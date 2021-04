On vaut mieux que 2

Les hommages au prince Philip par William et Harry hier étaient profondément personnels et affectueux.

Wills a fait l’éloge du «sens contagieux de l’aventure de son grand-père ainsi que de son sens de l’humour espiègle».

Nous espérons que le chagrin partagé de Harry et William à propos de Philip les aidera à sauver leur relation Crédit: AP

Harry se souvenait de lui comme d’un «maître du barbecue, de la légende de la plaisanterie et de l’effronté jusqu’à la fin».

Prises ensemble, leurs déclarations concordaient parfaitement pour capturer l’essence du duc d’Édimbourg.

Mais plus que cela, ils reflétaient les frères eux-mêmes: la chaleur plus douce et digne de William et l’étincelle désarmante et informelle de Harry, un côté de lui trop rarement vu ces derniers temps.

Cela montre à quel point ils fonctionnent mieux lorsque les deux tirent dans la même direction.

Nous espérons vivement que leur chagrin partagé cette semaine les aidera à sauver leur relation autrefois étroite pour le bien de la famille – et de la nation.

Il est dommage que le seul homme qui aurait été le mieux à percer la tension avec un ou deux ragots ne soit plus là pour le faire.

Ice en file d’attente

NEIGE? Pah! Glace? Ne soyez pas un fondu! Rien de moins qu’un armageddon n’allait arrêter la course des Britanniques enfermés dans les pubs et les magasins en masse hier, et cela s’est avéré.

Des dizaines de milliers de personnes ont fait la queue dans le froid inutile de la saison pour un peu de shopping léger, alors que le déverrouillage se poursuivait.

Rien de moins qu’Armageddon n’allait arrêter la course des Britanniques enfermés dans les pubs Crédit: AFP

Et il est peu probable que ce soit un éclair dans la casserole – les meilleurs économistes prédisent un «rebond rapide» pour l’économie alors que les acheteurs se débarrassent du blues de verrouillage en faisant sonner à nouveau les caisses.

Beaucoup d’entre nous devront se sevrer d’une dépendance accrue aux achats en ligne si la reprise est de voir nos grandes rues ramenées à la vie à long terme, mais les premiers signes sont bons, avec 1 milliard de livres sterling dépensé hier et 1,2 milliard de livres supplémentaires attendus aujourd’hui.

Ce n’est pas souvent que vous pouvez utiliser l’excuse du patriotisme pour rafraîchir votre garde-robe, donc si vous êtes parmi les chanceux d’avoir économisé de l’argent supplémentaire en lock-out, faites-vous plaisir. . . et UK plc.

L’héritage de Nikki

COMME Jade Goody, une autre icône de Big Brother, la vie de Nikki Grahame s’est terminée bien trop tôt.

L’angoisse du verrouillage a finalement fait basculer la balance dans la bataille de 30 ans de la star pétillante contre l’anorexie trop loin, conduisant à sa mort à l’âge de 38 ans la semaine dernière.

Espérons que l’histoire de Nikki Grahame pourra aider les personnes souffrant de troubles alimentaires Crédit: PA

La mort de Jade du cancer du col de l’utérus à 27 ans en 2009 a galvanisé une génération de jeunes femmes à subir des tests de frottis.

Sa tragédie a sans aucun doute sauvé la vie d’autres personnes.

Espérons que l’histoire de Nikki pourra faire de même pour les personnes souffrant de troubles de l’alimentation en leur donnant la motivation de rechercher – et d’accepter – l’aide dont elles ont besoin.