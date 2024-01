Nous en avons officiellement fini avec les lecteurs optiques d’empreintes digitales

La hiérarchie biométrique pour déverrouiller votre smartphone semble être la suivante : lecteur d’empreintes physiques, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, lecteur d’empreintes optiques, et en dessous tout le reste. C’est du moins ce que disent les internautes et nous savons tous que leur opinion vaut le plus.

La demande: Fini redditil y a un message qui circule de la part de l’utilisateur léger avec près de 600 votes positifs. Dans le message, que j’ai légèrement modifié par souci de lisibilité, il demande un lecteur d’empreintes digitales physique, affirmant que « le prochain produit phare doté d’un capteur physique à l’arrière du téléphone pour qu’il soit facile à trouver, se déverrouille 99,9474 % du temps, et me permet de faire glisser les notifications de haut en bas pour obtenir mon achat. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est acceptable, mais je pourrais déverrouiller mon téléphone en sortant de ma poche avant même de le voir avec les anciens Pixel.

Il n’a pas tort: Sérieusement, lorsque nous pensons nous-mêmes à la meilleure expérience biométrique que nous ayons eu sur un smartphone, notre cerveau se tourne instantanément vers des téléphones comme le Pixel 2 XL et le Pixel 5, chacun de ces appareils étant doté d’un lecteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière. Ils étaient rapides et faciles à trouver. Quand je pense aux derniers capteurs d’empreintes digitales utilisés sur la gamme Pixel 8 de Google, je pense à la façon dont je vais rester au lit la nuit ou tôt le matin et aller déverrouiller l’appareil avec mon doigt. Quelle erreur, car maintenant ma vue est inutile parce que j’ai été aveuglé par la lumière de mille soleils. À qui revient l’idée du lecteur optique d’empreintes digitales ? De plus, qui a l’idée de continuer à les utiliser, même s’ils ne sont vraiment pas très agréables à utiliser.

En utilisant désormais le Galaxy S24 Ultra, il dispose d’un lecteur à ultrasons et c’est au moins un pas dans la bonne direction. Il se lit très rapidement, ne prend généralement pas plusieurs clics pour le déverrouiller, et devinez quoi, cela ne m’aveugle pas. Ce n’est pas un lecteur d’empreintes digitales physique, mais il est certainement meilleur qu’un lecteur optique.

Nous sommes sûrs que Google a des raisons de continuer à utiliser des lecteurs optiques, mais si les acheteurs se réunissaient et disaient que ça suffit, alors il est tout à fait possible que Google écoute au moins. Nous ne reverrons peut-être jamais de lecteurs physiques comme Google ou Samsung, car leur placement interférerait probablement avec d’autres fonctionnalités et matériels (chargement sans fil, peut-être ?), mais il semble raisonnable de penser que Google finira par adopter des lecteurs à ultrasons. En fait, un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons est désormais l’élément n°1 de ma liste de souhaits pour le Pixel 9. J’ai été aveuglé trop de fois pour continuer à laisser passer cette diapositive.

Que pensez-vous ? Les lecteurs physiques comme sur le Pixel 5 sont-ils les meilleurs ? Ou les ultrasons de Samsung sont-ils l’expérience biométrique ultime ?