La seconde suivante, nous étions en enfer. Les verres brisés pleuvaient sur nous et je me jetais sur les enfants. Nous avons couru dehors et avons vu des corps mutilés, des corps brûlés, des morceaux de corps partout, sous nos pieds. Où est le monde arabe ? Elle a pleuré.

Les responsables de Gaza ont déclaré que l’explosion à l’hôpital avait été provoquée par un raid aérien israélien.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’au moins 3 300 personnes avaient été tuées à Gaza et 11 000 blessées lors des raids aériens israéliens.

Selon les autorités sanitaires, 1 200 autres personnes à Gaza seraient ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes.