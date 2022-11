“Nous en sortirons”, promet Tiff Macklem alors que la banque centrale signale d’autres hausses de taux à venir

De la même manière que les ménages canadiens ont été forcés de s’adapter à la volée à des prix élevés et en hausse, le marché du travail et l’économie globale du Canada connaîtront des changements douloureux au cours des prochains mois alors que la banque centrale du Canada intensifie sa lutte pour lutter contre l’inflation.

C’était l’un des principaux enseignements d’une entrevue de grande envergure avec le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, jeudi, dans laquelle le banquier central a déclaré qu’il comprenait la douleur que les Canadiens ressentent à propos de leurs finances en ce moment. Mais il est plus convaincu que jamais que les actions de la banque pour établir la stabilité des prix en valent la peine à long terme.

Face à des hausses de prix comme nous n’en avons pas vues depuis une génération pour tout, de la nourriture à l’essence, en passant par le fait de garder un toit au-dessus de leur tête, “les gens sont frustrés, ils se sentent impuissants”, a déclaré Macklem.

« Nous ne voulons pas rendre les choses plus difficiles qu’elles ne le devraient, mais en même temps… si nous n’en faisons pas assez, si nous sommes tièdes, les Canadiens vont devoir continuer à endurer les une inflation élevée qui leur fait du tort chaque jour.”

L’inflation un problème mondial

Après avoir plongé au début de la pandémie, les taux d’inflation au Canada et dans le monde ont grimpé en flèche cette année pour atteindre leur plus haut niveau depuis des décennies, alors que les chaînes d’approvisionnement s’enlisent, la pandémie en cours et les déséquilibres entre l’offre et la demande pour à peu près tout ont conduit à les prix augmentent à des rythmes à deux chiffres.

Macklem et d’autres banquiers centraux augmentent leurs taux de prêt – ce qui rend l’emprunt plus cher – dans le but de faire baisser suffisamment la demande pour que l’offre puisse rattraper son retard. Cet objectif est de ramener la stabilité des prix dont les Canadiens rêvent, mais cela n’a pas été – et ne sera pas – un processus sans douleur.

“Nous devons ramener les choses à la normale et donc oui, nous avons augmenté les taux d’intérêt rapidement et je comprends que c’est un peu contre-intuitif pour les Canadiens”, a-t-il déclaré.

“Leur loyer augmente, leurs courses sont plus chères, l’essence est plus chère, et maintenant les coûts d’emprunt sont plus chers”, a-t-il déclaré, c’est exactement pourquoi l’ajout de la douleur à court terme des taux de prêt plus élevés est la seule issue.

“Comment cela fonctionne-t-il ? … Cela rend tout ce que vous achetez à crédit plus cher. Vous vous retirez donc et cela aide à équilibrer l’économie, et cela soulagera ces pressions sur les prix.”

Un marché du logement surexubérant était auparavant un moteur majeur de l’inflation, mais les actions de la banque jusqu’à présent ont déjà suffisamment augmenté les coûts de portage des prêts hypothécaires pour qu’une grande partie de cette demande excédentaire ait maintenant disparu.

Cependant, le marché du travail reste tendu, avec un nombre élevé de postes vacants et des salaires qui augmentent à leur rythme le plus rapide depuis des décennies. La semaine dernière, de nouveaux chiffres de Statistique Canada ont montré que le pays avait créé 108 000 emplois le mois dernier. C’est une excellente nouvelle pour quiconque a obtenu un emploi ou en veut un, mais la forte demande de main-d’œuvre rend le travail de Macklem encore plus difficile, car cela ajoute aux gains salariaux et aux dépenses de consommation, que la banque aimerait voir se calmer.

“Le marché du travail est très serré”, a déclaré Macklem. “C’est un symptôme d’une économie qui ne peut pas suivre… ne peut pas produire tous les biens et services que les Canadiens veulent acheter.”

Légère récession possible

C’est pourquoi il dit que les Canadiens devraient s’attendre à encore plus de hausses de taux en plus des six qui ont déjà eu lieu cette année. Même si cela signifie que l’économie change de direction et commence à perdre des emplois tous les mois, pendant un certain temps.

“Le taux de chômage va augmenter”, a-t-il déclaré. “Nous ne parlons pas des taux de chômage élevés que nous avons vus lors des récessions passées, mais cela va augmenter.”

Ce mot R – récession – est également une préoccupation majeure pour de nombreux Canadiens en ce moment, car on craint que les actions de la banque n’en déclenchent par inadvertance au moins une légère. Alors que les prévisions à court terme de la banque indiquent que quelques trimestres de légère croissance sont à peu près aussi probables qu’une légère contraction, il reconnaît qu’une légère récession est sur la table.

“Nous pensons en fait que la croissance sera proche de zéro pour les prochains trimestres, jusqu’à … vers le milieu de l’année prochaine”, a déclaré Macklem.

Si cela se produit, une légère récession peut être le prix que la banque est prête à payer pour faire baisser l’inflation. Mais de l’autre côté de ce ralentissement, a promis Macklem, les choses iront mieux et la croissance et la prospérité reviendront.

“La politique monétaire fonctionne”, a-t-il déclaré. “Il faut du temps pour travailler et nous devons passer par un ajustement difficile, mais cela fonctionne et nous nous en sortirons.”