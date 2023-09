Nous en savons remarquablement peu sur le fonctionnement des modèles de langage d’IA

Lire l’histoire complète ici.

Apprentissage plus approfondi

Google DeepMind a lancé un outil de filigrane pour les images générées par l’IA

Google DeepMind a lancé un nouvel outil de filigrane qui indique si les images ont été générées avec l’IA. L’outil, appelé SynthID, sera initialement disponible uniquement pour les utilisateurs du générateur d’images AI de Google, Imagen. Les utilisateurs pourront générer des images puis choisir d’ajouter ou non un filigrane. L’espoir est que cela puisse aider les gens à savoir quand le contenu généré par l’IA est présenté comme réel, ou à protéger les droits d’auteur.

Pas de bébé: Google DeepMind est désormais la première grande entreprise technologique à lancer publiquement un tel outil, suite à un engagement volontaire auprès de la Maison Blanche pour développer une IA responsable. Le filigrane – une technique qui consiste à masquer un signal dans un morceau de texte ou une image pour l’identifier comme généré par l’IA – est devenu l’une des idées les plus populaires proposées pour lutter contre de tels préjudices. C’est un bon début, mais les filigranes à eux seuls ne créeront pas plus de confiance en ligne. En savoir plus sur moi ici.

Bits et octets

Les alternatives chinoises à ChatGPT viennent d’être approuvées pour le grand public

Baidu, l’une des principales sociétés chinoises d’intelligence artificielle, a annoncé qu’elle ouvrirait l’accès au grand public à son grand modèle de langage de type ChatGPT, Ernie Bot. Notre reporter Zeyi Yang revient sur ce que cela signifie pour les internautes chinois. (Revue technologique du MIT)

Des implants cérébraux ont permis de créer un avatar numérique du visage d’un survivant d’un AVC

Une nouvelle incroyable. Deux articles parus dans Nature montrent des progrès majeurs dans les efforts visant à traduire l’activité cérébrale en parole. Les chercheurs ont réussi à aider des femmes qui avaient perdu la capacité de parler à nouveau à communiquer grâce à un implant cérébral, des algorithmes d’IA et des avatars numériques. (Revue technologique du MIT)

Sur le marché du porno IA où tout et tout le monde est à vendre

Il s’agit d’une excellente enquête sur la façon dont le boom de l’IA générative a créé un marché miteux pour le deepfake porno. Il est totalement prévisible et frustrant de voir à quel point nous avons fait peu pour prévenir les préjudices réels comme la pornographie deepfake non consensuelle. (404 Médias)

Une armée de travailleurs étrangers travaillant dans des « ateliers clandestins numériques » alimente le boom de l’IA

Des millions de personnes travaillant aux Philippines travaillent comme annotateurs de données pour la société de données Scale AI. Mais comme le montre cette enquête sur les conditions de travail douteuses, de nombreux travailleurs gagnent en dessous du salaire minimum et ont vu leurs paiements retardés, réduits ou annulés.

(Le Washington Post)

L’île tropicale au nom de domaine chaud

Mdr. Le boom de l’IA a permis à Anguilla de décrocher le jackpot avec son nom de domaine .ai. Le pays devrait gagner des millions cette année grâce aux entreprises qui souhaitent obtenir un nom de domaine à la mode. (Bloomberg)

PS On recrute !

MIT Technology Review est à la recherche d’un journaliste ambitieux en IA pour rejoindre notre équipe, en mettant l’accent sur l’intersection du matériel et de l’IA. Ce poste est basé à Cambridge, Massachusetts. Cela vous ressemble, ou à quelqu’un que vous connaissez ? En savoir plus ici.