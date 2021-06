Nous espérons que Sajid Javid sera moins soumis aux doomsters de Sage que Matt Hancock

Saj pas Sage

EN essayant effrontément de s’accrocher à son travail, Matt Hancock a ajouté de la stupidité à un acte d’accusation qui comprenait déjà une hypocrisie flagrante, des conflits d’intérêts flagrants et une éventuelle violation criminelle de ses propres lois de verrouillage.

Les électeurs supporteront des failles dans la vie privée des politiciens – mais ils ne toléreront pas un secrétaire à la Santé qui dit solennellement au public de faire une chose, tout en bafouant lui-même avec mépris les règles de Covid.

Le Sun salue l’affirmation de Sajid Javid selon laquelle il souhaite un retour à la normale « le plus rapidement possible » Crédit : Alamy

Le fait qu’il ne puisse pas voir cela n’a fait qu’aggraver une situation épouvantable et a infligé des dommages supplémentaires à sa réputation et à celle du gouvernement.

Mais le Premier ministre ne peut pas non plus échapper aux critiques pour avoir permis à M. Hancock de rester en poste pendant 36 heures profondément peu édifiantes après que le Sun a révélé sa liaison avec son assistante Gina Coladangelo.

Sa déclaration vendredi selon laquelle les pitreries de M. Hancock étaient une affaire privée et que l’affaire était « close » était une grave erreur de jugement

Cela lui a coûté la bonne volonté du public et a enragé les députés conservateurs, assiégés par les plaintes d’électeurs furieux.

Lorsque la fin est inévitablement arrivée pour M. Hancock samedi soir, le Premier ministre a au moins agi rapidement pour nommer un remplaçant, et le Sun se félicite de l’affirmation de Sajid Javid selon laquelle il souhaite un retour à la normale « le plus rapidement possible ».

En effet, il y a tout lieu d’espérer que l’ancien chancelier, M. Javid, sera moins soumis aux doomsters de Sage que M. Hancock, épris de confinement.

Alors venez MP. Acceptez que vous vous êtes trompé vendredi et reprenez le dessus.

Déverrouillez le pays dans son intégralité le 19 juillet, terminez le déploiement du vaccin, relancez l’économie et rendez-nous nos vies.

Ex-puanteur

LA dernière attaque contre les médias grand public par des éco-fanatiques d’extrême gauche à Extinction Rebellion était très peu respectueuse de l’environnement, du moins pour toute personne assez proche pour la sentir.

Le récit tordu des manifestants est que des papiers comme celui-ci sont dans la poche du gouvernement.

Nous devons supposer qu’ils étaient trop occupés à comploter le chaos pour lire les histoires dévastatrices du Sun exposant les méfaits de l’ancien secrétaire à la Santé Crédit : Getty

Oh, et cacher la vérité sur le changement climatique. Quelle pourriture !

Nous devons supposer qu’ils étaient trop occupés à comploter le chaos pour lire les histoires dévastatrices du Sun exposant les méfaits de l’ancien secrétaire à la Santé.

Et ils ne se soucient évidemment pas des mesures sensées pour aider l’environnement, comme celles défendues par notre campagne de longue date Green Team.

Ils ne veulent pas de vous non plus.

Leur média préféré est en ligne où les abus sont monnaie courante, la responsabilité est négligeable et où ils peuvent intimider et « annuler » quiconque ose avoir des opinions moins extrêmes que les leurs.

Mais nous continuerons à demander des comptes aux puissants et à promouvoir des campagnes environnementales efficaces, sans crainte ni faveur, dans le meilleur intérêt de nos lecteurs.

Et nous ignorerons la puanteur de l’autosatisfaction venant de quelques épandeurs de fumier qui enfreignent la loi.