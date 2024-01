Nous entrons dans une « décennie de division »

Le monde pourrait avoir son premier milliardaire d’ici une décennie, a déclaré lundi l’organisation de lutte contre la pauvreté Oxfam International dans son évaluation annuelle des inégalités mondiales, organisée à l’occasion du rassemblement des élites politiques et économiques dans la station de ski suisse de Davos. Oxfam, qui tente depuis des années de souligner les disparités croissantes entre les super-riches et la majeure partie de la population mondiale lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial, estime que l’écart s’est « creusé » depuis la pandémie de coronavirus. Le groupe a déclaré que la fortune des cinq hommes les plus riches – le PDG de Tesla Elon Musk, le chef de LVMH Bernard Arnault et sa famille, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, le co-fondateur d’Oracle Larry Ellison et le gourou de l’investissement Warren Buffett – a augmenté de 114 % en termes réels. depuis 2020, lorsque le monde était sous le choc de la pandémie, selon l’AP.

Le directeur exécutif par intérim d’Oxfam a déclaré que le rapport montrait que le monde entrait dans une « décennie de division ». “Nous avons les cinq plus grands milliardaires, ils ont doublé leur richesse. D’un autre côté, près de 5 milliards de personnes sont devenues plus pauvres”, a déclaré Amitabh Behar dans une interview à Davos, en Suisse, où se tient cette semaine la réunion annuelle du forum. “Oxfam prédit que nous aurons un milliardaire d’ici une décennie”, a déclaré Behar, faisant référence à une personne qui possède mille milliards de dollars. “Alors que pour lutter contre la pauvreté, il nous faut plus de 200 ans.” Si quelqu’un atteint le cap du billion de dollars – et il se peut qu’il ne figure même pas sur la liste des personnes les plus riches à l’heure actuelle – il ou elle aura la même valeur que l’Arabie Saoudite, riche en pétrole.

John D. Rockefeller, de la Standard Oil, est largement considéré comme étant devenu le premier milliardaire du monde en 1916. Actuellement, Musk est l’homme le plus riche de la planète, avec une fortune personnelle d’un peu moins de 250 milliards de dollars, selon Oxfam, qui a utilisé les chiffres de Forbes. En revanche, l’organisation a déclaré que près de 5 milliards de personnes ont été appauvries depuis la pandémie, de nombreux pays en développement du monde étant incapables de fournir le soutien financier que les pays plus riches pourraient fournir pendant les confinements. En outre, Oxfam a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, qui a fait monter en flèche les coûts de l’énergie et de la nourriture, a frappé de manière disproportionnée les pays les plus pauvres. Alors que le Brésil accueille cette année le sommet du G20 réunissant les principaux pays industrialisés et en développement, c’était « le bon moment pour Oxfam de sensibiliser » aux inégalités, a déclaré Max Lawson, responsable de la politique d’inégalité d’Oxfam.

l’histoire continue ci-dessous

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a placé les questions qui concernent le monde en développement au cœur de l’agenda du G20. Oxfam a déclaré que les mesures qui devraient être envisagées dans un programme de « lutte contre les inégalités » incluent l’imposition permanente des plus riches dans chaque pays, une imposition plus efficace des grandes entreprises et une nouvelle campagne contre l’évasion fiscale. Pour calculer les cinq milliardaires les plus riches, Oxfam a utilisé les chiffres de Forbes en novembre 2023. Leur richesse totale était alors de 869 milliards de dollars, contre 340 milliards de dollars en mars 2020, soit une augmentation nominale de 155 %. Pour les 60 % les plus pauvres de la population mondiale, Oxfam a utilisé les chiffres du UBS Global Wealth Report 2023 et du Credit Suisse Global Wealth Databook 2019. Tous deux ont utilisé la même méthodologie. Plus ici.

(Lisez d’autres histoires de milliardaires.)