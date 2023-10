WEST BEND — We Energies a annoncé jeudi son partenariat avec les forces de l’ordre du Wisconsin pour partager les signes avant-coureurs d’escroqueries aux services publics sur les réseaux sociaux.

L’un de ces services à participer était le service de police de West Bend, qui a partagé jeudi les informations fournies par We Energies sur ses pages de médias sociaux.

Selon We Energies, l’objectif de la campagne est d’inonder les réseaux sociaux des gens de signes avant-coureurs permettant de détecter une arnaque aux services publics.

We Energies a déclaré que les fraudeurs peuvent :

■ Faites semblant d’appartenir à We Energies en usurpant l’identification de l’appelant pour afficher « We Energies » ou en utilisant un enregistrement qui semble authentique.

■ Menacez de couper votre énergie dans un court laps de temps.

■ Exigez un paiement immédiat, souvent avec une carte de débit prépayée, une application de paiement numérique tierce comme Venmo ou une crypto-monnaie.

■ Achetez des publications sponsorisées sur les moteurs de recherche portant le nom de We Energies pour vous inciter à appeler un faux numéro et à partager des informations sensibles.

« Les forces de l’ordre, les institutions financières et les entités commerciales légitimes ne vous contacteront JAMAIS pour vous demander des paiements par carte-cadeau, Venmo ou tout autre mode de paiement inhabituel », indique la publication Facebook du WBPD. « En cas de doute, contactez votre famille, vos amis ou les forces de l’ordre locales. »

De plus, We Energies a déclaré que si vous pensez avoir reçu un appel téléphonique d’un escroc, raccrochez, puis appelez We Energies au 800-242-9137.

Pour plus de signes d’un éventuel escroc, visitez tinyurl.com/an89xkw.