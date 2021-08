Nous espérons que le nouveau blitz de Boris Johnson sur la criminalité renforcera la confiance dans le système judiciaire.

IL EST vital que le public fasse confiance à la police pour assurer leur sécurité.

Mais le message clair de notre sondage d’aujourd’hui est que les victimes d’actes criminels se sentent terriblement déçues.

La plupart ont déclaré avoir été traités avec indifférence ou pire par les agents après avoir signalé une infraction.

Et la moitié ont déclaré que les hauts responsables de la police étaient plus préoccupés par leur image publique que par la capture des escrocs.

Les Britanniques veulent que les flics se concentrent sur la violence des gangs, les agressions sexuelles et les cambriolages, et non sur les discours de haine réveillés ou la pêche à la traîne en ligne.

Les citoyens respectueux des lois en ont marre de voir des agents danser avec des écologistes alors que la police est imparable.

Nous espérons donc que le nouveau blitz de Boris Johnson sur la criminalité renforcera la confiance dans le système judiciaire.

Notre sondage montre que les Britanniques soutiennent massivement sa position ferme, ce qui donnera aux victimes un coup de fouet beaucoup plus important.

Six sur dix, par exemple, veulent que les voyous soient humiliés en devant porter des vestes à haute visibilité pendant le service communautaire.

Mais nous avons déjà entendu une rhétorique politique similaire et la masse a toujours perdu l’intrigue.

Le premier ministre doit s’assurer que cette répression est plus que des paroles creuses.

Il doit démanteler la culture politiquement correcte qui imprègne certaines forces et s’assurer qu’elles changent leurs priorités.

Les électeurs ne lui pardonneront pas si son discours dur s’avère édenté.

Renvoyer les contrebandiers

La GRANDE-BRETAGNE attend à juste titre de ses voisins européens qu’ils aident à lutter contre les gangs malfaisants qui font passer clandestinement des migrants par la Manche.

Mais lorsque ces pays se mobilisent et condamnent ces monstres, c’est notre système juridique qui échoue.

Des dizaines de gangsters albanais vivant en Grande-Bretagne devraient être agressés en Belgique, en France ou en Allemagne Crédit : PA

Des dizaines de gangsters albanais vivant en Grande-Bretagne devraient être agressés en Belgique, en France ou en Allemagne après avoir été reconnus coupables de crimes horribles là-bas – ou du moins devraient être jugés par leurs tribunaux.

Mais beaucoup sont toujours là des années plus tard après avoir exploité de longues failles d’extradition.

Cela dépasse l’entendement que ces escrocs puissent tourner en dérision nos tribunaux.

Nous devons trier notre propre arrière-cour avant d’exiger que d’autres pays fassent plus.

Si nous ne pouvons pas extrader ces meneurs, comment allons-nous faire reculer la marée de la misère humaine ?

Tout le meilleur, Carrie

NOUS souhaitons bonne chance à Carrie Johnson avec sa nouvelle grossesse.

Les Johnson attendent leur deuxième enfant suite à la triste nouvelle d’une fausse couche en début d’année Crédit : Getty

La nouvelle était teintée de tristesse car la femme du Premier ministre a révélé qu’elle faisait suite à sa fausse couche au début de l’année.

Comme tous les couples qui subissent un tel chagrin, Boris et Carrie méritent toutes les chances de bonheur avec leur nouveau bébé.